Kazí tréner Nemcov vývoj? Nezvládol rolu najskúsenejších, teraz vysedáva na tribúne

NEWARK. “Snažím sa brať situáciu ako profesionál. Nie je to pre mňa ľahké a je to pre mňa tvrdá škola. Je to niečo nové a v živote som podobnú situáciu ešte nezažil. Budem sa jednoducho snažiť prepracovať opäť do zostavy a ukázať, že do nej skutočne patrím.”

Takýmito slovami reagoval Šimon Nemec pre olympic.sk na neutešenú situáciu, ktorú zažíva na začiatku svojej druhej sezóny v NHL. Tej zvyknú dávať prívlastok “prekliata” a slovenský mladík to pociťuje na vlastnej koži.

Začiatok ročníka mu nevyšiel. A keďže Devils priviedli niekoľko nových mien, bolo jasné, že defenzíva po návrate zranených nezostane pokope v zložení, v akom odštartovala sezónu.