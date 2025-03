Škandály rezonujú viac než gólové akcie. Musíme to zastaviť, hovorí šéf českej extraligy

To je len zlomok toho, čo sa za pár týždňov udialo mimo ľadových plôch. „Už to prerástlo únosnú hranicu," vyhlásil riaditeľ Asociácie profesionálnych klubov (APK) Martin Loukota na mimoriadnom brífingu po štvrťfinálovej sérii medzi Spartou Praha a Třincom.

„Emócie patria na ľad aj na tribúny, ale nie je možné, aby sme každý deň riešili nejaký incident," uviedol prítomným českým novinárom.

„Pre mňa je toto príliš. Ja nie som zástancom tvrdých a exemplárnych trestov a sankcií, ale teraz sa musím zamyslieť, ako k tomu ďalej pristúpiť.

Extraliga je neskutočný produkt, ale ak by to takto pokračovalo ďalej, tak mám o ňu obavy. Musíme to zastaviť," uviedol Loukota.

„Je to apel aj do našich radov, ale zároveň prosba fanúšikom, nech sa venujú športu, pozitívnym veciam a rešpektujú súpera a všetkých okolo. To sa týka aj samotných hráčov," dodal šéf APK.

Toto si manažér nemôže dovoliť

Poslednou kvapkou pre šéfa extraligy bolo vulgárne vyjadrenie športového manažéra Mladej Boleslavi Martina Ševca smerom k rozhodcom.