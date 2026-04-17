Postúpili len dvaja Slováci a hneď proti sebe. Pozrite si dvojice 1. kola play-off NHL

Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.
Juraj Slafkovský a Erik Černák v zápase NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning. (Autor: SEBASTIEN GERVAIS)
Sportnet|17. apr 2026 o 07:26
ShareTweet7

Základná časť je na konci, pozrite si dvojice play-off NHL.

Základná časť NHL v sezóne 2025/26 napísala svoju definitívnu bodku. Všetkých 32 tímov absolvovalo kompletnú porciu 82 zápasov, po ktorých je známa šestnástka účastníkov bojov o Stanley Cup.

Víťazom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím dlhodobej časti sa stalo Colorado Avalanche.

Pre slovenského fanúšika bude hlavným ťahákom hneď prvé kolo Východnej konferencie.

V play-off sa totiž predstavia iba dvaja Slováci a osud to zariadil tak, že nastúpia proti sebe.

Juraj Slafkovský v drese Montrealu Canadiens vyzve v sérii hranej na štyri víťazné zápasy Erika Černáka a jeho Tampu Bay Lightning.

Play-off odštartuje v sobotu večer zápasmi v Caroline a Dallase.

Dvojice v 1. kole play-off NHL

Východná konferencia:

  • Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
  • Buffalo Sabres – Boston Bruins
  • Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens (Černák vs. Slafkovský)
  • Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers

Západná konferencia:

  • Colorado Avalanche – Los Angeles Kings
  • Vegas Golden Knights – Utah Mammoth
  • Dallas Stars – Minnesota Wild
  • Edmonton Oilers – Anaheim Ducks

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Nathan MacKinnon.
Nathan MacKinnon.
dnes 09:12
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Postúpili len dvaja Slováci a hneď proti sebe. Pozrite si dvojice 1. kola play-off NHL