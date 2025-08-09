ONLINE: Slovensko - Kanada dnes, prípravný zápas pred Hlinka Gretzky Cup 2025, LIVE

PIEŠŤANY. Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú prípravný zápas pred mládežníckym turnajom Hlinka Gretzky Cup 2025. Ich súperom je Kanada.
Reprezentácia do 18 rokov 2025/2026
09.08.2025 o 18:00
Slovensko
0:7
(0:5, 0:2, 0:0)
59' minúta
Prebiehajúci
Kanada
Prehľad
Góly a asistencie: 6. Valentini, 10. Fitzgerald (Ruck), 12. Preston (Edwards, Croskery), 14. Zhilkin (t.s.), 18. Lorio, 28. Mbuyi (Lawrence, Ruck), 39. Belchetz (Verhoeff, Dupont). Rozhodca: Stano, Štefík – Durmis, Jedlička.
Prenos
58:02
Prebiehajú posledné dve minúty tretej tretiny a aj celého zápasu.
57:54
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Hráčska lavica – 2 min., príliš veľa hráčov na ľade.
Hráčska lavica – 2 min., príliš veľa hráčov na ľade.
57:08
Vylúčenie v tíme Kanada:
Ryan Lin – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku.
Ryan Lin – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku.
56:07
Ozogány našiel pred bránou Hybského, ktorý bekhendom zakončil! Esler opäť výborne zasiahol a prerušil hru.
55:01
Adam Goljer potiahol akciu po pravom krídle a tvrdou delovkou vyprášil betóny Eslera. Následuje reklamný brejk.
54:27
V tretej tretine sa hrá veľmi plynulo. Nahodenie Prestona na bránu vyriešil Čelko betónom.
53:36
Tempo zápasu v tretej tretine upadlo. Hlavne kvôli kanadskému poľaveniu.
52:52
Slovenskí útočník Rausa sa už druhý krát v zápase rútil sám na kanadskú bránu! Tento krát ho dokázal vychytať betónom Elsler!
51:16
Hybský predviedol veľmi dobrú palicovú techniku a takmer sa prekľučkoval až pred Elsera. V poslednej chvíli mu puk vypichol Chartrand.
50:14
Prebieha posledná desaťminútovka riadnej hracej doby.
49:37
Goljer to nahadzoval na bránu od modrej čiary. Jeho pokus bol zblokovaný a do útoku opäť vyráža mužstvo Kanady.
48:15
Kopačka nahodil puk do pásma a snažil sa ho dokorčuľovať. Proti trom Kanaďanom nemal žiadnu šancu na úspech.
47:05
Zakončenie Mattu schoval Esler v lapačke a prerušil hru. Následuje reklamný brejk.
46:44
Výborne to spravil za bránou Rausa. Zbavil sa protihráča a prihrávkou pred bránou hľadal Bernáta, ale ten nedokázal puk ideálne trafiť.
45:33
Di Lorio sa predieral do samostaného úniku cez Goljera. Napokon zvolil strelu švihom. Čelko bol na mieste a puk pokryl.
44:37
Tretia tretina je zatiaľ v znamení nepresností na oboch stranách. Hra sa prelieva zo strany na stranu, ale chýba kvalita.
43:26
Plančár nabral rýchlosť na ľavom krídle. Snažil sa pretlačiť do zakončenia, ale cez Verhoeffa sa nedokázal presadiť.
42:03
Mbuyi veľmi šikovne našiel pred bránou Valentiniho! Ten aj tiesnený dokázal zakončiť, ale jeho pokus vyráža Čelko.
41:02
Preston sa veľmi šikovne natlačil pred Čelka, ale jeho pokus pod brvno dokázal slovenský brankár vytesniť.
40:01
Striedanie v tíme Kanada:
z ihriska odchádza Betts, prichádza Esler.
z ihriska odchádza Betts, prichádza Esler.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Slovensko prehráva po druhej tretine s Kanadou vysoko 0:7. Druhé dejstvo bolo od slovenských mladíkov podstatne lepšie. Uvidíme čo nám ponúke tretie dejstvo.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:01
Prebieha posledná minúta druhej tretiny.
