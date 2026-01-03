Zlyhali sme, hovoril kapitán tímu. Slováci mentálne odišli, po prehre s Kanadou plakali

„Prvá tretina bude extrémne dôležitá, podľa mňa ukáže celý priebeh zápasu." Tieto slová hovoril niekoľko hodín pred zápasom Slovenska proti Kanade vo štvrťfinále na MS v hokeji do 20 rokov expert Michal Hudec.
Mal pravdu, o výsledku rozhodlo už úvodných dvadsať minút.
Slováci v prvej tretine vystrelili na súperovu bránku iba šesť striel a inkasovali až päť gólov. Zápas vyraďovacej časti prehrali jednoznačne 1:7 a štvrtýkrát za sebou vypadli vo štvrťfinále.
„Musíme byť realisti. Kanada jednoducho ukázala, kde sú oni a kde sme my," hodnotil Hudec po zápase v štúdiu JOJ Šport.
Najmladší slovenský tím v histórii juniorských šampionátov s vekovým priemerom iba niečo vyše 18 rokov obsadil na turnaji ôsme miesto.
Jednoducho nestíhame, hovoril expert
Na kanadskej televízii TSN sa pred štartom zápasu proti Slovensku vracali k nepríjemným spomienkam z posledných dvoch rokov, keď javorové listy stroskotali už vo štvrťfinále – zakaždým proti Česku.
Aj preto v Kanade dostal turnaj v Minnesote prívlastok „turnaj vykúpenia“, teda príležitosť ukončiť sériu neúspechov v kľúčovej fáze turnaja.
Kliatbu štvrťfinále začali Kanaďania lámať okamžite. Bolo len otázkou času, kedy otvoria skóre duelu.
Vyrovnaný stav napokon vydržal necelých 14 minút. Potom prišla gólová smršť. Kanada v priebehu troch minút a piatich sekúnd dokázala skórovať až štyrikrát.
„Keby sa to nestalo v prvej tretine, tak by sa to stalo v druhej," zhrnul kanadskú prevahu Hudec.
Už po treťom góle slovenskí tréneri vystriedali brankárov - Michala Prádela nahradil Alan Lenďák. Druhý menovený však inkasoval po necelej minúte z prvej šance Kanady.
Prvá tretina skončila výsledkom 0:5 z pohľadu Slovenska.
„Veľmi ťažko to hodnotiť. Cítime s tými chlapcami. Viem sa vžiť do ich situácie, kedy psychika tímu je dole, nič nevychádza a naopak, Kanade vychádza úplne všetko. Určite majú pomaličky v hlave to, čo sa bude diať doma. Vieme, akí sú ľudia na Slovensku.
Chlapcov čaká ešte dlhá noc. Bojím sa, aby sme rozbehnutý vlak Kanady vôbec nejakým spôsobom zastavili," hovoril expert Ján Lašák po prvej tretine.
„Chcenie tam je, to nemôžeme chlapcom uprieť, ale jednoducho nestíhame," dodal Hudec.
Kanaďania dominovali v osobných súbojoch a hoci sa spočiatku ťažšie presadzovali do vyložených gólových príležitostí, reagovali jednoducho. Zaparkovali hráča pred bránkou, začali nahadzovať puky a hrať na dorážky, čo im napokon prinieslo želaný efekt.
V druhej tretine sa obraz hry nezmenil. Zápas sa v podaní kanadských mladíkov premenil na exhibíciu. V polovici zápasu mali už 30 striel na bránku a nebyť brankára Lenďáka, skóre mohlo byť hrozivejšie.
Napriek tomu, že inkasoval ďalšie dva góly, podľa experta Lašáka bol najlepším hráčom Slovákov.
„Kanada mala šesť alebo sedem gólových šancí. Nebyť Alana, moholo to byť ešte horšie," komentoval.
Gól prišiel neskoro
Pred zápasom hovoril útočník Ján Chovan pre televíziu TSN, že nálada v tíme pred štvrťfinále je dobrá.
„Sme pripravení zdolať Kanadu. Máme sebavedomie zo základnej časti a sme odhodlaní urobiť všetko preto, aby sme zápas vyhrali," dodal.
Chovan bol nakoniec jediným úspešným strelcom Slovákov v zápase. V 37. minúte sa presadil po peknej individuálnej strele.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovensko - Kanada
„Jeho gól prišiel neskoro. V základnej fáze mužstvo ťahala jedna päťka - Chrenko, Nemec, Murín. Janko dal gól až teraz, vo štvrťfinále za stavu 0:7," uviedol expert Hudec.
Podľa neho Slováci odišli mentálne aj fyzicky.
