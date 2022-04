Slovanista Takáč: Košičania chceli hrať a robili chyby. Využili sme ich

„Súpera sme vysoko napádali a z toho pramenili jeho chyby. Bolo vidno, že Košice nechcú odhodiť puk, že chcú hrať. No a kto hrá, ten urobí aj chyby. Oni ich urobili, my sme ich využili,“ povedal po zápase slovanista Samuel Takáč, ktorý pomohol k výhre svojho tímu dvomi gólmi a jednou asistenciou.

„Aj my očakávame plný dom a vyzerá, že by to tak mohlo byť. Verím, že nám to pomôže. Budeme sa snažiť vyrovnať sériu, alebo ju aspoň zdramatizovať jedným víťazstvom, aby nabrala iný spád,“ povedal Lapšanský.

Ten sledoval štvrtkový zápas len z tribúny. V piatok si po šiestich týždňoch, po zranení, obliekol dres a pripojil sa k mužstvu.

„Snažil som sa hrať jednoducho. Na to, že to bol môj prvý zápas po dlhšom času, sa cítim veľmi fajn. Čakal som, že to bude horšie,“ dodal na záver.