38:34
Kanada dala gól! Kanada využívajú svoju presilovú hru. EATON BELCHETZ bol výborne postavený pred bránou a dokázal doraziť do brány zakončenie Verhoeffa. Asistencie Keaton Verhoeff, Landon Dupont.
38:16
Preston vykúzlil parádnu prihrávku na Liama Rucka na ľavom kruhu! Jeho zakončenie dokázal vytesniť presúvajúci sa Čelko.
37:35
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Juraj Jonas Ďurčo – 2 min., nedovolené bránenie.
Juraj Jonas Ďurčo – 2 min., nedovolené bránenie.
37:05
Slovensko sa previnilo zakázaným uvoľnením.
36:33
Betts pokazil rozohrávku za vlastnou bránou, ale Kovalčík nedokázal puk dostať do prázdnej brány! To je veľká škoda pre Slovensko.
35:43
Edwards nastrelil puk z veľkej diaľky na brankára Čelka. Slovenský brankár si bez problémov poradil.
34:26
Carels si výborne naviedol puk od modrej čiary na os klziska a švihom zakončil! Čelko výborne zakročil ramenom.
33:46
Denis Čelko vstúpil výborne do zápasu. Chytil dve tutovky po sebe kanadskému útočníkovi Liamovi Ruckovi.
32:42
Kanada je v plnom počte.
32:23
Ozogány zakončoval v útočnej tretine z otočky. Betts puk vytesnil betónom. Zostávame v útočnom pásme.
31:03
Adam Goljer zakončoval z dobrej pozície! Jeho pokus Betts vytesnil. Slovensko zostáva v útočnej tretine.
30:42
Vylúčenie v tíme Kanada:
Landon Dupont – 2 min., podrazenie.
Landon Dupont – 2 min., podrazenie.
30:10
Striedanie v tíme Slovensko:
z ihriska odchádza Hrenák, prichádza Čelko.
z ihriska odchádza Hrenák, prichádza Čelko.
29:12
Pred slovenskou bránou vznikla malá šarvátka. Hlavní arbitri pravdepodobne vylučovať nebudú. Následuje reklamný brejk.
28:06
Zvolenského natlačanie pred Bettsa prinieslo rozruch. Betts dokázal puk napokon vypichnúť hokejkou. Videli sme dobrý úsek slovenského mužstva.
27:20
Vylúčenie v tíme Kanada:
Pierce Mbuyi – 2 min., podrazenie.
Pierce Mbuyi – 2 min., podrazenie.
27:14
Kanada dala gól! Kanada využíva rýchlo presilovú hru! PIERCE MBUYI chcel najprv prihrávať. Jeho pokus bol zblokovaný a to pomýlilo Samuela Hrenáka. Kanadský útočník sa dostal opäť k puku a poslal ho do opustenej brány. Asistencie: Tynan Lawrence, Liam Ruck.
27:01
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Roderik Černák – 2+2, údery.
Roderik Černák – 2+2, údery.
27:00
Lawrence to skúšal ešte raz z osi klziska, ale aj tento puk Hrenák pokryl. Následne sa hra prerušila a následuje reklamný brejk.
26:50
Lawrence sa dostal cez dvoch hráčov do samostaného úniku! Samuel Hrenák sa však parádne natiahol a puk dokázal betónom vytesniť!
25:29
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Jonáš Kopačka – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme Kanada:
Landon Dupont – 2 min., hrubosť.
Jonáš Kopačka – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme Kanada:
Landon Dupont – 2 min., hrubosť.
25:10
Maršálek bol pri zadnom mantineli pod veľkým tlakom a tak puk len vyhadzuje na zakázané uvoľnenie.
24:11
Rousseau vybojoval puk v útočnej tretine pri ľavom mantineli. Hodil to okamžite na bránu, ale opäť výborne zakročil výstrojou Samuel Hrenák.
23:35
Ozogány napádal Bettsa, ktorý bol s pukom za bránou, ale kanadský brankár si bez väčších problémov poradil. Druhá tretina je zatiaľ zo slovenskej strany podstatne lepšia.
