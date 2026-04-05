Tipsport liga: Košice uchmatli prvý bod v predĺžení, dvomi gólmi rozhodol Petráš

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Košice dnes hrali 1. zápas semifinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Aj keď Slovan v zápase dvakrát viedol, napokon prehral s rivalom 2:3 po predĺžení.
Tipsport liga play-off Semifinále 2025/2026
05.04.2026 o 16:00
1. kolo
Slovan Bratislava
2:3
(1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
64' minúta
Ukončený
Košice
Góly a asistencie: 10. Zeleňák (R. Varga, T. Marcinko), 34. Dmowski (Pecararo, Bačik) – 24. Liščinský (Bučko, Plokhotnik), 54. Petráš (Jellúš, Mikúš), 64. Petráš (Mikúš). Rozhodca: Hronský, Orolin – Stanzel, D. Konc ml.. Diváci: 6360.
Góly a asistencie: 10. Zeleňák (R. Varga, T. Marcinko), 34. Dmowski (Pecararo, Bačik) – 24. Liščinský (Bučko, Plokhotnik), 54. Petráš (Jellúš, Mikúš), 64. Petráš (Mikúš). Rozhodca: Hronský, Orolin – Stanzel, D. Konc ml.. Vylúčenie: 0:1. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 6360. Priebeh zápasu: 1:0, 1:1, 2:1, 2:3.
Košice víťazia nad Slovanom 3:2 po predĺžení a ujímajú sa vedenia v sérii 1:0.
Ďakujem za pozornosť, prajem ešte príjemný zvyšok sviatočného večera.
Koniec zápasu.
63:40
Košice dali gól!
Košice rozhodujú tento duel v predĺžení! Spoza brány prihrával Mikúš, našiel pripraveného ŠIMONA PETRÁŠA, ktorý sa zblízka nemýlil a prekonal Janusa!
Asistencia: Tomáš Mikúš
63:03
Nijhoff sa obetavo hodil do strely Kohúta.
61:51
Repčík zakončoval, Krivošík neuspel z dorážky.
60:42
Rogoňovi skĺzol puk a Slovan vyrazil dopredu, no ďaleko sa nedostal.
60:01
Začalo sa predĺženie.
Po troch tretinách je skóre nerozhodné 2:2.
Predĺženie sa začne o 18:34.
60:00
Tretia tretina sa skončila.
59:40
Ešte buly pred Riečickým.
58:35
Repčíkova žabka na Chovana, ktorý si vylepšoval pozíciu a nebol ďaleko od vedúceho gólu!
56:48
Dmowskiho nebezpečný teč, Riečický podržal svoj tím.
56:31
Dmowski sa natláčal pred bránu, chýbala mu podpora od spoluhráčov, k dorážke neprišlo.
55:48
Takáč dokorčuľoval nahodený puk, ale nedokázal prihrať, pri mantineli oň prišiel.
54:32
Zeleňákovu strelu tečoval Elson, Riečický hru prerušil.
53:17
Košice dali gól!
Nádherná biliardová akcia Košíc po osi Mikúš – Jellúš a ŠIMON PETRÁŠ, ktorý dostal puk za Janusov chrbát a vyrovnáva skóre na 2:2!
Asistencie: Simon Jellúš, Tomáš Mikúš
Nádherná biliardová akcia Košíc po osi Mikúš – Jellúš a ŠIMON PETRÁŠ, ktorý dostal puk za Janusov chrbát a vyrovnáva skóre na 2:2!
52:31
Krivošík skryl strelu za hráča, jeho strela bola zblokovaná.
51:59
Elson bol v pásme skôr ako puk, píska sa ofsajd.
51:40
Havrila v útočnom pásme, bol vytlačený k mantinelu a odzbrojený.
50:34
Bučko nabil Petrášovi, jeho strelu Janus vyrazil, Mikúš neskóroval z dorážky!
49:35
Krivošík s pukom v útočnom pásme, ale jeho prihrávka na os na spoluhráča neprešla.
48:42
Pecararo posiela puk pred bránu z veľkého uhla, Riečický vyrážal mimo dosah číhajúceho Nijhoffa.
47:38
Janus predviedol dôležitý zákrok, dopredu mohol ísť Takáč, no odzbrojil ho Bartoš.
46:42
Petriska získal puk, prihrával medzi kruhy Královičovi, no tomu Košičania zablokovali hokejku.
45:01
Dmowski strieľal z pravého krídla, Pecararo sa k dorážke nedostal.
44:02
Riečický nerozohral presne, Marcinko s Takáčom sa snažili dostať sa do šance, ale dobre zasiahli košickí hráči.
43:13
Plokhotnik tvrdo dohral Maiera na mantineli, ten je viditeľne otrasený.
