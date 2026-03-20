Fína z Liptova zaujala slovenská príroda, ceny aj hokejisti na olympiáde

Hokejisti Liptovského Mikuláša čakali na play off najvyššej súťaže 6219 dní. Naposledy ho hrali ešte v sezóne 2008/2009.
Brankár Jaroslav Janus v tom čase chytal v americkom juniorskom tíme Erie Otters.
Mal za sebou vydarený šampionát do 20 rokov v Ottawe, kde zažiaril vo štvrťfinále proti USA, keď likvidoval samostatné nájazdy, trestné strieľanie, strely z blízka, z diaľky i dorážky Američanov.
Turnaj bol pre neho odrazový mostík do veľkého hokeja, v ktorom vystriedal jedenásť rôznych tímov v piatich krajinách.
V aktuálnej sezóne si obliekol dresy klubov, v ktorých pred mnohými začínal. Najskôr prešovský, v ktorom odchytal aj svoj prvý zápas v play off v kariére, v extralige juniorov (mal iba pätnásť).
A potom dres Slovana, kam prišiel ako talentovaný tínedžer a zachytal si neskôr aj proti Ovečkinovi, Malkinovi či Dacjukovi v KHL.
Neprekonal ho ani Záborský
V piatok večer Janus zneškodnil všetkých 29 pokusov hráčov Liptovského Mikuláša a výrazne potiahol Slovan za prvým víťazstvom (3:0) vo štvrťfinále play off.
"Ťažký zápas. Mali sme dobré aj slabšie momenty a výborne sme zvládli záver, kde sa chalani hádzali do striel. V play off nemôžete vynechať žiadny súboj, lebo sa vám to vráti," vravel bezprostredne po zápase Janus.
Zvládol v ňom aj niekoľko mikrosúbojov s ďalším veteránom Tomášom Záborským a zo dvakrát mu prialo šťastie, keď hostia trafili žrď.
Na konci riadneho hracieho času Liptáci nasadili do hry šiesteho korčuliara, no ešte dvakrát inkasovali do prázdnej bránky.
"Nie som veľký fanúšik toho, že triafame cez celé klzisko prázdnu bránku, lebo ak ju minieme, súper môže pokračovať v tlaku. Už ani neviem, kedy sme doma vyhrali, takže som rád, že sme to takto zvládli," dodal Janus.
Fínovi sa na Slovensku páči
Výborný výkon však podal aj druhý muž s maskou. Daniel Lebedeff prišiel do Liptovského Mikuláša na začiatku sezóny z Fínska.
V krajine známej skvelou brankárskou školou sa objavil aj v mládežníckych reprezentáciách do 16, 18 a 20 rokov a zachytal si v najvyššej súťaži za Hämeenlinnu a Lukko Rauma.
V posledných dňoch má solídnu fazónu. V súbojoch o postup do play off proti Zvolenu v dvoch zápasoch nepustil za chrbát ani puk a proti Slovanu ho prekvapila iba tečovaná Takáčova strela.
"Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Oba tímy mali zopár dobrých šancí. Niekedy rozhodne o výsledku jeden odrazený puk a dnes bol šťastnejší Slovan, ale zajtra to môžeme byť my," vravel 26-ročný brankár, ktorý strávil štyri roky aj v americkej juniorke a v univerzitnej lige NCAA.
Pred príchodom do Liptovského Mikuláša o Slovensku veľa netušil, ale prvý profesionálny angažmán v cudzine sa mu pozdáva.
"Zaujala ma architektúra, ktorá je odlišná než u nás, máte tu veľmi peknú prírodu a príjemne ma prekvapilo, ako je tu v porovnaní s Fínskom lacno," dodal. Lebedeff.
Keď mohol, sledoval aj zápasy olympijského hokejového turnaja v Miláne, kde sa Slovensko stretlo s Fínskom dvakrát - v základnej skupine (4:1) a v zápase o bronz (2:6).
"Slováci hrali veľmi dobre, keď vyhrali prvý zápas, stali sa pre mňa čiernym koňom turnaja."
Druhý zápas série je na programe v sobotu o 18.30 h.
