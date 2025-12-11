Budú hrať hokejisti z KHL na olympiáde? Čo obsahuje práca delegáta? (Hokejový BOSS)

Hokejová Tipsport liga sa hrá aj napriek reprezentačným zápasom, a tak viaceré tímy nebudú môcť počítať s naj hráčmi.
Aj o tomto bola debata v novom Hokejovom BOSSovi.
Okrem moderátora Stanislava Benčata a tradičného hosťa Ondreja Rusnáka sa do debaty zapojil tento raz bývalý skvelý hokejista a dnes delegát Marián Bezák.
Na úvod sa trio diskutujúcich pozrelo na tabuľkové postavenie tímov. Povenovali sa menšej kríze Nitry, pretrvávajúcej kríze Žiliny. Obom tímom unikol Slovan, ktorý je nový líder tabuľky.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Pochvalu si vyslúžil Prešov, veď posledný tím tabuľky vyhral posledné dva zápasy.
Jeden z nich nad Duklou Trenčín, keď o zisku troch bodov rozhodol v poslednej sekunde. Aj preto sa hráči Dukly dostali do rubriky „Neni týždňa“.
Veď po koľkýkrát v sezóne už takto stratili body... „Veľká chyba v defenzíve. Mali jasný puk na hokejkách, ale namiesto toho, aby ho odpálili do bezpečia, namazali domácim a tí dali víťazný gól,“ konštatoval Ondro.
O čom bola ďalej debata?
Na čo všetko sa môžete tešiť v ďalšom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Prečo stagnuje návštevnosť na zimákoch?
- Je v Nitre stále rovnako skvelá atmosféra?
- Ktoré tímy robia kvalitný marketing?
- Kto sa stal BOSS-om týždňa?
- Aké úlohy má delegát počas zápasov?
- Kde sa stali najväčšie bizarnosti počas zápasov?
- Prečo sa hrá liga počas reprezentačných duelov?
- Predstavia sa hráči z KHL na olympiáde?
- Aká je sila talianskeho hokeja?
- Ako si spomína Bezák na zápasy proti Gretzkému a Howeovi?
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.