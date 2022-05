Tínedžer, ktorý ohúril Ramsayho: Zápas ako proti Kanade tak skoro nezažijem

HELSINKI. Takto to vyzerá, keď sa plnia hokejové sny.

Sedemnásťročný útočník Adam Sýkora dostal v tejto sezóne šancu v extraligovej Nitre, s ktorou sa prebojoval až do finále extraligy.

Nastúpil za Slovensko na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov aj na šampionáte v I.A divízie hráčov do osemnásť rokov a keď si myslel, že nič lepšie sa mu už nemôže stať, prišla pozvánka do seniorskej reprezentácie v príprave na majstrovstvách sveta.