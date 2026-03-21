Američanovi na Liptove najviac fandí starý otec. O Slovensku som nevedel vôbec nič, priznáva

Ak sa fanúšikovia v druhom zápase štvrťfinále play-off Tipsport ligy medzi Slovanom a Liptovským Mikulášom zdržali počas dvoch prestávok v bufete dlhšie, ako bol nutné, prišli o dôležité momenty.
Len minútu a pol po prvej prestávke vyrovnával na priebežných 1:1 Ryan Dmowski a scenár s takmer identickým časom sa zopakoval aj na začiatku tretej tretiny, keď na 2:1 skóroval Jonáš Peterek.
A ak si diváci po góle Radovana Bondru na 3:1 pre Slovan zopár minút pred koncom duelu povedali, že o výsledku je už rozhodnuté, a odišli domov, opäť urobili chybu.
Liptovský Mikuláš odvolal brankára, domáci trikrát netrafili prázdnu bránku a Dawson Tritt skorigoval na 2:3. Vyrovnanie však neprišlo.
Slovan vyhral druhý zápas štvrťfinále play-off 3:2 a v sérii na štyri víťazné duely vedie už 2:0.
Séria brankárov
Úvodné stretntie v Bratislave vyhrali domáci 3:0. Domáci brankár Jaroslav Janus neinkasoval ani raz, jeho náprotivok Daniel Lebedeff iba raz. Slovan dva góly strelil do prázdnej bránky.
Dvojica gólmanov sa postavila proti sebe aj v druhom zápase. Hoci na ich kontá pribudlo viac gólov, opäť predviedli solídne výkony.
Janus zastavil 28 striel Liptákov, Lebedeff 21 pokusov domácich.
„Predvádza úžasné výkony," chválil spoluhráča útočník Slovana Dmowski.
„Snažíme sa mu pomáhať aj blokovaním striel. Ak máte dobrého brankára a odhodlaných hráčov pred ním, ste naozaj skvelý tím."
Slovan po prvej tretine prvýkrát v sérii prehrával, no skóre dokázal otočiť vďaka dvom rýchlym gólom na začiatku druhej a tretej tretiny.
„Bol to veľmi náročný zápas, zrejme ešte ťažší, ako ten prvý. Ukázali sme našu silu, aj keď sme prehrávali. Taktiež po góle na 2:3 sme nepanikárili, ale udržali sme to," vravel Peterek.
Liptovský Mikuláš v druhom zápase súpera prestrieľal, strelil dva góly, ale domov odchádza z negatívnym skóre 0:2.
„Pri hre piatich proti piatim je to vyrovnané," myslí si kapitán Jakub Sukeľ. Podľa neho rozhodli špeciálne formácie.
Slovan zo siedmich presiloviek využil dve, Liptovský Mikuláš z dvoch početných výhod neskóroval.
„Naša presilovka je nič moc. Naopak, v oslabení sme dostali dva góly. Slovan keď potreboval, strelil gól, my nie," pokračoval Sukeľ.
Za najväčší problém tímu označil zbytočné vylúčenia. V dvoch zápasoch hrali Liptáci v oslabení až 22 minút, čo je viac ako jedna tretina.
Slovensko? Páči sa mi tu
„Musíme sa zlepšiť hlavne v disciplíne," konštatoval v mixzóne aj Dawson Tritt, strelec druhého gólu Liptovského Mikuláša.
„Snažili sme sa vyrovnať a vedeli sme, že to dokážeme, len ten odraz jednoducho neprišiel. Nič sa nedá robiť."
Americký útočník hrá premiérovú sezónu mimo Severnej Ameriky. V minulosti si vyskúšal nižšie zámorské súťaže a tiež univerzitnú NCAA. Vlani nastúpil na sedem zápasov v ECHL.
„Úprimne, o Slovensku som pred príchodom nevedel vôbec nič. Hovoril som o tom so svojím agentom a zdalo sa mi to ako dobrá možnosť. Teraz som rád, že som sa tak rozhodol," hovorí.
Napriek krátkemu pôsobeniu na Liptove si Slovensko rýchlo obľúbil.
„Páči sa mi tu. Liptovský Mikuláš je skvelé malé mestečko, všade okolo sú hory a máme tu dobrú partiu chlapcov. Tento rok hodnotím veľmi pozitívne."
V základnej časti Tipsport ligy zaznamenal 40 bodov (15+25), bol najproduktívnejším hráčom Liptovského Mikuláša. Aj on prispel k tomu, že na Liptove sa 17 rokoch hrá štvrťfinále play-off.
Presný zásah do siete Slovana bol jeho prvý vo vyraďovacej časti.
„Bolo fajn dnes streliť gól, ale v play-off nepodávam také výkony, aké by som chcel," hodnotil Tritt, ktorého výsledky pozorne sleduje spoza oceánu aj jeho starý otec Kerry.
„Snaží sa pozerať skoro každý zápas, nájde si to na internete. Je môj najväčší fanúšik. Veľmi si vážim jeho podporu," dodal s úsmevom Američan.
Tréner hovoril o rozhodcoch
„Bol to vyrovnaný zápas. Sme radi, že sme opäť vyhrali, postrážili sme si to. Sme spokojní, že vyhrávame 2:0, ale séria je ešte dlhá."
Takto zhodnotil druhý zápas série asistent tréner Slovana Tomáš Surový.
Trochu iné hodnotenie zvolil tréner hostí Aleš Totter.
„Hlavy máme hore. Vieme, že sme blízko toho, aby sme zápas vyhrali. Vlani v play-off NHL prehrávala Florida s Torontom 0:2. Vieme, kto nakoniec zodvihol pohár. Doma budeme potrebovať fanúšikov. Verím, že návšteva bude konečne odpovedajúca tomu, ako hráme," uviedol.
Okrem bilancovania výsledku sa venoval aj rozhodcom, ktorí ho vo viacerých momentoch druhého zápasu sklamali a nahnevali.
„Asi dostanem za toto pokutu, ale môj názor je, že rozhodcovia by mali byť profesionáli. Mali by mať lepší výber miesta na ľade, byť pripravení na každého hráča. Mali by vedieť, kto zvykne byť agresívni a kto hrá na hranici pravidiel a kto nie. Takto poznajú Gudasa v NHL a rozhodcovia o ňom vždy vedia," hovoril tréner Liptovského Mikuláša.
„Je to profesionálna súťaž a všetci aktéri by mali byť profesionáli," zopakoval.
Nepoukázal priamo na to, že rozhodcovia udelili viac trestov hráčom Liptovského Mikuláša, ale skôr na zlú komunikáciu. Podľa Tottera ho arbitri viackrát v zápase ignorovali.
„Keď sa budeme o týchto veciach rozprávať, liga sa bude zlepšovať. Ale pokiaľ budeme všetci mlčať a za takéto výroky budeme dostávať pokuty, nikam sa neposunieme," zakončil český tréner.
Tretí zápas série je na programe v utorok 24. marca od 18.00 hod.