Po úvodnom debakli čelia Slovenky ďalšiemu súperovi. Kde sledovať zápas proti Fínsku? (TV program)

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov čaká ďalší zápas v skupine na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.
Po vysokej prehre s USA na Slovenky čaká reprezentácia Fínska.
Zápas sa začína v nedeľu o 18.30 SEČ a odvysiela ho stanica JOJ Šport 2.
Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 sa hrajú od 10. do 18. januára v kanadskej provincii Nové Škótsko na ostrove Cape Breton v mestách Membertou a Sydney.
Slovenky obhajujú z minuloročného šampionátu 7. priečku, ktorú si vybojovali po triumfe nad Japonskom v súboji o záchranu v elitnej kategórii.
Do play-off postúpi všetkých osem tímov a následne sa rozhodne, či budú hrať v semifinále, o 5. miesto alebo o udržanie sa.
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
USA
1
1
0
0
0
13:0
3
2.
Česko
1
1
0
0
0
9:1
3
3.
Fínsko
1
0
0
0
1
1:9
0
4.
Slovensko
1
0
0
0
1
0:13
0