Postúpili len dvaja Slováci a hneď proti sebe. Pozrite si dvojice 1. kola play-off NHL

Základná časť NHL v sezóne 2025/26 napísala svoju definitívnu bodku. Všetkých 32 tímov absolvovalo kompletnú porciu 82 zápasov, po ktorých je známa šestnástka účastníkov bojov o Stanley Cup.
Víťazom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím dlhodobej časti sa stalo Colorado Avalanche.
Pre slovenského fanúšika bude hlavným ťahákom hneď prvé kolo Východnej konferencie.
V play-off sa totiž predstavia iba dvaja Slováci a osud to zariadil tak, že nastúpia proti sebe.
Juraj Slafkovský v drese Montrealu Canadiens vyzve v sérii hranej na štyri víťazné zápasy Erika Černáka a jeho Tampu Bay Lightning.
Play-off odštartuje v sobotu večer zápasmi v Caroline a Dallase.
Dvojice v 1. kole play-off NHL
Východná konferencia:
- Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
- Buffalo Sabres – Boston Bruins
- Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens (Černák vs. Slafkovský)
- Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers
Západná konferencia:
- Colorado Avalanche – Los Angeles Kings
- Vegas Golden Knights – Utah Mammoth
- Dallas Stars – Minnesota Wild
- Edmonton Oilers – Anaheim Ducks
