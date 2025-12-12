ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, Vianočný Kaufland Cup 2025 LIVE

Slovensko a Lotyšsko dnes odohrajú záverečný zápas na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025. Podujatie hostí Banská Bystrica.
Domáci turnaj je pre slovenskú reprezentáciu generálkou na zimné olympijské hry. V stredu zvíťazila nad Nórskom 7:4. Proti Lotyšsku zabojuje o celkový triumf na turnaji.
Kde sledovať Vianočný Kaufland Cup 2025?
ONLINE PRENOS: Slovensko - Lotyšsko dnes LIVE (hokej, Vianočný Kaufland Cup 2025, NAŽIVO, piatok)
Vianočný Kaufland Cup 2025/2026
12.12.2025 o 18:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu Vianočného Kaufland Cupu medzi Slovenskom a Lotyšskom.
Slovensko napriek viacerým zmenám v nominácii predviedlo v úvodnom zápase proti Nórsku presvedčivý výkon, keď zverenci Vladimíra Országha zvíťazili 7:4.
Lotyšsko si pripísalo ešte presvedčivejšie víťazstvo proti Nórsku, keď ich zdolali 4:0 a pripravili sa na tento zápas o celkový triumf na Kaufland Cupe.
Tieto dva tímy sa naposledy stretli v novembri, keď na Nemeckom pohári zvíťazili Slováci 4:1.
Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup 2025
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Lotyšsko
1
1
0
0
0
4:0
3
2.
Slovensko
1
1
0
0
0
7:4
3
3.
Nórsko
2
0
0
0
2
4:11
0