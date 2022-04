Rahm vs. Buček. Osobnosti očakávajú v sérii Zvolen - Nitra útočný hokej

Do play off, podobne ako v sezóne 2018/2019, vstúpil Zvolen z druhého a Nitra z tretieho miesta.

Celkovo medzi Zvolenom a Nitrou pôjde o piatu vzájomnú sériu v histórii slovenskej extraligy. Doposiaľ trikrát sa z víťazstva a postupu do ďalšieho kola tešila Nitra, v jednom prípade zvíťazil Zvolen.

Prvý semifinálový zápas série medzi Zvolenom a Nitrou je na programe v sobotu 9. apríla so začiatkom o 18:30 hod

Veľkou oporou Zvolena je aj brankár Rahm, ktorého sme vo vzájomnej sérii (vo štvrťfinále Zvolen - Banská Bystrica, pozn. autora) mali problém prekonať aj my. Čo sa týka Nitry, aj tá má k dispozícii útočníkov, ktorí vedia strieľať góly. Spomenul by som Bučeka a Baláža, ktorým sa strelecky darilo v sérii proti Popradu, taktiež sú tam aj Hrnka a Tvrdoň."

Prvé dva útoky Zvolena sú mimoriadne kvalitné, či už spomeniem legionárov Osterberga, Kriegera a Leskinena, alebo domácich hráčov, Puliša a Zuzina, Viedenského, vždy keď sú na ľade, sú mimoriadne nebezepeční. Myslím si, že to budú práve prvé dve útočné formácie Zvolena, ktoré budú rozhodovať tieto stretnutia a budú produktívne.

"Aj keď vieme, že zápasy play off bývajú iné, v tomto prípade ide o dve útočne naladené mužstvá."

Aj z tohto dôvodu je pre mňa miernym favoritom série Zvolen. Ako som už povedal, má k dispozícii množstvo individualít a dobrého brankára, ktorý už v minuloročnom play off potvrdil, že chytať vie a potvrdzuje to aj teraz."

"V niektorých predošlých stretnutiach inkasovali štyri góly, aj preto si myslím, že ak chcú pomýšľať na úspech, mali by sa zlepšiť v defenzívnej činnosti.

"Nitra mala proti Popradu menšie problémy, ale nakoniec tú sériu zvládla. Veľmi dôležitý bol zápas v Poprade, za stavu 3:2, ktorý sa im podarilo vyhrať. Následne v domácom prostredí rozhodli.

Zvolen to mal vo štvrťfinále o niečo jednoduchšie. Obidve mužstvá ale vo štvrťfinále potvrdili svoje výsledky v základnej časti a celkovo to, čím sa počas sezóny v súťaži prezentovali."

Hartmann spomedzi hráčov oboch mužstiev vyzdvihol najmä výkony zvolenského brankára Robina Rahma. Tridsapäťročný Švéd si v piatich stretnutiach proti Banskej Bystrici dokázal udržať percentuálnu úspešnosť zákrokov na úrovni 95,5%.

"Podáva vynikajúce výkony a Nitrania to proti nemu budú mať veľmi ťažké. Čo sa týka defenzívy, hra Zvolena je postavená práve na brankárovi Rahmovi. Nitra má zase k dispozícii Sama Bučeka, ktorému to v tejto sezóne padá z každej pozície. Bude to taký mikrosúboj Rahm vs.Buček.