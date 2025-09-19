Mešár ako bitkár a Slafkovský pod tlakom novej zmluvy. O NHL zabojuje aj Slovák, ktorý hral v Rusku

BRATISLAVA. Zámorský hokej sa po letnej prestávke opäť prebudil a jednotlivé tímy NHL privítali hráčov na tradičných predsezónnych kempoch.
Na nich sa budú desiatky hokejistov snažiť zaujať trénerov a manažérov s jediným cieľom - byť na súpiske tímu aj v predvečer prvého zápasu novej sezóny.
Hlavných kempov sa v 15 kluboch zúčastní aj 22 Slovákov. Zastúpenie má 15 útočníkov, päť obrancov a dvaja brankári.
Jednocestný kontrakt, a teda takmer istú miestenku v prvom tíme, majú štyria z nich - Juraj Slafkovský (Montreal), Martin Pospíšil (Calgary), Erik Černák (Tampa Bay) a Martin Fehérváry (Washington). To je najmenej od sezóny 1994/95.
Najstarším Slovákom je 26-ročný Erik Černák, najmladší 18-ročný útočník Andreas Straka. Najviac hráčov (3) spod Tatier sa predstaví na kempe Vegas Golden Knights.
Zo skupiny Slovákov, z ktorých bude väčšina bojovať o miesto v najlepšej lige sveta, sme vybrali päť príbehov, ktoré sa oplatí sledovať už pred začiatkom nového ročníka NHL.
Čo čakať od Slafkovského?
V minulom ročníku bol Juraj Slafkovský s veľkým náskokom najproduktívnejším Slovákom v NHL. O jeden bod prekonal aj svoje maximum z predošlej sezóny a s Montrealom sa predstavil prvýkrát v play-off.
Prekonať tieto míľniky bude náročné, avšak určite nie nemožné. Proti bude opäť raz veľký tlak, tentokrát spojený s novou zmluvou.
Aktuálny víťaz ocenenia Hokejista roka vstupuje do svojej osemročnej zmluvy s ročným platom 7,6 milióna dolárov.
Hoci o ňom mnohí experti stále hovoria, že vo veku 21 rokov je ešte stále mladý, na svojom konte má už viac než 200 zápasov v profilige, a tak sa prirodzene očakáva, že urobí opäť krok vpred. Čo to znamená pre Slafkovského?
„Najväčším problémom Slafkovského bola konzistentnosť," hovorí pre Sportnet zámorský expert Stu Cowan z Montreal Gazette.
Vlani sa trápil predovšetkým v úvode sezóny, kde striedal dobré momenty s tými horšími. Do konca kalendárneho roka mal na konte iba štyri góly a 17 asistencií. Bol až piatym najproduktívnejším hráčom tímu.
Ako aj on o sebe viackrát povedal, často hral zle. Tréner Martin St. Louis ho za chyby trestal a vynechával ho zo zostavy v kľúčových momentoch.
Všetko sa otočilo vo februári, po prestávke kvôli turnaju 4 Nations Face-Off začal pravidelne bodovať, ale čo je dôležitejšie, našiel spôsob, ako byť platný pre tím.
Oveľa viac hral do tela, pohyboval sa v oblastiach, kde to najviac bolí a v predbránkovom priestore. Tým dokázal otvoriť priestor pre spoluhráčov z útoku, ktorí sa dokázali bodovo presadiť. A to je presne kľúč k odomknutiu jeho najlepšej verzie.
„Každý hráč musí hrať podľa svojich silných stránok, a práve v tom spočíva Jurajova výhoda vo väčšine zápasov – približne v 95 percentách,“ uviedol generálny manažér Montrealu Kent Hughes. „On to vie a bude sa naďalej učiť, ako túto výhodu maximálne využiť.“
Ako ďalej hovorí expert Cowan, od Slafkovského očakáva najmenej 25 gólov. To sa približne zhoduje s ambíciami samotného útočníka Canadiens, ktorý v predsezónnom rozhovore priznal, že by rád atakoval hranicu 65 či 70 bodov.
„Chcem byť lídrom tímu na ľade, chcem mu pomôcť dosiahnuť úspechy a myslím si, že keď hrám, ako najlepšie viem, tak sa mi to darí. Len to potrebujem ukazovať počas sezóny, nielen o tom rozprávať v lete," povedal Slafkovský.
Bitkár Mešár
Keď sa zverejnila prvá zostava Montrealu na predsezónnom kempe mladíkov, Filip Mešár figuroval až v treťom útoku.
To v jednoduchosti znamená, že v hierarchii talentov Canadiens sa od draftu v roku 2022 výrazne prepadol. Jeho pozícia v klube je tak neistá.
