Slafkovský je späť doma: Chcem byť líder Montrealu, nielen o tom v lete rozprávať

MONTREAL. Vlani v októbri, tesne pred začiatkom novej sezóny NHL, portál The Athletic zverejnil článok s názvom „Juraj Slafkovský a ťarcha národa", kde sa slovenský hokejista okrem iného posťažoval na novinárov a prístup k jeho rodine.
Podľa jeho slov nemôže v rodných Košiciach ísť nakupovať bez toho, aby ho ľudia žiadali o fotku, v reštaurácii sedí iba v oddelenej miestnosti a každý vie, kde býva, aj napriek tomu, že dom sa nenachádza v centre mesta.
„Naučil som sa s tým žiť, ale vnútorne ma to štve. Nič s tým však nedokážem spraviť," hovoril.
Už pred týmto textom redaktora Arpona Basua vznikalo s 21-ročným útočníkom minimum rozhovorov. Po ňom je ich ešte menej, obzvlášť v slovenčine.
Slafkovský sa nerád rozpráva so slovenskými médiami, dôvodom je najmä bulvár, ktorý často riešil viac jeho súkromie ako výkony na ľade.
Už nie je tajomstvo, že pre zámorské redakcie Slafkovský komunikuje rád a jeho prístup v Kanade je odlišný ako doma na Slovensku.
V čase, keď po galavečere Hokejista roka 2025, kde získal ocenenie pre najlepšieho hokejistu a zároveň útočníka a odmietol rozhovor pre časť slovenských novinárov, vyšiel v kanadskej televízii TVA Sports rozhovor, v ktorom Slafkovský poodhalil svoje plány na budúcu sezónu.
Trochu viac zo zákulisia poodhalil aj pre oficiálne kanály Montrealu Canadiens. Na sociálnych sieťach klub zverejnil viac ako minútové video, kde ukázal Slafkovského počas prípravy v Košiciach.
VIDEO: Juraj Slafkovský počas letnej prípravy v Košiciach
Cieľ je získať viac bodov
Pre hokejistov je leto obdobím driny. Inak to nie je ani v prípade Slafkovského. Aj keď posledné mesiace trávil doma a nebol pod dohľadom trénerov Montrealu, poctivo pracoval.
Po ročníku, ktorý sa pre Canadiens skončil v prvom kole play-off, si doprial iba malú prestávku na oddych.
„Bol som na krátkom výlete a potom som opäť začal trénovať. Nemal som čas oddýchnuť si, ale to je v poriadku. Oddychovať budem, keď budem starý," vtipkoval v rozhovore pre kanadskú televíziu pred dvoma týždňami.
Pre klubové sociálne siete priblížil, že letnú prípravu absolvuje v spoločnosti reprezentačného spoluhráča Erika Černáka z Tampy Bay.
„Každý z nás vie, čo chce dosiahnuť. Nemáme žiadnu špeciálnu prípravu. Iba tvrdo pracujeme na tom, aby sme boli pripravení hrať," ozrejmil Slafkovský. Tréningy si okorenil aj účasťou na ľade v spoločnosti tímu HC Košice.
"Trénujú s nami už dlhšie, nie je to prvý rok, berieme to úplne normálne. Tento rok pribudol aj Jakub Demek a Viliam Kmec. Trénovali u nás necelé tri týždne. Každý individuálne, podľa toho, kedy odchádzali späť do Ameriky," uviedol pre Sportnet generálny manažér Košíc Gabriel Spilar.
Vlani sa Slafkovský po zlom úvode ročníka, kde herne aj bodovo nevynikal, dokázal otriasť a od februárovej prestávky pre Turnaj štyroch krajín výrazne pookrial. Nakoniec v ročníku nazbieral 51 bodov, čím prekonal dovtedajšie osobné maximum o jeden bod, no strelil o dva góly menej.
Osobné ambície a ani predpoklady expertov tak nenaplnil. Urastený krídelník mieril vyššie a odvážne méty sa nebojí vysloviť ani pred štartom novej sezóny, ktorá sa začne o viac než mesiac.
