Hokejový zväz spojí dve generácie hráčov. Podpisy rozdajú aj finalisti z MS U18

Slovenskí hokejisti do 18 rokov, zľava Samuel Hrenák, Adam Goljer a Timothy Kazda.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov, zľava Samuel Hrenák, Adam Goljer a Timothy Kazda. (Autor: TASR)
TASR|2. máj 2026 o 13:35
ShareTweet0

Slovensko pred 30 rokmi debutovalo na MS v hokeji.

Slovenský zväz ľadového hokeja pripravuje pre fanúšikov výnimočné podujatie, ktoré spojí dve generácie reprezentantov.

V nedeľu 3. mája o 15.30 h sa na námestí pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave uskutoční autogramiáda hráčov historického tímu z roku 1996 a reprezentácie do 18 rokov.

„Rok 2026 je symbolický tým, že si pripomíname 30 rokov od prvého vystúpenia slovenskej reprezentácie v elitnej kategórii majstrovstiev sveta.

Pri tejto príležitosti sa fanúšikom predstavia hráči mužstva, ktoré v roku 1996 započalo novú kapitolu slovenského hokeja na svetovej scéne - Branislav Jánoš, Miroslav Šatan, Róbert Petrovický či Jozef Daňo.

Súčasťou podujatia budú aj reprezentanti Slovenska do 18 rokov, ktorí v sobotu bojujú o titul svetových šampiónov,“ uvádza portál hockeyslovakia.sk.

Reprezentácie

    Hokejisti Francúzska sa tešia z gólu.
    Hokejisti Francúzska sa tešia z gólu.
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Hokejový zväz spojí dve generácie hráčov. Podpisy rozdajú aj finalisti z MS U18