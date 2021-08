Zákernosť a provokácie. Slováci tŕpli, ale zvládli zápas o všetko

Libor Hudáček, autor víťazného gólu: "Užívame si to. Bola super atmosféra na domácom ľade a sme radi, že sme to dotiahli do postupového konca. Bielorusi búšili, my sme hrali umne a ustrážili si to vďaka Konrádovi. Tlak počas zápasu bol veľký. Vydali sme zo seba všetko a sme radi, že to dopadlo ako to dopadlo."

Marek Hrivík, kapitán SR: "Naša hra bola lepšia od zápasu k zápasu. Ako tím vieme hrať, dokázali sme to. Opäť sa takto môžeme zísť pred olympiádou a môžeme uspieť."

Peter Cehlárik, útočník SR: "Stretli sme sa v rýchlosti, bolo ťažké sa dať dokopy za taký krátky čas. Ale boli sme pripravení od prvého zápasu. Nebolo to jednoduché, ale zvládli sme to."