V novej sezóne nebude jeho cieľom prebojovať sa do NHL, ale ukázať, že má na to, aby hral vôbec v AHL.
Jeho nováčikovská sezóna na farme v Lavale sa začala veľmi dobre, ale dve zranenia ju v mnohom pribrzdili.
VIDEO: Gól Filipa Mešára v kempe nádejí
„Posledné dva roky neboli také, aké som si predstavoval. Boli tam vzostupy aj pády, trochu smoly, ale každý rok je príležitosťou niečo dokázať, niečo ukázať vedeniu," hovoril Mešár na kempe nádejí.
Lenže v ďalšej odpovedi prekvapil všetkých prítomných novinárov: „Chcem byť produktívny a dobrý s pukom, no rád by som k tomu pridal tzv. špinavú prácu. Chcem sa tlačiť do bránky a možno by som sa aj pobil."
V klube mu hovorili, že chcú, aby bol bojovnejší, tak na tom bude počas roka pracovať a zrejme sa pokúsi prvýkrát zhodiť rukavice.
„Rád by som skúsil jednu bitku a potom uvidíme. Pred dvomi rokmi som mal na Slovensku lekcie boxu, takže nejaký základ mám. Viem sa biť, hoci som to na ľade ešte nerobil," dodal Mešár.
Prednosti útleho forvarda doteraz tkveli v šikovnosti a technickej zručnosti, nie v tom, aby sa otĺkal niekde v rohoch klziska.
Organizácia mu dala najavo, že by v jeho hre radi videli viac flexibility, viac súťaživosti a viac bojovnosti a 21-ročný center si to vzal k srdcu.
V skutočnosti chce Mešár v tvrdej konkurencii ukázať, že má na to, aby sa presadil v NHL. A zrejme to plánuje dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Aj takými, na ktoré nie je okolie úplne zvyknuté.
Dvorský začne v AHL, ale nebude tam dlho
Keď klub St. Louis poslal počas leta do Montrealu útočníka Zacha Bolduca výmenou za obrancu Logana Maillouxa, bola to dobrá správa pre Dalibora Dvorského.
V zostave Blues sa uvoľnilo jedno miesto v útoku, na ktoré si môže robiť zálusk aj mladý Slovák. Bude to však náročná úloha.
Generálny manažér tímu prezradil, že z prvých deväť miest v ofenzíve je osem obsadených. „Ale to je dnes a ktovie, ako to bude vyzerať zajtra alebo v prvý deň nového ročníka," povedal Doug Armstrong.
Podľa portálu The Athletic sa o tri pozície v tretej formácii, kde Dvorský vlani nastúpil na dva zápasy NHL, môže pobiť až šesť hokejistov.
Zvolenský odchovanec má výhodu oproti ostatným v tom, že vie hrať aj na centri, aj na krídle. Práve to by mohla byť jedna z možností, vďaka ktorej by mohol odštartovať sezónu v prvom tíme.
„Uvidíme počas tréningového kempu, ako na tom momentálne je. Má talent, vie čítať hru a má dobrú strelu. Na NHL úrovni sa dá v tréningoch zlepšovať po malých krokoch. Ale veľké zlepšenie nepríde, ak hráč iba trénuje a nehrá.
Takže nastane moment, keď Dvorský bude na súpiske, ale nebude dostávať minúty v hre. Vtedy vedenie klubu prehovorí s trénermi a radšej pôjde hrať dolu (na farmu, pozn. red.). S hráčmi ako Dvorský chceme byť dlhodobo trpezliví," dodal Armstrong.
VIDEO: Dalibor Dvorský sa presadil aj v príprave medzi mladíkmi
Dvadsaťročný útočník sa vo výbornom svetle ukázal na kempe nádejí, kde medzi rovesníkmi dominoval, avšak ak chce vstúpiť do sezóny ako hráč NHL, musí predviesť skvelý výkon počas hlavnej časti.
Podľa viacerých expertov ale na začiatku októbra bude na súpiske tímu Springfield v AHL. Nemusí to však trvať dlho.
„Len preto, že hráč nie je s Blues 9. októbra, neznamená, že s nimi nebude napríklad 9. novembra," dodal manžér St. Louis.
Nemec lieta, píšu v zámorí
Keď Šimon Nemec vlani prichádzal do predsezónneho kempu, mal problémy so zranením, ktoré si privodil v kvalifikácii na ZOH 2026.
Druhá sezóna NHL sa zvykne nazývať prekliatou, a pre rodeného Liptáka naozaj bola. V úvode ročníka nastupoval ako člen tretej obrannej dvojice a dostával zväčša defenzívne úlohy, na ktoré nebol v minulosti zvyknutý. Svoju šancu podľa nového trénera Sheldona Keefea dostal, ale iní ju využili lepšie.
