Országh musel reagovať na nútené zmeny. Pozrite si zostavu Slovenska proti Lotyšsku

Slovenskí hokejisti odohrajú dnes na Vianočnom Kaufland Cupe 2025 druhý a posledný duel proti výberu Lotyšska.
- ONLINE: Slovensko - Lotyšsko, Vianočný Kaufland Cup 2025
- Program, výsledky a tabuľka na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025
Tréner Vladimír Országh poslal do bránky Eugena Rabčana. Dvojkou na striedačke bude Patrik Jurčák, ktorý nahradil zraneného Stanislava Škorvánka
Tréneri posielajú do hry sedem obrancov a dvanásť útočníkov. Centrom prvej formácie je Sebastián Čederle, na krídlach budú Marko Daňo a Libor Hudáček.
Prvú obrannú dvojicu tvoria Dávid Mudrák a Michal Ivan.
Kapitánom Slovenska je Matúš Sukeľ, ktorý je centrom druhej útočnej formácie.
Tréner Országh musel reagovať na zmeny v tíme. Z nominácie odišli Lukáš Cingel, Marek Hecl, Andrej Kukuča a Samuel Takáč.
Namiesto nich nastúpia Patrik Hrehorčák, Servác Petrovský a Viliam Čacho.
Domáci turnaj je pre slovenskú reprezentáciu generálkou na zimné olympijské hry. V prvom zápase si poradili s výberom Nórska 7:4.
Duel Slovensko - Lotyšsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Lotyšsko
Slovensko: Rabčan – Ivan, Mudrák, Marinčin, Ďaloga, Koch, Gajdoš, Romaňák - Hudáček, Čederle, Daňo – Hrehorčák, Sukeľ, Okuliar – Pospíšil, Čacho, Faško-Rudáš – Rosandič, Krivošík, Petrovský
Lotyšsko: Punnenovs - Jaks, Zile, Andžans, Bindulis, Komuls, Mamčics, Sejejs, Smons - Indrašis, Smirnovs, Krastenbergs - Dzierkals, Polcs, Ri. Bukarts - Zabusovs, Ozolinš, Ro. Bukarts - Ciunskis, Melnalksnis, Lapinskis
Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup 2025
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Lotyšsko
1
1
0
0
0
4:0
3
2.
Slovensko
1
1
0
0
0
7:4
3
3.
Nórsko
2
0
0
0
2
4:11
0