Úžasný hráč, hovorí strieborný medailista z Helsínk o nováčikovi v slovenskom tíme

Prvá tretina sa mi veľmi páčila, rovnako druhá, aj keď tam boli nejaké chybičky. Bohužiaľ, tá tretia už nebola dobrá. Pre oko nezainteresovaného diváka to bol zaujímavý a otvorený hokej. Je škoda, že máme okná v obrane.

Na Fínsko má výborné spomienky. „Počas osláv nám Zdeno Chára hovoril, aby sme sa veľmi neopili a užili si to. Zdeno mal pravdu,“ vrátil sa v čase 35-ročný hokejista.

Útočník JURAJ MIKÚŠ bol pri zisku poslednej slovenskej medaily na majstrovstvách sveta 2012. Práve faul na neho odštartoval v štvrťfinále proti Kanade úspešnú cestu zverencov Vladimíra Vůjtka do finále, v ktorom podľahli Rusku 2:6.

Pomôže to zalepiť posila z NHL Martin Fehérváry?

Určite. Poznal som ho ako juniorského mladíka. Už vtedy mal zdravé sebavedomie a odvtedy ubehli štyri roky. Je typ človeka, ktorý chce spoluhráčov nabudiť. Nehovorím, že to bude zlomový moment, ale určite to pomôže. V NHL hráva pravidelne už druhý rok. Je náročný sám na seba a to isté bude vyžadovať aj od ostatných.