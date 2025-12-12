ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, Vianočný Kaufland Cup 2025 LIVE

Slovensko vs. Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025.
Slovensko vs. Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025. (Autor: Sportnet)
Sportnet|12. dec 2025 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025: Slovensko - Lotyšsko.

Slovensko a Lotyšsko dnes odohrajú záverečný zápas na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025. Podujatie hostí Banská Bystrica.

Domáci turnaj je pre slovenskú reprezentáciu generálkou na zimné olympijské hry. V stredu zvíťazila nad Nórskom 7:4. Proti Lotyšsku zabojuje o celkový triumf na turnaji.

Kde sledovať Vianočný Kaufland Cup 2025?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Lotyšsko dnes LIVE (hokej, Vianočný Kaufland Cup 2025, NAŽIVO, piatok)

Vianočný Kaufland Cup  2025/2026
12.12.2025 o 18:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu Vianočného Kaufland Cupu medzi Slovenskom a Lotyšskom.

Slovensko napriek viacerým zmenám v nominácii predviedlo v úvodnom zápase proti Nórsku presvedčivý výkon, keď zverenci Vladimíra Országha zvíťazili 7:4.

Lotyšsko si pripísalo ešte presvedčivejšie víťazstvo proti Nórsku, keď ich zdolali 4:0 a pripravili sa na tento zápas o celkový triumf na Kaufland Cupe.

Tieto dva tímy sa naposledy stretli v novembri, keď na Nemeckom pohári zvíťazili Slováci 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup 2025

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Lotyšsko

1

1

0

0

0

4:0

3

2.

Slovensko

1

1

0

0

0

7:4

3

3.

Nórsko

2

0

0

0

2

4:11

0

Reprezentácie

    Craig Ramsay odpovedá na otázky novinárov na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred Nemeckým pohárom.
    Craig Ramsay odpovedá na otázky novinárov na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred Nemeckým pohárom.
    Ramsay definitívne opustí slovenskú lavičku. Rozlúčku absolvuje proti Lotyšom
    dnes 15:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, Vianočný Kaufland Cup 2025 LIVE