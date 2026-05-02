Bratia Pospíšilovci a v bráne hrdina ZOH. Zostava Slovenska v prípravnom zápase proti Lotyšsku

Slovenskí hokejisti hrajú piaty zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.
Tím Vladimíra Országha nastúpi v Bratislave proti Lotyšsku.
V zápase sa do bránky Slovenska postaví Samuel Hlavaj, náhradníkom bude Eugen Rabčan.
V prvej formácii figurujú bratia Martin a Kristián Pospíšilovci a spolu s nimi aj Adam Sýkora.
Do zostavy sa po zranení vracia aj Peter Cehlárik, ktorý nastúpi v treťom útoku s Andrejom Kollárom a Servácom Petrovským.
V obrane bude po zdravotných problémoch Marek Ďaloga. Predstaví sa aj Mislav Rosandič a František Gajdoš.
Slováci následne budú čeliť Lotyšsku aj v nedeľnom odvetnom zápase.
Zostavy Slovensko - Lotyšsko
Slovensko: Hlavaj – Meliško, Kňažko, Ďaloga, Petrovický, Rosandič, Gajdoš, Radivojevič, Romaňák – Sýkora, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Liška, Hrivík, Faško-Rudáš – Petrovský, Kollár, Cehlárik – Nauš, Minárik, Lukošik
Lotyšsko: Gudlevskis – Bindulis, Mamčics, Freibergs, Andžans, Fenenko, Zile, Tumanovs, Komuls – Zabusovs, Batna, Andersons – Smirnovs, Ozolinš, Balcers – Bukarts, Egle, Buncis – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastins – Veinbergs
Duel Slovensko - Lotyšsko vysiela naživo stanica JOJ Plus. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.