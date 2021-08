Dojatý Ramsay: Som v brandži 50 rokov, ale veľmi som to prežíval

Dnes má Kanaďan na slovenskej striedačke za sebou tri majstrovstvá sveta (tento rok po dlhom čase postúpili Slováci do štvrťfinále), jeden olympijský turnaj a práve vybojoval postup na ďalší, čím si o rok predĺžil kontrakt.

Craig Ramsay mal za sebou solídnu kariéru v NHL. Hneď po nej začal trénovať a v roku 2004 doviedol tím Tampa Bay Lightning z pozície asistenta trénera k zisku Stanleyho pohára. Ale bola to skutočne dobrá voľba?

BRATISLAVA. Keď ho pred štyrmi rokmi generálny manažér Miroslav Šatan dosadil do pozície trénera slovenskej hokejovej reprezentácie, veľa fanúšikov zostalo zaskočených. Čo je tento chlapík zač?

Slovenskí hokejisti zdolali na turnaji olympijskej kvalifikácie v domácom prostredí všetkých súperov, ale bol to nápor na nervy. Pre fanúšikov, hráčov, aj kanadského trénera, ktorý v marci oslávil sedemdesiatku.

Ramsay: Veľa to pre mňa znamená

V závere tretej tretiny súper odvolal brankára, potreboval zvíťaziť v riadnom hracom čase, no Libor Hudáček poslal puk do prázdnej bránky a upravil na 2:1.

Bielorusi sa však nevzdávali. Keď o malú chvíľu ďalšia strela do opustenej bránky minula cieľ, televízna kamera zachytila Ramsayho, ako sa chytil za hlavu.

"Mohli sme predsa viesť o dva góly. Po Hudáčkovom góle som netušil, že do konca zostáva ešte tak veľa času. Keď som to zistil, naklonil som sa k Hrivovi (Marekovi Hrivíkovi - pozn. red.), aby som sa ubezpečil, že si to všetci hráči uvedomujú," opisoval už s úsmevom napínavé momenty.