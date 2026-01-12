VIDEO: Gól Pobežala zdieľala aj NHL. Pozrite si všetky slovenské Michigany v zámorskej juniorke

V noci zo štvrtka na piatok bol Tomáš Pobežal vyhlásený treťou hviezdou noci celej OHL a stačili mu na to len 2 body, za gól a asistenciu. Ohúril totiž málo vídaným gólom.
Za bránou domáceho tímu nabral puk na čepeľ hokejky a úspešne predviedol lakrosové zakončenie prezývané Michigan gól. Zvyšoval ním na 2:0, pričom jeho zásah sa nakoniec ukázal ako víťazný.
Pobežalov ,,Michigan“ sa stal okamžite hitom internetu a na sociálnych sieťach ho zdieľal aj oficiálny profil NHL.
V kanadskej juniorskej CHL, združujúcej ligy OHL, WHL a QMJHL, to nebolo po prvýkrát, čo sa slovenský hokejista blysol takouto parádou.
Pripravili sme pre vás prehľad všetkých úspešných slovenských strelcov.
Vôbec prvým bol Chromiak
V sezóne 2021/22 bol Martin Chromiak so 44 gólmi piatym najlepším strelcom prestížnej OHL. Jeho hviezdny moment prišiel 30. októbra, keď svoj zápasový hetrik zavŕšil úspešným ,,Michigan“ gólom.
VIDEO: Michigan gól Martina Chromiaka
Následne bol vyhlásený prvou hviezdou zápasu, keď k výhre Kingston Frontenacs 4:3 nad Ottawa 67´pomohol 4 bodmi. Jeho tretí gól bol víťazný a jednu asistenciu si pripísal pri góle Shanea Wrighta, neskoršej štvorky draftu v roku 2022.
Po sezóne fanúšikovia klubu zvolili Chromiakov lakrosový zásah za gól sezóny 2021/22. Bola to jeho posledná sezóna medzi juniormi, od ďalšieho ročníka až do súčasnosti nastupuje v AHL za Ontario Reign.
Straka to dokázal ako najmladší
Andreas Straka predviedol úspešný ,,Michigan“ ako 17-ročný počas svojej draftovej sezóny, keď ním 28. októbra 2024 osem minút pred koncom duelu medzi Québec Remparts a Baie-Comeau Drakkar vyrovnal na 5:5.
VIDEO: Michigan gól Andreasa Straku
Stal sa len siedmym hráčom v histórii ligy QMJHL, ktorému sa niečo také podarilo. Jeho tím však prehral 5:8.
V drafte 2025 po Strakovi bohužiaľ nikto nesiahol, ale v septembri si ho prekvapivo pozvalo na svoj hlavný predsezónny kemp Vegas Golden Knights.
Zmluvu si v ňom síce nevybojoval, no môže mu to v jeho druhej zámorskej sezóne pomôcť zabojovať o draft na druhý pokus.
Pobežal s Michiganom v Michigane
Do tretice sa tento kúsok v kanadských juniorkách podaril Tomášovi Pobežalovi. Zhodou náhod v drese rovnakého klubu, za ktorý takýto gól dosiahol v roku 2021 Martin Chromiak.
Svojim ,,Michiganom“ pomohol Kingstonu k vysokej výhre 6:1 na ľade Saginaw Spirit, meste ležiacom v štáte Michigan.
VIDEO: Michigan gól Tomáša Pobežala
Tento typ zakončenia Pobežal niekoľkokrát vyskúšal v zápasoch extraligy ešte počas pôsobenia v HK Nitra , no neúspešne. Dočkal sa až v juniorskej OHL.
Všetci traja to dokázali aj v reprezentácii
Zaujímavosťou je, že spomínané trio sa ,,Michigan“ gólom blyslo nielen na klubovej úrovni, ale aj v reprezentácii.
Martin Chromiak v prípravnom zápase reprezentácie do 20 rokov, keď v apríli 2021 vyrovnával na 1:1 proti Česku. Duel skončil prehrou 3:4 po samostatných nájazdoch, odveta po výhre 5:2 z predošlého dňa tým pádom nebola úspešná.
Chromiak v zápase nastupoval v prvom útoku po boku Juraja Slafkovského a Dalibora Dvorského, ktorý vekovo patril ešte do kategórie U16.
Pobežal so Strakom takýto kúsok úspešne predviedli v drese reprezentácie do 18 rokov.
Tomáš Pobežal v auguste 2023 na štadióne v Trenčíne pri prehre 4:14 proti Kanade počas zápasu prestížneho Hlinka Gretzky Cup. Kanada neskôr turnaj vyhrala.
Andreas Straka sa ,,Michiganom“ presadil v apríli 2024 pri výhre 3:2 proti Poľsku, bol to zápas v rámci prípravy pred MS 18-ročných.