Kde robíme chybu? Česi majú v NHL viac brankárov ako Slováci hokejistov

V roku 2020 prišiel známy kanadský hokejový analytik Byron Bader so zaujímavou štatistikou. Každý štvrtý ruský brankár (25%) draftovaný v prvých siedmich kolách v rokoch 1990 až 2012 odchytal v NHL minimálne 100 zápasov.

Rozhodne je pozitívom, že posledné roky dostávajú väčší priestor mladí slovenskí brankári v nižšej SHL. Naďalej však zostáva utópiou, že by v extralige dostávali priestor v takom rozsahu, ako sa to deje napríklad v najvyššej fínskej súťaži.

Na druhej strane, kvalita NCAA každým rokom stúpa a znižuje sa rozdiel medzi ňou a profesionálnymi európskymi ligami. Navyše od budúcej sezóny v nej budú môcť nastupovať aj hráči, ktorí hrali profesionálne.

To v praxi môže spôsobiť, že sa touto cestou budú vydávať aj najlepší hokejisti z kanadskej juniorskej CHL, čo sa doteraz nedialo a mohlo by to výrazne zvýšiť kvalitu súťaže.

Momentálne v nej pôsobí 5 slovenských brankárov vrátane Adama Gajana, ktorého si v roku 2023 vybralo Chicago Blackhawks už z 35. pozície.