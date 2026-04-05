Slovan vo veľkom derby proti Košiciam. Tapper: Budeme pripravení. Mikúš verí v úspech

Hokejisti Slovana začnú semifinálovú sériu Tipsport ligy proti HC Košice na domácom ľade, pričom veria, že žičlivé domáce publikum im pomôže zvládnuť prvé dva zápasy.
„Oceliari“ však ťahajú sériu víťazstiev na ľade svojho veľkého rivala už osem stretnutí, v Bratislave prehrali naposledy v januári 2023.
Od roku 1993 sa obe mužstvá stretli v play off celkom 13-krát, z toho až 6-krát vo finále, 5-krát v semifinále a dvakrát už vo štvrťfinále. Bilancia je pomerne vyrovnaná, Košice majú na svojom konte sedem a Slovan šesť úspešných sérií.
Slovan je však úspešnejší vo finálových sériách, s Košičanmi zvíťazil v štyroch. Naposledy sa oba tímy stretli vo vyraďovačke pred dvomi rokmi vo štvrťfinále, „oceliari“ išli ďalej po výsledku 4:0 na zápasy.
„Je to najväčšie derby na Slovensku. Verím, že to bude plné emócií a kvalitného hokeja a že sa pobijeme o finále v kvalitnej semifinálovej sérii.
Určite si každý fanúšik príde na svoje,“ povedal pre TASR útočník „belasých“ Radovan Bondra.
Celkom mužstvá v play off odohrali 67 zápasov, pričom Slovan zvíťazil 29-krát, 38-krát sa tešili Košičania.
Celkové skóre je 171:212. V prebiehajúcej sezóne Slovan nad svojím rivalom zvíťazil raz, podarilo sa mu to v Steel aréne 2:1 po samostatných nájazdoch. Vo zvyšných troch podľahol 2:4, 1:3 a 1:4.
V uplynulých troch sezónach je však vzájomná bilancia podstatne priaznivejšia pre Košičanov, zvíťazili v 14 zo 16 zápasov od jesene 2023.
„Sú dôslední vo svojom hernom systéme. Majú kvalitu na každej pozícii, či už je to v útoku, obrane, ale aj v bránke napriek tomu, že hrajú bez zahraničných hráčov,“ dodal Bondra na adresu súpera.
Slovanisti sa na súpera pripravujú podstatne dlhšie ako ich rivali, keďže cez Liptovský Milkuláš prešli v najkratšom možnom čase, zatiaľ čo séria Košíc s Banskou Bystricou sa natiahla na sedem duelov.
„Myslím si, že každý hráč to ma individuálne. Niekomu vyhovuje viac voľna, iným zasa to, keď sú stále v zápasovom tempe.
Ale verím tomu, že sme všetci pripravení na semifinálovú sériu. Sústredíme sa na najbližší zápas, nie na minulé, na to čo bolo sa nepozeráme. Aby sme prešli cez Košice, musíme ich jednoducho štyrikrát zdolať,“ uviedol Bondra pre TASR.
Prvý zápas je na programe v nedeľu 5. apríla, Slovan sa bude spoliehať aj na podporu publika. „Nálada je výborná, naozaj výborná. V tíme je skvelá energia, všetci sú dobre naladení.
Keďže sme nejaký čas čakali na súpera, na tréningoch sme hrali väčšinou piati proti piatim, aby sme udržali zápasový rytmus.
Zo série s Mikulášom sme sa veľa naučili. Hlavne to, že nič nie je jednoduché a každý môže zvíťaziť. To stále platí.
Na všetko si musíme veľmi tvrdo zarobiť bez ohľadu na to, proti komu hráme. Ale budeme pripravení," vyhlásil pre klubový web tréner Slovana Brad Tapper.
Hokejisti HC Košice očakávajú proti Slovanu Bratislava sériu s náročnými zápasmi a sú pripravení aj na ich maximálny počet.
