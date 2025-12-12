Országh musel reagovať na nútené zmeny. Pozrite si zostavu Slovenska proti Lotyšsku

Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh. (Autor: TASR)
Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh. (Autor: TASR)
Sportnet|12. dec 2025 o 17:05
Slovenskí hokejisti hrajú druhý duel na Vianočnom Kaufland Cupe 2025.

Slovenskí hokejisti odohrajú dnes na Vianočnom Kaufland Cupe 2025 druhý a posledný duel proti výberu Lotyšska.

Tréner Vladimír Országh poslal do bránky Eugena Rabčana. Dvojkou na striedačke bude Patrik Jurčák, ktorý nahradil zraneného Stanislava Škorvánka

Tréneri posielajú do hry sedem obrancov a dvanásť útočníkov. Centrom prvej formácie je Sebastián Čederle, na krídlach budú Marko Daňo a Libor Hudáček.

Prvú obrannú dvojicu tvoria Dávid Mudrák a Michal Ivan.

Kapitánom Slovenska je Matúš Sukeľ, ktorý je centrom druhej útočnej formácie.

Tréner Országh musel reagovať na zmeny v tíme. Z nominácie odišli Lukáš Cingel, Marek Hecl, Andrej Kukuča a Samuel Takáč.

Namiesto nich nastúpia Patrik Hrehorčák, Servác Petrovský a Viliam Čacho.

Domáci turnaj je pre slovenskú reprezentáciu generálkou na zimné olympijské hry. V prvom zápase si poradili s výberom Nórska 7:4.

Duel Slovensko - Lotyšsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Lotyšsko

Slovensko: Rabčan – Ivan, Mudrák, Marinčin, Ďaloga, Koch, Gajdoš, Romaňák - Hudáček, Čederle, Daňo – Hrehorčák, Sukeľ, Okuliar – Pospíšil, Čacho, Faško-Rudáš – Rosandič, Krivošík, Petrovský

Lotyšsko: Punnenovs - Jaks, Zile, Andžans, Bindulis, Komuls, Mamčics, Sejejs, Smons - Indrašis, Smirnovs, Krastenbergs - Dzierkals, Polcs, Ri. Bukarts - Zabusovs, Ozolinš, Ro. Bukarts - Ciunskis, Melnalksnis, Lapinskis

Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup 2025

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Lotyšsko

1

1

0

0

0

4:0

3

2.

Slovensko

1

1

0

0

0

7:4

3

3.

Nórsko

2

0

0

0

2

4:11

0

