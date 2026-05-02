MS v hokeji takmer priniesli veľké prekvapenie. Odvrátili ho dva zásahy kapitána

Hokejisti Francúzska zvíťazili v úvodnom zápase MS v hokeji 1-A divízie 2026, ktorý tentokrát hostí Stadion Zimowy v poľskom meste Sosnowiec.
Tradiční účastníci elitnej kategórie boli proti Japonsku jednoznačným favoritom, mali veľkú streleckú prevahu (46:16), no súpera zlomili až v závere.
Japonci po dvoch tretinách prehrávali 1:2, no gólmi Fudžiho Suzukiho a Ju Sata v priebehu 42 sekúnd sa senzačne ujali vedenia 3:2. To držali ešte tri minúty pred koncom, ale napokon nezískali ani bod.
Hrdinom zápasu bol francúzsky kapitán Jordann Perret, ktorý v 58. minúte pri hre bez brankára vyrovnal a 91 sekúnd pred koncom aj rozhodol.
V úvodný hrací deň šampionátu sa odohrá aj zápas Litva - Kazachstan a v akcii bude aj domáce mužstvo, ktorého súperom bude Ukrajina.
MS v hokeji 1-A divízie 2026 - výsledky (2. máj):
Japonsko - Francúzsko 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Góly: 33. Takagi (Miura, Kimura), 43. Suzuki (Keller, Kimura), 44. Sato (Nakadžima, Hanzawa) - 19. Leclerc (Gallet), 39. Simonsen (Guebey, Boudon), 58. Perret (Leclerc, Guebey), 59. Perret (Dusseau, Simonsen)
Litva - Kazachstan
/hrá sa od 16.00 h/
Poľsko - Ukrajina
/hrá sa od 19.30 h/