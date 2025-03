VIDEO: Rozhodca prerušil hru, neskôr uznal gól. Prehrali sme nefér, hromžil slovenský kapitán

Kontroverzný moment rezonoval aj dlho po stretnutí. Ak by Mladá Boleslav udržala stav 3:2 do konca zápasu, mohla si vybojovať postupový mečbal.

„Myslím si, že ak by strela brankárovi prepadla, puk by sa dostal do bránky a rozhodca to nevidel a pískol, tak sa to asi uznáva. Myslím si, že to pravidlo funguje takto.

Pokiaľ rozhodca pískne, hra je prerušená a puk do bránky dostane hráč, tak podľa mňa ten gól nemôže byť uznaný,” vysvetľoval po zápase pre isport.cz tréner Král.