Slovan opäť rozhodol v úplnom závere. Sersenova rozlúčka spôsobila "katastrofálnu" kvalitu ľadu

Hokejisti Slovana Bratislava už niekoľkokrát v tejto sezóne zvrátili stav zápasu v jeho závere.
Obranca Ryan O'Connor sa v októbrovom dueli proti Popradu (6:5 pp) strelecky presadil sekundu pred koncom predĺženia, v piatkovom súboji s Trenčínom (2:1) sa diváci tešili z víťazného gólu štyri sekundy pred koncom. Jeho autorom bol Jonáš Peterek.
Rozlúčka s Michalom Sersenom
Stretnutie malo pre „belasých“ špeciálny náboj. Pred duelom sa počas ceremónie vedenie klubu rozlúčilo s dlhoročným obrancom Michalom Sersenom, pod strechu štadióna vyvesilo jeho pamätný dres s číslom 8.
Zaradil sa tak k menám ako Vladimír Dzurilla, Ján Starší, Jozef Golonka, Milan Kužela, Václav Nedomanský, Marián Šťastný, Dárius Rusnák, Dušan Pašek, Miroslav Šatan, Zdeno Cíger, Richard Kapuš, Ľubomír Višňovský, tréner Ladislav Horský a krasokorčuliar Ondrej Nepela.
„Bolo to naozaj niečo neuveriteľné a fakt si to veľmi vážim, pretože to nie je samozrejmosť. Som naozaj rád a toto ocenenie si vážim nielen pre mňa samotného, ale aj pre najbližšiu rodinu a ľudí, ktorí ma podporovali počas celej kariéry.
Teda pre rodičov či moju manželku. Sú to veľmi dobré pocity a fakt som bol veľmi dojatý,“ povedal Sersen.
Katastrofálny ľad
Ceremónia trvala pomerne dlho, čo neprospelo kvalite ľadovej plochy. Potvrdil to aj obranca Trenčína Juraj Mikuš:
„Ľad bol v prvej tretine katastrofálny.“ Práve on bol v polovici zápasu hlavným aktérom situácie, ktorá súboj naklonila na stranu Slovana. Po faule na Tomáša Královiča dostal trest päť minút plus do konca zápasu.
Skúsený zadák trafil domáceho hráča nepríjemne, ale podľa svojich slov nezavinene. „Nestihol som sa mu vyhnúť, ale nemal som hore ruky, ani nič také. Za mňa to bolo prísne rozhodnutie,“ povedal.
Slovan jeho vylúčenie potrestal už po 5 sekundách, ale v tretej tretine vyrovnal Juraj Bezúch. Trenčín mal pritom šance aj v prvej tretine, dokonca hral dvakrát v početnej výhode, ale Slovan ho napriek tomu prestrieľal.
„My sme to hrali staticky, ale treba dať aj kredit Slovanu, ako hral tie oslabenia. Nám paradoxe presilovky viac ublížili,“ povedal asistent trénera Dukly Peter Sojčík.
Štyri sekundy pred koncom
Po ďalšom vylúčení dve minúty pred koncom však hral presilovku aj Slovan a Peterek poslal hostí na kolená v čase 59:56.
„Videl som tam miesto, chcel som to trafiť. Takéto emócie som asi v kariére ešte nezažil,“ uzavrel autor víťazného zásahu. Zápas sledovala návšteva sezóny 10.055 divákov. Na Slovane bolo vypredané naposledy 29. apríla 2022, teda pred 1337 dňami.