42:30
Krivošík sa nedostal k puku za súperovou bránou.
41:31
Bučko strieľal od modrej, Janus zasiahol.
41:09
Královiča zasiahol puk nešťastne do ucha, hra je prerušená, Královič je v poriadku.
41:02
Slovan otočil hru, ale Pecararo nedokázal pas spracovať.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Po dvoch tretinách vyhráva Slovan nad Košicami 2:1.
Tretia tretina sa začne o 17:44.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:40
Puk prešiel pomedzi Riečického betóny a chýbali centimetre, aby sa dostal za bránkovú čiaru, odpálil ho Rosandič!
38:58
Marcinko hľadal pred bránou Dmowskiho, no prihrávku zblokoval Rosandič.
38:14
Pecararova strela zblokovaná, Košice vyhadzujú puk.
37:53
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Peter Repčík – 2 min., podrazenie.
37:42
Riečický famózne vychytal Bondru!
36:53
Krásna akcia Košíc, po ktorej ale hostia nevyrovnali! Liščinský zatiahol puk do útočného pásma, prihral na os voľnému Šedivému, ten prihrával k žŕdke pred odkrytú bránu Kohútovi, košický útočník zahodil tisícpercentnú šancu!
35:06
Petrášov pokus tesne vedľa, Jellúš bol zablokovaný, nemohol dorážať.
34:40
Zeleňák pálil z prvej od modrej, Riečický ukryl puk v lapačke.
34:16
Rosandič nepustil Nijhoffa do koncovky.
33:26
Slovan Bratislava dal gól!
Belasí opäť vedú! Pekná akcia začala u Bačika, ktorý prihral Pecararovi, ten si počkal na pohyb RYANA DMOWSKIHO, ktorý sa uvoľnil pri ľavej žŕdke a trafil odkrytú bránu!
Asistencie: Liam Pecararo, Patrik Bačik
33:20
Zakázané uvoľnenie aj na strane Košíc.
32:51
Takáč prešiel cez hráča do útočného pásma, no následne bol druhým odzbrojený.
32:36
Icing Slovan.
32:04
Rogoň vystrelil na Janusa, ten vyráža puk za seba a brána je posunutá.
31:25
Traja proti dvom, Jellúš prihral na os Mikúšovi, Janus ho zázračne vychytal, neuspel ani Petráš z bezprostrednej dorážky!
30:47
Šimun pretečoval puk, Riečický nemal priestor na rozohrávku. Reklamná prestávka.
29:56
Bakoš nezískal puk za košickou bránou v súboji so Šedivým.
29:13
Teč Repčíka tesne pred Janusom, puk končí na ochrannej sieti.
28:40
Do šance sa dostal Lamper, následne ešte prihrával pred bránu.
28:25
Dmowski časoval prihrávku pred bránu, no tá cez Košičanov neprešla.
27:26
Po prihrávke O´Connora strieľal spomedzi kruhov Varga, no netrafil bránu.
26:43
Bondrov pokus z ostrého uhla skončil na betóne Riečického.
26:17
Královičova prihrávka pred bránu neprešla, Slovan zostáva v pásme.
25:19
Puk smeroval na Riečického, ktorý zasahoval betónom.
24:22
Slovan dostal hru na opačnú stranu, ale Košičania si počkali na Pecarara a nevpustili ho do ich pásma.
23:29
Košice dali gól!
Košice vyrovnávajú! Plokhotnik prihral na modrú Bučkovi, ten strieľal z prvej, Janus puk vyrazil pred seba, dobre postavený MICHAL LIŠČINSKÝ ho prekonal dorážkou po ľade.
Asistencie: Martin Bučko, Oleksandr Plokhotnik
22:57
Liščinský je aj naďalej aktívny, donútil Janusa k zákroku.
22:39
Dlhé súboje o puk za košickou bránou. Získal ho Slovan, ale nebol pustený do šance.
21:48
Nijhoff zaparkovaný pred bránou, Riečický musel hasiť situáciu pravým betónom.
21:22
Košičania sa dostali iba po stredné pásmo.
20:46
Dobrá prihrávka Takáča na Elsona, ktorý nechal vyniknúť Riečického!
20:34
Slovan v úvode druhej tretiny ostreľuje košickú bránu.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Po prvej tretine súboja Slovana s Košicami je skóre 1:0 v prospech belasých. V 10. minúte skóroval Zeleňák.
Druhá tretina sa začne o 16:49.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:48
Lamperov pokus na bránu neprešiel, dôležité bloky Vargu a Acolatseho.
19:29
Rogoň dvakrát dorážal, no neuspel.
18:52
O´Connor čaká na spoluhráčov za vlastnou bránou, oba tímy striedajú.