Útočník Tomáš Mikúš považuje semifinálovú konfrontáciu týchto súperov za dobrú správu pre hokej: „Je to najatraktívnejšie pre divákov aj celú ligu,“ uviedol pre TASR.
Košičania si pred semifinále zvýšili sebavedomie v sérii s Banskou Bystricou, v ktorej prehrávali 1:3, no následne zvíťazili v troch zápasoch po sebe a postúpili medzi štvoricu najlepších.
Už pred štvrťfinále predpokladali, že pôjde o vyrovnané súboje, ktoré môžu nájsť celkového víťaza až v rozhodujúcom stretnutí.
Tieto očakávania sa naplnili do bodky, keď séria priniesla až päť predĺžení. Mikúš predpovedá vyrovnaný hokej aj v semifinále proti Slovanu.
„Očakávam, že to bude podobné. Je to už semifinále, bude to veľmi náročné. Slovan má kvalitný káder, tie zápasy budú náročné. Sme pripravení na sedemzápasovú sériu. Ideme bojovať," poznamenal Mikúš.
Výhodu domáceho prostredia bude mať v úvodných dvoch zápasoch Slovan, ktorý by hral na vlastnom štadióne aj prípadný rozhodujúci siedmy zápas. Do tejto pozície sa dostal vďaka 2. miestu po základnej časti, Košice boli tretie.
Výkony aj výsledky hráčov Slovana v základnej časti a aj vo štvrťfinále proti Liptovskému Mikulášu (4:0) potvrdili, že sa Slovan poučil z nevydarenej minulej sezóny a opäť patrí k špičke ligy.
„Tento rok je tam naozaj kvalitne poskladané mužstvo. Hrá sa proti nemu veľmi ťažko. Ukázal to už v základnej časti a aj potom vo štvrťfinále. Budú to náročné zápasy. Spravíme všetko pre to, aby sme boli úspešní," uviedol Mikúš pre TASR.
Košičania si budú na Slovan veriť aj vďaka úspešnej bilancii s týmto súperom z nedávnych rokov. Z uplynulých 16 vzájomných zápasov zvíťazili až v 14-tich. V základnej časti sezóny 2025/2026 prehrali so Slovanom iba jeden zápas zo štyroch, aj to až po samostatných nájazdoch.
Aktéri sa však nebudú pozerať do minulosti a v súboji s odvekým rivalom sa pokúsia vybojovať si účasť vo finále: „Ide o najväčšie derby a to je výborné pre hokej,“ konštatoval Mikúš.
Slovan Bratislava a Košice tvoria nielen jednu z najväčších rivalít v slovenskom hokeji, ale zároveň sú to kluby, ktoré tvorili jednu z najčastejších sérií.
V nasledujúcich dňoch dôjde už k ich 14. konfrontácii v play off. Toto číslo je o to pozoruhodnejšie, že v 33. ročnej histórii súťaže bolo sedem sezón, počas ktorých v nej Slovan absentoval počas účinkovania v KHL.
Šesťkrát sa stretli vo finále i v semifinále a raz vo štvrťfinále. Bilancia z doterajších 13 vzájomných sérií je mierne pozitívna pre Košice - 7:6 a to vďaka triumfu 4:0 na zápasy vo štvrťfinále 2024.
Program semifinálovej série
1. zápas nedeľa 5. apríla
16:00 HC Slovan Bratislava - HC Košice
2. zápas pondelok 6. apríla
16:00 HC Slovan Bratislava - HC Košice
3. zápas štvrtok 9. apríla
18:00 HC Košice - HC Slovan Bratislava
4. zápas piatok 10. apríla
17:30 HC Košice - HC Slovan Bratislava
Prípadný 5. zápas nedeľa 12. apríla
16:00 HC Slovan Bratislava - HC Košice
Prípadný 6. zápas utorok 14. apríla
17:30 HC Košice - HC Slovan Bratislava
Prípadný 7. zápas piatok 17. apríla
18:30 HC Slovan Bratislava - HC Košice