22:33
Tabiška si naviedol puk na pravý kruh. Jeho prudký pokus švihom končí vo výstroji Bettsa. Hra je prerušená.
22:03
Veľká šanca Slovenska! Rausa sa dostal do samostantého úniku, ale jeho pokus švihom minul bránu!
21:01
Valentini našiel pred bránou Rucka, ktorý z prvej zakončil, ale Hrenák sa výborne presunul a puk dokázal výstrojou vytesniť.
20:11
Kanada sa ubránila a je v plnom počte.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Kanada v prvej tretine jasne dominovala a vedie 5:0. Slovenskí hokejisti budú musieť poriadne pridať inak im hrozí hrozivý debakel. Uvidíme ako to bude vyzerať v druhom dejstve.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:33
Adam Goljer to vyskúšal od modrej čiary. Jeho prudký pokus však končí len nad bránou Bettsa. Následne sa podarilo hosťom vyhodiť puk cez všetky čiary.
19:01
Prebieha posledná minúta prvej tretiny.
18:44
Kanadskí hokejisti sa bránia bez akýchkoľvek problémov. Hrajú v úplnej pohode.
18:11
Vylúčenie v tíme Kanada:
Colin Fitzgerald – 2 min., krosček.
Colin Fitzgerald – 2 min., krosček.
17:28
Kanada dala gól! Kanonáda Kanady pokračuje aj ďalej. ALESSANDRO DI LORIO si našiel puk pred bránou a pekným oblúčikom prekonal úplne bezmocného Hrenáka v slovenskej bráne. Bez asistencie.
16:33
Kanada hrá aj v hre 5 na 5 ako keby presilovku. Slovensko je pod permanentným tlakom.
16:03
Slovensko je v plnom počte.
15:22
Stankoven aj so šťastím získal puk a dokázal ho vyhodiť cez všetky čiary. Na chvíľu si môžeme vydýchnuť.
14:52
Obrovská šanca Kanady! Keaton Verhoeff sa dostal k odrazenému puku pred Hrenákom a prudko vypálil! Slovenský brankár ani sám nevie ako tento pokus zneškodnil.
14:03
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Ondrej Tariška – 2 min., krosček.
Ondrej Tariška – 2 min., krosček.
14:03
Lawrence schoval svoju strelu z ľavého kruhu za Goljera. Hrenák tento pokus dokázal schovať v lapačke a prerušil hru. Následuje reklamný brejk.
13:33
Kanada dala gól!
Autorom gólu z trestného strieľania je DIMIAN ZHILKIN. Sám faulovaný to zobral na seba a strelou pomedzi betóny Samuela Hrenáka pridáva už štvrtý gól Kanady.
Autorom gólu z trestného strieľania je DIMIAN ZHILKIN. Sám faulovaný to zobral na seba a strelou pomedzi betóny Samuela Hrenáka pridáva už štvrtý gól Kanady.
13:33
Zhilkin sa rútil sám na slovenskú bránu, ale bol faulovaný a bude následovať triestné strieľanie Kanady!
12:57
Zatiaľ je to obrovský rozdiel medzi Slovenskom a Kanadou. Vyzerá to na poriadny debakel.
11:57
Kanada dala gól! Prehrávame už o tri góly! Beckham Edwards nahadzoval puk z ľavého kruhu na bránu. Hrenák puk dokázal vyraziť, ale len k úplne voľnému MATHISOVI PRESTONOVI a ten presným pokusom poslal puk do brány. Asistencie Beckham Edwards, Callum Croskery.
11:20
Adam Obušek získal puk pri mantineli, ale úplne vyčerpaný ho len vyhodil von z tretiny. Následne nabral rýchlosť s pukom Preston, ktorý sa natlačil pred Hrenáka. Slovenský brankár schoval puk pod betónom a prerušil hru Následuje reklamný brejk.
10:25
Edwards hľadal pred bránou Prestona, ktorý tam bol úplne sám, ale tento krát puk dokázal Goljer zablokovať. Kanada má obrovský tlak.
