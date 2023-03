Handzuš: Sú dôležitejšie veci ako hokej. Graňák: Je to odkaz pre ruskú elitu

Stojím za tímovým rozhodnutím aj za vyhlásením Slovenského zväzu ľadového hokeja zväzu. Je to tímový šport a bolo to tímové rozhodnutie. Či to nejako komplikuje našu situáciu ohľadom brankárov na majstrovstvách sveta? Nie. Máme maximálnu dôveru k mladým brankárom. Skôr sa tešíme na to, že dostanú príležitosť.