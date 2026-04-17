ONLINE: HK Skalica - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 9. kolo)

Hokejisti HK Skalica a HK Dukla Trenčín dnes hrajú 9. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
17.04.2026 o 18:00
9. kolo
Skalica
0:1
(0:1)
14' minúta
Prebiehajúci
Trenčín
Prehľad
Góly a asistencie: 6. Švec (Krajčovič, Bezúch). Rozhodca: Konc ml., Goga – Vystavil, Bezák.
Prenos
13:59
Zakázané uvoľnenie Skalice.
13:38
Od modrej nahodil puk na bránu Hatala.
13:05
Kalisovi nesadla strela.
12:07
Reklamná prestávka.
11:10
Hrenák mal zakrytý výhľad, ale dokázal zasiahnuť.
10:15
Hain po strele z prvej nastrelil žrď!
09:35
Trenčania si nerozumeli a prišli o puk.
08:19
Hrenák zakročil a prerušil hru. Reklamná prestávka.
05:49
Trenčín dal gól! Spoza brány nabil Krajčovič na ľavý kruh JOZEFOVI ŠVECOVI, ktorý z prvej prekonal Beržinca!
Asistencie: Krajčovič, Bezúch.
04:44
Šiška prihral len na hokejku súpera.
04:10
Po Ullmanovej prihrávke stratili hostia pásmo.
02:39
Puk je na striedačke Dukly.
02:13
Trenčania sa neudržali v útočnom pásme.
01:00
Bukartsova prihrávka neprešla na Šišku, ktorý bol medzi kruhmi.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Skalica: Beržinec (Pončák) – Barcík S., Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Darcy, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sachkov, Špirko, Kalousek – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, Barcík A.
Tréner: Juraj Jurík
HK DUKLA Trenčín: Hrenák (Kukučka) – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, Hain, Hlaváč, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Šiška, Bukarts – Krajčovič, Krajč, Bezúch – Kalis, Švec, Hudec
Tréner: Todd Bjorkstrand
Rozhodca: Konc ml., Goga – Vystavil, Bezák.
Pekný piatkový večer všetkým! V baráži o účasť v Tipsport lige zostávajú odohrať posledné štyri kolá a všetko nasvedčuje tomu, že favoriti si svoje pozície udržia. Dukla Trenčín a Prešov majú zhodne po 18 bodov, pričom Trenčania vedú tabuľku vďaka lepšiemu skóre. Na treťom mieste je Humenné so siedmimi bodmi a tabuľku uzatvára Skalica s piatimi bodmi.
Skaličania už stratili šancu na postup do najvyššej súťaže, a tak si aj v budúcej sezóne zahrajú v TIPOS Slovenskej hokejovej lige. V baráži zatiaľ zaznamenali len dve víťazstvá – proti Humennému (5:4) a Trenčínu (6:5 po predĺžení). Najproduktívnejším hráčom tímu je Roman Jurák, ktorý nazbieral deväť bodov (5G, 4A).
Trenčania sa po dvoch výhrach po sebe vyšvihli na prvé miesto v tabuľke. Prešovčania majú rovnaký počet bodov, ale majú horšie skóre. Humenné a aj Prešov porazili rovnakým výsledkom 4:1. Na čele produktivity celej baráže je Jaedon Descheneau s dvanástimi bodmi (6G+6A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HK Dukla Trenčín
8
5
1
1
1
30:20
18
2.
HC Prešov
8
5
1
1
1
27:20
18
3.
HC 19 Humenné
8
2
0
1
5
20:29
7
4.
HK Skalica
8
1
1
0
6
25:33
5