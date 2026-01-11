Po úvodnom debakli čelia Slovenky ďalšiemu súperovi. Kde sledovať zápas proti Fínsku? (TV program)

Momentka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.
Momentka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026. (Autor: Facebook/Hockey Slovakia)
Sportnet|11. jan 2026 o 07:30
ShareTweet0

Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko v skupine B na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov čaká ďalší zápas v skupine na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

Po vysokej prehre s USA na Slovenky čaká reprezentácia Fínska.

Zápas sa začína v nedeľu o 18.30 SEČ a odvysiela ho stanica JOJ Šport 2.

Joj šport 2
Kde sledovať zápas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 sa hrajú od 10. do 18. januára v kanadskej provincii Nové Škótsko na ostrove Cape Breton v mestách Membertou a Sydney.

Slovenky obhajujú z minuloročného šampionátu 7. priečku, ktorú si vybojovali po triumfe nad Japonskom v súboji o záchranu v elitnej kategórii.

Do play-off postúpi všetkých osem tímov a následne sa rozhodne, či budú hrať v semifinále, o 5. miesto alebo o udržanie sa.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

USA

1

1

0

0

0

13:0

3

2.

Česko

1

1

0

0

0

9:1

3

3.

Fínsko

1

0

0

0

1

1:9

0

4.

Slovensko

1

0

0

0

1

0:13

0

Reprezentácie

    Radosť hráčky Kanady po góle v sieti Švajčiarska.
    Radosť hráčky Kanady po góle v sieti Švajčiarska.
    Kanaďanky vstúpili do turnaja vysokým víťazstvom. Švédsko zdolalo hladko Maďarky
    dnes 07:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Po úvodnom debakli čelia Slovenky ďalšiemu súperovi. Kde sledovať zápas proti Fínsku? (TV program)