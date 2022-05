Haščák nezabudol na Pašeka. Tento titul je aj pre neho, vraví

Belasí sa po poslednom zápase pod Zoborom poučili.

Hrali disciplinovane a trpezlivo čakali na svoju šancu. „Bola to na začiatku naša taktika. Nikto nechcel urobiť chybu,“ doplnil 36-ročný obranca.

Zápas sa zlomil v tretej tretine. Gól na 3:2 strelil Andrej Golian. Dvadsaťjedenročný obranca strelil prvý gól v play off Tipos extraligy a hneď s prívlastkom majstrovský.

„Videl som pred bránkou Harrisa, tak som to nahodil. Išlo to na bránku, tečoval to ich hráč. Som za to vďačný,“ opísal rodák z Banskej Bystrice.