Negatívna bilancia sa potvrdila. Košice udreli až v predĺženi a Slovan prvýkrát prehral

Tipsport liga - 1. zápas semifinále
Slovan Bratislava - Košice 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 10. Zeleňák (Varga, Marcinko), 34. Dmowski (Pecararo, Bačik) - 24. Liščinský (Bučko, Plochotnik), 54. Petráš (Jellúš, Mikúš), 64. Petráš (Mikúš)
Rozhodcovia: Hronský, T. Orolin - Stanzel, D. Konc ml.
Vylúčení: 0:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 6360
Slovan Bratislava: Janus - O´Connor, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Nijhoff - Petriska, Šimun, Bondra
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Dachnovskij, Deyl - Mikúš, Jellúš, Petráš - Krivošík, Chovan, Repčík - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Kohút, Liščinský
/stav série: 0:1/
Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade HC Slovan Bratislava 3:2 po predĺžení v úvodnom semifinálovom zápase play off Tipsport ligy.
V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Rozhodujúci gól strelil v 64. minúte útočník Šimon Petráš, ktorý predtým v riadnom hracom čase vyrovnal na priebežných 2:2.
Druhý zápas série je na programe v pondelok opäť v Bratislave.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Slovanisti mali lepší vstup do zápasu, keď hernú prevahu v 1. tretine potvrdili gólom v 10. minúte.
Obranca Zeleňák si pripísal druhý presný zásah v sezóne po tom, čo brankár hostí Riečický nevidel nahodený puk od modrej čiary - 1:0.
II. tretina:
Od 23. minúty bolo 1:1 po tom, čo košický mladík Liščinský zblízka dorazil puk za Janusa a predĺžil svoju gólovú sériu na tri zápasy.
Slovan získal späť tesný náskok v 34. minúte zásluhou Dmowského, ktorý zužitkoval prihrávku Pecarara pred odkrytú bránku 2:1.
Tímy si dávali pozor na hernú disciplínu aj vylúčenia a rozhodcovia siahli iba po jednom menšom treste.
Domáci hrali od 38. minúty presilovku po vylúčení Repčíka, no Košice sa ubránili.
III. tretina+predĺženie:
V 54. minúte vyrovnal Petráš, ktorý zužitkoval prihrávku Jellúša v prečíslení dvoch na jedného - 2:2.
Ten istý hráč sa postaral aj o víťazný gól, keď sa pred bránkou zbavil Královiča a zblízka prekonal Janusa - 2:3.
Hlasy po zápase
Tomáš Surový, asistent trénera HC Slovan Bratislava: „Bol to taktický zápas, v ktorom rozhodli detaily. Musíme si ho dobre zanalyzovať. Bude to ešte dlhá séria.“
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Našli sme cestu k víťazstvu a to je dôležité pre tím. Dokázali sme využiť svoje šance, hoci sme neskórovali z príležitostí, ktoré boli naozaj vyložené. Vedieme 1:0 na zápasy, no ešte to nič neznamená. Očakávame vyrovnané zápasy, v ktorých nebude padať veľa gólov.
