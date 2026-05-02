Hokejový zväz spojí dve generácie hráčov. Podpisy rozdajú aj finalisti z MS U18

Slovenský zväz ľadového hokeja pripravuje pre fanúšikov výnimočné podujatie, ktoré spojí dve generácie reprezentantov.
V nedeľu 3. mája o 15.30 h sa na námestí pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave uskutoční autogramiáda hráčov historického tímu z roku 1996 a reprezentácie do 18 rokov.
„Rok 2026 je symbolický tým, že si pripomíname 30 rokov od prvého vystúpenia slovenskej reprezentácie v elitnej kategórii majstrovstiev sveta.
Pri tejto príležitosti sa fanúšikom predstavia hráči mužstva, ktoré v roku 1996 započalo novú kapitolu slovenského hokeja na svetovej scéne - Branislav Jánoš, Miroslav Šatan, Róbert Petrovický či Jozef Daňo.
Súčasťou podujatia budú aj reprezentanti Slovenska do 18 rokov, ktorí v sobotu bojujú o titul svetových šampiónov,“ uvádza portál hockeyslovakia.sk.