09:22
Kanada dala gól! Kanada pridáva aj druhý gól v zápase. Opäť nás Kanaďania zavreli. Marcus Ruck výbornou prihrávkou pred bránou našiel COLINA FITZGERALDA a ten sám pred Hrenákom uspel. Asistencie Marcus Ruck.
08:26
Croskery nabil na modrej čiare Verhoeffoci, ktorý si puk spracoval a prudko zakončil. Hrenák ho pravdepodobne vyrazil ramenom. Tlak Kanady pokračuje.
07:44
Rýchly hokej pokračuje aj naďalej. Prerušuje sa len minimálne a hra sa prelieva zo strany na stranu.
06:34
Hybský výborne zabojoval v útočnej tretine. Puk posunul na Kolvačíka, ktorý zakončoval z tesnej blízkosti. Betts bol opäť pozorný.
06:10
Po získanom buly v útočnej tretine zakončoval z prvej Matta, ale jeho prudký pokus dokázal betónom Betts vykopnúť.
05:33
Kanada dala gól! Kanada sa dostáva v dnešnom zápase do vedenia. Baran pokazil rozohrávku v obrannom pásme. Mužstvo Kanady si vytvorilo tlak. K puku sa dostal pred bránou ADAM VALENTINI a strelou pod brvno prekonal Samuela Hrenáka. Bez asistencie.
04:41
Veľká šanca Slovenska! Rausa si počkal na prihrávku spoza brány! Sám pred Bettsom však neuspel! Kanadský brankár dokázal obidve strely slovenského útočníka pokryť.
04:20
Mbuyi sa dokázal strelecky presadiť strelou z otočky. Puk však minul bránu Hrenáka. Následne slovenský brankár puk pokryl a prerušil hru.
03:55
Kanada je v plnom počte.
03:32
Kubat síce priviezol puk do útočnej tretiny, ale pri mantineli ho odzbrojil Rudolph a puk vyhodil cez všetky čiary.
02:54
Kanaďania hrajú oslabenie veľmi aktívne. Robí na to obrovské problémy. Nedokážeme sa ani len dostať do útočného pásma.
02:26
Slovenskí hokejisti si nerozumeli v rozohrávke a tak sa píska icing.
01:55
Vylúčenie v tíme Kanada:
Cameron Chartrand – 2 min., podrazenie.
Cameron Chartrand – 2 min., podrazenie.
01:13
Preston preniesol hru na pravý kruh odkiaľ vypálil Dupont! Jeho delovku dokázal Hrenák vytesniť betónom. Kanďania zostávajú v útočnom pásme.
00:33
Vylúčenie v tíme Kanada:
Keaton Verhoeff – 2 min., podrazenie.
Keaton Verhoeff – 2 min., podrazenie.
00:33
Vylúčenie v tíme Slovensko:
Michal Maršálek – 2 min., podrazenie.
Michal Maršálek – 2 min., podrazenie.
00:26
Belchetz to vyskúšal z ľavého kruhu. Jeho pokus Hrenák riešiť nemusel. Puk totiž minul slovenskú bránu.
00:01
Úvodné buly získali kanadskí hokejisti.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Slovensko: Hrenák (Čelko) – Maršálek, Goljer, Kovalčík, Floriš, Stančík, Černák, Dedík, Baran – Kubat, Stankoven, Bernát – Ozogány, Hybský, Matta – Zvolenský, Ďurčo, Rausa – Tabiška, Obušek, Plančár – Kopačka
Tréner: Martin Dendis
Kanada: Betts (Esler) – Rudolph, Verhoeff, Chartrand, Dupont, Carels, Lin, Croskery, Pantelas – Belchetz, Lawrence, Zhilkin – Edwards, Di Lorio, Preston – Lemieux, Valentini, L. Ruck – M. Ruck, Fitzgerald, Rousseau – Mbuyi, Wiliams
Tréner: Mathieu Turcotte
Rozhodca: Stano, Štefík – Durmis, Jedlička.
Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z prípravného zápasu medzi Slovensko U18 a Kanada U18. Dnešný zápas sa odohrá na zimnou štadióne v Piešťanoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.