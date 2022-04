Slovan nastrieľal Košiciam až šesť gólov. Padol divácky rekord sezóny

Tipos extraliga - semifinále play off, 2. zápas

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava vedú nad Košicami v semifinálovej sérii Kaufland play off Tipos extraligy 2:0 na zápasy.

Marek Slovák, útočník Košíc: "Hrali sme dobre dve tretiny, dokonca si dovolím povedať, že sme boli dovtedy lepší. Ale chyby, ktoré sme potom urobili, tak také sme nerobili ani v základnej časti. Toto sa nemôže v play off stať. Súper ich využil, žiaľ, my sme chceli vyhrať v Bratislave aspoň jeden zápas. Verím, že aj naši diváci budú takí hluční ako fanúšikovia Slovana."

Andrej Podkonický, tréner Slovana: "Výsledok je pekný, ale zápas bol vyrovnaný. Mali sme šance v prvej tretine, ale dostali sme gól v oslabení. Druhú tretinu boli Košice lepšie, vedeli si prihrať, my sme s tým mali problém. Pomohol nám gól vo vlastnom oslabení a v tretej tretine sme si už vytvorili tlak. Dobre sme napádali. Veril som mužstvu, že to otočí."

Priebeh zápasu HC Slovan Bratislava - HC Košice

Po pokuse Bezáka viedol Slovan na strely už 10:3, no "oceliari" si vylepšili štatistiku vo svojej prvej početnej výhode a v nej strelili aj prvý gól duelu. Bartánus našiel spoza bránky McPhersona a ten nemal problém skórovať do odkrytej siete.

Slovan hral potom aj prvú presilovku, usadil sa v útočnom pásme, ale strela Bretona skončila len na žŕdke. Aj v ďalších minútach mali domáci viac z hry. Kytnár mal blízko ku gólu, ale opäť namieril len do brankára.

Do dvojgólového vedenia mohli ísť hostia v presilovke dve minúty pred koncom prostrednej časti hry, ale v oslabení po vynikajúcej práci Takáča prestrelil Košarišťana obranca Gachulinec - 1:1.

V druhej tretine sa o prvý rozruch v hľadisku postaral Rapuzzi, keď sa v 26. minúte natlačil pred bránku, ale puk do siete nedostal.

III. tretina:

V tretej tretine hrali domáci hneď v úvode v početnej výhode. Košice pri prechode Slovana do pásma mohli vyhodiť puk, to sa im však nepodarilo a ten potom pristál na hokejke Valacha.

Obranca Slovana ho poslal na bránku a jeho smer ešte zmenil Takáč - 2:1. Radosť domácich netrvala dlho, pretože už o 63 sekúnd vyrovnal Slovák.

V 47. minúte však Harris potrestal hrubú chybu Saucermana a o minútu a pol neskôr zlomil odpor Košíc Jääskeläinen.

"Oceliari" sa potom snažili dostať do kontaktu znižujúcim gólom, no Slovan si zaslúžený triumf nielen postrážil, ale ešte ho aj zveľadil dvoma gólmi. Najskôr do prázdnej bránky zásluhou Sersena, skóre uzavrel 22 sekúnd pred koncom Takáč.