„V tretej tretine nesmieme byť odovzdaní a nejakým spôsobom to dohrať. Prehrali sme si to sami v prvej tretine," upravil svoje slová Chovan po druhej časti hry.
Tréneri sa snažili povzbudiť hráčov aj deväť minút pred koncom, už za jasne rozhodnutého stavu.
„Boli sme tu tri týždne, poďme si to užiť. Nepozerajte na výsledok, hrajme zodpovedne, dohrávajme súboje, tlačme sa do bránky. Buďme spolu," kričal na hráčov asistent Ivan Švárny na striedačke.
Frühauf: Chceli sme hrať o medaily
Skóre sa už nezmenilo. Po poslednej siréne vykorčuľovali na ľad šťastní hráči Kanady, ktorých v semifinále čaká neobľúbené Česko.
„Hráčom slúži ku cti, že to nebola desiatka. Ešte našli v sebe mentálnu silu a chuť. Človek, ktorý to nezažil, nevie, aké to je frustrujúce. Potom je prirodzené, že nefunguje hlava a ani ruky a nohy," zhodnotil v štúdiu JOJ Šport Lašák
Slovenský obranca Adam Beluško po hrozivom výsledku plakal, utešovali ho spoluhráči. Spolu s ďalšími šiestimi hráčmi si na juniorskom turnaji už nezahrá. Naopak, až 18 hráčov z výberu môže reprezentovať aj o rok.
„Verili sme, že môžeme vyhrať, ale súper bol jasne lepší. Zároveň sme nerobili veci, ktoré sme mali. Zápas rozhodli detaily. Kanada nehrala hokej z iného vesmíru. Jednoducho strieľali na bránku a dali góly," hovoril Beluško po zápase.
„Chlapci od prípravy odrobili všetko, čo mali. Chceli sme bojovať do poslednej minúty, no nestalo sa, dnes to nevyšlo. Za celý turnaj musím pochváliť hráčov, ale aj celý realizačný tím.
Veľa hráčov môže reprezentovať o rok, niektorí aj o dva. Musia v sebe udržať emóciu z tohto turnaja. Aj tú dobrú zo základnej časti, ale aj túto zlú z play-off. Lebo práve z týchto emócií môžu vzniknúť dobrí hráči a možno aj budúcnosť nášho hokeja," vravel sklamaný tréner Peter Frühauf.
„Chceli sme hrať o medaily. Je veľmi ťažké to teraz hodnotiť, ale je na čom stavať. Chlapci musia rozmýšľať nad tým, ako nebyť vyrovnaným súperom, ale ako tie zápasy dokončiť. To sa musíme naučiť. Nestačí mať dobrú emóciu, že hráme dobre proti veľkým súperom, ale my musíme tie zápasy vyhrať."
Slovensko napokon obsadilo na turnaji ôsme miesto. Vyhralo iba jeden zápas proti Nemecku (4:1), vďaka ktorému nehralo o záchranu, ale štvrťfinále.
V skupine ešte podľahlo Švédsku (2:3), USA (5:6) a Švajčiarsku (2:3).
VIDEO: Hodnotenie trénera a hráčov po zápase proti Kanade
„Proti Kanade sme zlyhali v prvej tretine. Náš dnešný výkon sa ani nepodobal tomu, čo sme predvádzali v skupine. Tak to potom dopadlo. Podávali sme dobré výkony, ale na to sa nehrá. V konečnom dôsledku sme vyhrali iba jeden zápas," hodnotil turnaj kapitán Tobias Pitka.
Za troch najlepších Slovákov boli vybraní brankár Michal Prádel, obranca Adam Beluško a útočník Tomáš Chrenko.
„Slovenskí hokejisti hrajú kvalitné súťaže, ale teraz si nastavili zrkadlo, kde reálne sú. Ako ďaleko sú k najlepším hráčom a aký je to obrovský rozdiel. Teraz majú rok na to, aby túto situáciu pochopili, aby sa zlepšili a aspoň priblížili špičke.
Neurobili nám hanbu. Vycestovali tam skoro ako outsideri a dokázali potrápiť favoritov. Chlapci zastali svoju rolu, ale zároveň to stále mohlo byť aj lepšie. Musíme byť na nich aj tvrdí, aby videli, čo je hokej," uzavrel Lašák.
Výsledky štvrťfinále znamenajú, že na MS 2027 v kanadských mestách Edmonton a Red Deer bude hrať Slovensko v skupine s Nemeckom, USA, štvrtým tímom z tohto turnaja a víťazom majstrovstiev.
Semifinále juniorského šampionátu bude bez Slovákov už jedenásty raz za sebou. V nedeľu sa o postup do finále pobije Kanade s Českom a Fínsko so Švédskom.