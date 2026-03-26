Sparta ešte nekončí. Zvládla klúčový zápas na ľade súpera a zostala v hre o postup

Oslavujúci hráči HC Sparta Praha. (Autor: HC SPARTA PRAHA)
ČTK, TASR|26. mar 2026 o 20:40
Pražania dali tri góly počas presilovky.

Česká extraliga - 5. zápas štvrťfinále

Škoda Plzeň - Sparta Praha 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Góly: 11. Rohlík - 19. Krejčík, 28. Horák, 33. Chlapík, 55. Špaček

/stav série 3:2/

Hokejisti Plzne vo štvrtok nevyužili možnosť stať sa druhým semifinalistom play off českej extraligy.

V piatom zápase štvrťfinále podľahli na domácom ľade Sparte Praha 1:4 a séria sa tak za stavu 3:2 pre Plzeň sťahuje opäť do Prahy. 

Domáci šli do vedenia, no Sparta vyrovnala ešte pred koncom 1. tretiny a následne potrestala tri vylúčenia „indiánov“.

V druhom dejstve sa ujala dvojgólového vedenia a v poslednej tretine využila aj tretiu presilovú hru. Tímy sa najbližšie stretnú v sobotu 28. marca.