17:33
Košičanom odskočil puk na modrej čiare, dopredu vyštartoval Bakoš a jeho strelu musel Riečický likvidovať pravým betónom.
17:10
Nebezpečná Mikúšova dorážka, Slovan ale rýchlo otáča hru.
16:31
Havrila strieľal spoza hráča, chýbala dorážka.
15:38
Ferenc vystrelil príklepom, Janus mal odkrytý výhľad a dokázal zasiahnuť.
15:04
Acolatse vystrelil z prvej od modrej, Riečický zasahovať nemusel.
14:36
Chovan nevyužil stratu puku Slovana v strednom pásme.
13:32
Slovan pri napádaní získal puk, do ktorého pichol Takáč a Riečický radšej puk prikryl.
12:41
Do bomby Šedivého z osi ihriska sa obetavo hodil Varga.
12:06
Bondra prihral bekhendom spoza brány Zeleňákovi, jeho strelu tento raz Košičania dokázali zablokovať.
11:01
Maier nahadzoval puk od modrej, ktorý nebezpečne tečoval Nijhoff! Košice sa ubránili len tak-tak.
10:31
Krivošík sa dostal k strele, ale dobehol ho Peterek a jeho pokus zblokoval.
09:30
Slovan Bratislava dal gól!
Skóre stretnutia otvára netradičný strelec VOJTECH ZELEŇÁK. Slovan vyhral buly v útočnom pásme, puk smeroval od Vargu na modrú čiaru a Zeleňák využil, že Riečický mal zakrytý výhľad.
Asistencie: Róbert Varga, Tomáš Marcinko
09:22
Petriska z uhla ohrozil Riečického, ten úspešným zákrokom prerušil hru.
08:51
Liščinský opäť v zakončení, jeho bekhend ale skončil mimo brány.
08:13
Hra je vyrovnaná, hrá sa z jednej strany na druhú.
07:24
Ďalší pokus letel vedľa Janusovej brány.
06:40
Marcinkova bekhendová prihrávka neprešla cez hokejku Šedivého, Slovan je vyhnaný z pásma.
05:44
Na druhej strane Petriskov pokus minul bránu.
04:57
Možnosť pre Liščinského, Janusovi vypadol puk z lapačky, ale smeroval vedľa brány.
04:33
Po zákroku Riečického prvý náznak šarvátky.
03:50
Prihrávka Královiča spoza brány nebola adresná, Dmowski potom nespracoval puk na modrej čiare.
03:16
Marcinko nastrelil hráča pred sebou, vyhnal svoj tím z útočného pásma.
02:44
Chovanovu strelu z ľavej strany si Janus postrážil, pokryl si bližšiu žŕdku.
01:49
Slovan hnaný tribúnami začal zápas aktívnejšie.
01:10
Lamper sa ťažšie zdvíhal z ľadu pri mantineli v útočnom pásme.
00:24
Takáč sa pustil do individuálnej akcie, podarilo sa mu preniknúť až k bráne, ale už nezakončil. Puk sa ocitol za bránou, ktorá zostala istý čas odkrytá.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC Slovan Bratislava: Janus (Andrisík) – O'Connor, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, Ličko – R. Varga, T. Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Nijhoff – Petriska, Šimun, Bondra.
Tréner: Bradley Tapper
HC Košice: Riečický (Jurčák) – Bučko, Rosandić, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Dakhnovsky, Deyl – Mikúš, Jellúš, Petráš – Krivošík, Chovan, Repčík – Lamper, Havrila, Rogoň – Plokhotnik, Kohút, Liščinský.
Tréner: Daniel Ceman
Rozhodca: Hronský, Orolin – Stanzel, D. Konc ml.
V prvom semifinále play-off Tipsport ligy medzi Nitrou a Popradom je aktuálne stav 1:1 na zápasy, druhé semifinále štartuje dnes v Bratislave. Slovan v ňom hostí Košice. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Slovan postúpil do semifinále cez Liptovský Mikuláš, ktorý vyradil v najkratšom možnom čase, zdola ho 4:0 na zápasy (3:0, 3:2, 2:1 a 3:2).
Zato Košičania sa s Banskou Bystricou natrápili oveľa viac. V sérii sa ujali vedenia 1:0 na zápasy, no následne tri duely po sebe prehrali a Banskobystričania mali až dva postupové mečbaly. Využiť sa im ich nepodarilo, sériu musel rozhodnúť až siedmy zápas, v ktorom Košičania triumfovali 3:1. V tejto sérii sa až päť zápasov neskončilo v riadnej hracej dobe. Štyrikrát sa predlžovalo a raz rozhodovali samostatné nájazdy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.