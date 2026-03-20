VIDEO: Slovan sa v prvom štvrťfinále potrápil. O triumfe rozhodol gólom v prvej tretine

Na snímke vľavo Tomáš Marcinko (Slovan) strieľa gól brankárovi Liptovského Mikuláša Danielovi Lebedeffovi (uprostred). (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|20. mar 2026 o 20:47
Samuel Takáč zaznamenal dva presné zásahy.

Tipsport liga - 1. zápas štvrťfinále

HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 16. Takáč (Acolatse, Bakoš), 58. Dmowski, 60. Takáč.

Rozhodovali: Žák, Stano - Tichý, Hajnik, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 2054

Slovan: Janus - O'Connor, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Nijhoff - Petriska, Šimun, Bondra

L. Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Jendroľ, Flood, Fekiač, Lalík, Kalousek, Kadlubiak - Ferkodič, Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Farren - Podolinský, Uhrík, Záborský - Šandor, Vankúš, Nespala

/stav série: 1:0/

Hokejisti Slovana Bratislava vstúpili do play off Tipsport ligy výhrou nad Liptovským Mikulášom, ktorý zdolali v prvom zápase štvrťfinále 3:0.

Víťazný gól domácich zariadil Samuel Takáč v 16. minúte a v závere pridal aj presný zásah do prázdnej bránky. 

V úvodnom dejstve mal viac z hry Slovan. Hostia sa pri svojej premiére medzi najlepšou osmičkou nechali vylúčiť hneď v piatej minúte, ich druhé oslabenie už potrestal Takáč, ktorého strela sa dostala za brankára Daniela Lebedeffa trocha so šťastím po teči domácej obrany.

Zvyšok duelu už priniesol len jeden gól počas power play, no bolo čo sledovať. V prostrednom dejstve mali šance „belasí“, no do šatne išli po aktívnej fáze hostia. Aj v záverečnej dvadsaťminútovke to horelo ako pred Lebedeffom, tak pred Jaroslavom Janusom.

Ten si však nakoniec pripísal prvé čisté konto v sezóne, ktorú začal v tíme posledného Prešova.

Jeho náprotivok išiel na striedačku necelé tri minúty pred koncom. Druhý gól bol priznaný po faule na unikajúceho Ryana Dmowského a pri treťom poslal puk do prázdnej bránky Takáč.

Druhý zápas série je na programe v sobotu o 18.30 h.

Hlasy po zápase

Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava: „Takýto zápas sme čakali. Súper bol húževnatý a je dôležité, že sme získali prvé víťazstvo my. Niektoré veci potrebujeme vylepšiť, ale sme veľmi radi za prvú výhru. Jaro Janus nás veľmi podržal, napríklad pri tej poslednej príležitosti súpera počas power play.“

Aleš Totter, tréner Liptovského Mikuláša: „V priebehu zápasu sme sa zlepšovali, ale nedokázali sme sa dostať ku gólu. S pukom musíme robiť lepšie 3-4 detaily, ktoré si ukážeme na videu. Nemôžeme vyhrať zápas, v ktorom nedáme gól. Dani nás podržal, momentálne je jednotkou a aj s domácim brankárom chytali výborne. Nám chýbal vpredu nejaký rozdielový hráč. Na play off je pekné, že zajtra je nový deň, dneškom sa nič nekončí a môžeme tu vyhrať.“

Pavúk play-off Tipsport ligy

Na snímke zľava Matej Paulovič (Nitra) a brankár Vladimír Glosár (Michalovce) v 1. zápase štvrťfinále.