Neskôr bol Nemec presunutý na farmu, kde nakoniec odohral viac stretnutí ako v NHL. Aj keď bol súčasťou Devils, častokrát nehral a sedel iba ako zdravý náhradník na tribúne.
Nad jeho zotrvaním v New Jersey sa vyskytovali otázniky a v divokých predikciách sa rozoberalo, že dvojka draftu bude vymenená. Lenže pre tím neprichádzala táto možnosť do úvahy.
„Väčšinou sa najviac darí sebavedomím hokejistom, lenže sebavedomie si musíte vyslúžiť. Odpracovať si to," vysvetlil tréner Keefe. "(Nemec) nebol pripravený na naše štandardy a očakávania, preto išiel dole na farmu, ale našiel si cestu späť a potom bol stále lepší."
Ku koncu základnej časti dostal druhú šancu a chopil sa jej. Hral spoľahlivo a nechyboval tak ako v úvode sezóny.
Vrchol ročníka pre Nemca prišiel až v play-off. New Jersey v prvom kole narazili na Carolinu a po dvoch úvodných zápasoch prehrávali už 0:2.
V treťom stretnutí o výhre Devils rozhodol gólom v predĺžení práve Nemec a z odpisovaného hráča sa stal hrdina.
Aj keď New Jersey neskôr vypadlo už v prvom kole vyraďovacej časti, Nemec zakončil sezónu úspešne.
V príprave na nový ročník zmenil viacero vecí, vynechal MS v hokeji a na ľade trénoval už koncom mája. Okrem toho zvýšil aj samotnú intenzitu tréningov. Teraz sa zdá, že tvrdá práca sa vyplatila.
Nemec sa ukázal v dobrom svetle už v prvý deň tréningového kempu New Jersey. Klubová reportérka Amanda Steinová na sociálnej sieti X uviedla, že „Nemec vyzerá, akoby lietal po ľade".
Uviedla, že slovenský obranca posunul rýchlosť korčuľovania o úroveň vyššie a okrem iného sa zlepšila aj jeho sila a pohyblivosť na ľade.
Sám Nemec dodal, že „sa cíti oveľa lepšie" ako v rovnakom období vlani a progres si všimol aj tréner Keefe. „Je zrejmé, že mal skvelé leto a odviedol kus dobrej práce," povedal.
Nemec vstúpi do posledného roka svojej nováčikovskej zmluvy. Sezóna 2025/26 rozhodne o tom, aký kontrakt a v ktorom klube napokon dostane.
Návrat Slováka z Ruska
Azda najväčším prekvapením v zostave Slovákov na začiatku sezóny NHL je obranca Christián Jaroš.
Ten krátko po otvorení trhu s voľnými hráčmi podpísal jednoročný dvojcestný kontrakt s klubom Columbus Blue Jackets. Zarábať bude minimálnu ligovú mzdu - 775-tisíc dolárov.
To by samo o sebe nebolo nič nezvyčajné, avšak Jaroš už v zámorí pôsobil a posledné tri roky odohral v ruskej KHL, kde odišiel po tom, čo sa v NHL dlhodobo nevedel presadiť. Jeho návrat do zámoria nebol ani zďaleka očakávaný.
Už 29-ročný obranca dostal druhú šancu a v kádri Blue Jackets nahradil krajana Samuela Kňažka, ktorý v preplnenej obrane nevidel priestor a rozhodol sa prestúpiť do českých Vítkovíc.
Columbus má na súpiske pred štartom sezóny osem obrancov, na farme bude vrátane Jaroša čakať na príležitosť ďalších 10 bekov.
Blue Jackets patria medzi tímy, ktoré majú pretlak v obrane, čo napokon vyústilo aj k odchodu Kňažka či výmene draftovej šestky z roku 2022 Čecha Davida Jiříčka.
Podľa portálu unionandblue.com, ktorý sa špecializuje na dianie v Columbuse, Jaroš vystuží hĺbku obrany predovšetkým na farme v Clevelande.
Zámorský web vyzdvihol schopnosť Slováka blokovať strely a dohrávať súboje, avšak upozornil na jeho slabú produktivitu. Jaroš za 5 sezón v NHL odohral za Ottawu, San Jose a New Jersey 94 zápasov a získal 14 bodov.
Nevedno, či skúsený obranca dostane počas sezóny príležitosť v NHL, ale po rokoch strávených v Rusku sa vrátil bojovať o najlepšiu ligu sveta do jedného z najťažších miest.