Keď ho redaktor Anthony Martineau konfrontoval s číslami 65 či 70 bodov, Slafkovský súhlasil. „To sú fajn čísla, na nejaké také sa zhruba sústredím. Páčilo by sa mi, keby ich dosiahnem a zároveň dúfam, že by sa mi mohlo podariť získať ich aj viac," povedal.
Problém, ktorý ho v minulej sezóne trápil azda najviac, bola nevyrovnanosť výkonov. Sám si to uvedomoval a častokrát o tom hovoril aj po nevydarených zápasoch.
Teraz prisľúbil, že sa bude sústrediť, aby bol konzistentný celý rok. „Som na to pripravený," dodal.
Chce byť lídrom
Slafkovský sa počas posledných dvoch sezón naplno udomácnil v prvom útoku Montrealu po boku Colea Caufielda a kapitána tímu Nicka Suzukiho.
Slovák je z trojice jasne najvyšší a najsilnejší. Preto sú jeho povinnosti na ľade dané - vyhrávať osobné súboje, telom vytvoriť priestor pred bránkou a dostať spoluhráčov do sľubných príležitostí.
Aj keď vlani dokázal nazbierať až 33 asistencií, čo je o dosť viac ako gólov (18), v práci pre tím chce byť ešte platnejší.
„Povedal by som, že môžem dávať aj viac gólov, aj na to sa zameriam, no chcem sa zlepšiť v hre s pukom a tvoriť viac šancí pre spoluhráčov. To je pre mňa najdôležitejšie," povedal Slafkovský.
V detailoch hry mu najviac pomáhal Adam Nicholas (riaditeľ vývoja hokejistov v Montreale, pozn. red.), ktorý mu cez leto posielal videá, na čom musí zapracovať.
Mimo ľadu sa zase podľa vlastných slov snažil zlepšiť vytrvalosť, zrýchlenie aj posilnenie vrchnej časti tela.
„Chcem byť lídrom tímu na ľade, chcem mu pomôcť dosiahnuť úspechy a myslím si, že keď hrám, ako najlepšie viem, tak sa mi to darí. Len to potrebujem ukazovať počas sezóny, nielen o tom rozprávať v lete," dodal v rozhovore pre TVA Sports.
Späť „doma"
Montreal počas prestupového obdobia urobil niekoľko zmien. Do mladéhu tímu pribudol obranca Noah Dobson z New Yorku Islanders či útočník Zach Bolduc zo St. Louis.
Slafkovský nepochybuje, že s každým ďalším prichádzajúcim hráčom rastie sila tímu. „Teším sa, že budem sledovať, ako zapadnú, no som si istý, že prinesú zlepšenie oproti minulej sezóne," vyjadril sa.
Ako ďalej potvrdil, pre mužstvo trénera Martina St. Louisa zostáva cieľom opätovný postup do play-off, čo bude vzhľadom na rôzne okolnosti náročná úloha.
„Bude to ťažšie, pretože tímy si už na nás dajú väčší pozor, bude to však zábavná výzva. Čo som sa rozprával s chalanmi, každý jeden je na to pripravený," povedal slovenský útočník pre TVA Sports.
Aktuálne sa Slafkovský nachádza už v Montreale, kde naplno trénuje s tímom Canadiens. O jeho príchode do zámoria informoval prostredníctvom sociálnej siete X otec Juraj Slafkovský st. „Späť 'doma'," uviedol k fotografii.
V novej sezóne čaká Slafkovského okrem klubových povinností aj reprezentačný vrchol v podobe zimných olympijských hier v Miláne, kde sa po 12 rokoch predstavia aj hráči z NHL.
Slafkovský je jedným zo šiestich slovenských hokejistov, ktorých účasť na olympiáde potvrdil SZĽH v spolupráci s NHL ešte v júni.
Aj v dôsledku toho budú na mladého útočníka kladené opäť len tie najvyššie ambície a tlak sa bude iba stupňovať. Nároky zintenzívni aj jeho nová osemročná zmluva, podľa ktorej si tento rok prilepší o rovných 10 miliónov dolárov.