ONLINE: HC Slovan Bratislava - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (štvrťfinále play-off, 1. zápas)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú 1. zápas štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes LIVE (hokej, štvrťfinále play-off, 1. zápas, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Štvrťfinále 2025/2026
20.03.2026 o 18:30
1. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prehľad
Rozhodca: Žák, Stano – Tichý, Hajnik.
Prenos
Dnes štartuje štvrťfinálová séria medzi Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom. Prvý duel sa hrá v Bratislave, úvodné buly je na programe o 18:30.
Slovan skončil po základnej časti na 2. mieste, nazbieral 102 bodov, o desať menej, ako prvá Nitra a o bod viac, ako tretie Košice. V závere základnej časti nemali belasí ideálnu formu, prehrali štyri z posledných piatich zápasov, v poslednom kole podľahli doma Michalovciam 1:2.
L. Mikuláš obsadil po základnej časti 8. priečku so 74 bodmi, čo znamenalo, že o štvrťfinále musel zabojovať ešte v osemfinálovej sérii. V tej sa stretol s deviatym Zvolenom, ktorý zdolal 3:1 na zápasy. V poslednom zápase základnej časti prehrali Liptáci v Poprade 0:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.