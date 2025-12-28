Presilovka Slovenska? Rozhodcovia zmiatli komentátorov, aj nemeckú striedačku

Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Expert TSN polemizoval s verdiktom rozhodcov.

Slovenskí hokejisti do 20 rokov vyhrali vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v americkom St. Paul nad Nemeckom 4:1, ale bola to fuška.

Zverenci trénera Petra Frühaufa mali výborný vstup do súboja. V prvej tretine jasne dominovali, strelili dva góly a úplne eliminovali ofenzívne snahy súpera.

Lenže v druhom dejstve si vybrali hluchú chvíľu. Súper prevzal iniciatívu a Slováci odolávali najmä vďaka spoľahlivému brankárovi Michalovi Prádelovi. Nemecký nápor zastavil v 34. minúte kuriózny moment. 

Nemci obliehali Prádelovu bránku, keď jeden z hlavných rozhodcov zdvihol ruku a signalizoval trest. Nemeckí hráči držali naďalej puk a keďže rozhodcovia neprerušili hru, nemeckí tréneri poslali na ľad šiesteho korčuliara domnievajúc sa, že arbitri poskytli tímu výhodu.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko

Aj komentátori prenosu rátali s vylúčením na slovenskej strane. Keď sa o niekoľko sekúnd Slováci zmocnili puku, rozhodcovia ešte chvíľu váhali, až potom zapískali.

Ich verdikt preto niektorých prekvapil. Až opakované televízne zábery odhalili, že nemecký útočník Lenny Boss v snahe trafiť puk nechtiac zasiahol hokejkou do tváre Adama Beluška.

Slovenský obranca prišiel o zub a Nemec dostal trest 2+2 minúty. V následnej presilovke Tomáš Chrenko tretím gólom v zápase zvyšoval na 3:0. 

S verdiktom rozhodcov polemizoval v štúdiu kanadskej televízie TSN Dave Reid. "To vylúčenie bolo diskutabilné, nemyslím si, že to bol faul," tvrdil držiteľ Stanleyho pohára s Dallasom a Coloradom.

V záverečnej tretine Nemci gólom na 1:3 zdramatizovali zápas, ale slovenský tím aj vďaka brankárovi Prádelovi odolal a Beluško gólom do prázdnej bránky pri nemeckej hre bez brankára pečatil výhru.

Slováci majú v nedeľu na turnaji voľno. Najbližšie nastúpia od polnoci z pondelka na utorok stredoeurópskeho času proti domácim Američanom. 

