Sparta ešte nekončí. Zvládla klúčový zápas na ľade súpera a zostala v hre o postup

Česká extraliga - 5. zápas štvrťfinále
Škoda Plzeň - Sparta Praha 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 11. Rohlík - 19. Krejčík, 28. Horák, 33. Chlapík, 55. Špaček
/stav série 3:2/
Hokejisti Plzne vo štvrtok nevyužili možnosť stať sa druhým semifinalistom play off českej extraligy.
V piatom zápase štvrťfinále podľahli na domácom ľade Sparte Praha 1:4 a séria sa tak za stavu 3:2 pre Plzeň sťahuje opäť do Prahy.
Domáci šli do vedenia, no Sparta vyrovnala ešte pred koncom 1. tretiny a následne potrestala tri vylúčenia „indiánov“.
V druhom dejstve sa ujala dvojgólového vedenia a v poslednej tretine využila aj tretiu presilovú hru. Tímy sa najbližšie stretnú v sobotu 28. marca.