ONLINE: HK Skalica - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 9. kolo)

HK Skalica - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos z 9. kola baráže o Tipsport ligu.
HK Skalica - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos z 9. kola baráže o Tipsport ligu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. apr 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE z 9. kola baráže Tipsport ligy: HK Skalica - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HK Skalica a HK Dukla Trenčín dnes hrajú 9. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Skalica - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, baráž, 9. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
17.04.2026 o 18:00
9. kolo
Skalica
0:1
(0:1)
14' minúta
Prebiehajúci
Trenčín
Prehľad
Góly a asistencie: 6. Švec (Krajčovič, Bezúch). Rozhodca: Konc ml., Goga – Vystavil, Bezák.
Prenos
13:59
Zakázané uvoľnenie Skalice.
13:38
Od modrej nahodil puk na bránu Hatala.
13:05
Kalisovi nesadla strela.
12:07
Reklamná prestávka.
11:10
Hrenák mal zakrytý výhľad, ale dokázal zasiahnuť.
10:15
importantHain po strele z prvej nastrelil žrď!
09:35
Trenčania si nerozumeli a prišli o puk.
08:19
Hrenák zakročil a prerušil hru. Reklamná prestávka.
05:49
goalTrenčín dal gól! Spoza brány nabil Krajčovič na ľavý kruh JOZEFOVI ŠVECOVI, ktorý z prvej prekonal Beržinca!
Asistencie: Krajčovič, Bezúch.
04:44
Šiška prihral len na hokejku súpera.
04:10
Po Ullmanovej prihrávke stratili hostia pásmo.
02:39
Puk je na striedačke Dukly.
02:13
Trenčania sa neudržali v útočnom pásme.
01:00
Bukartsova prihrávka neprešla na Šišku, ktorý bol medzi kruhmi.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:

HK Skalica: Beržinec (Pončák) – Barcík S., Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Darcy, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sachkov, Špirko, Kalousek – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, Barcík A.
Tréner: Juraj Jurík

HK DUKLA Trenčín: Hrenák (Kukučka) – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, Hain, Hlaváč, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Šiška, Bukarts – Krajčovič, Krajč, Bezúch – Kalis, Švec, Hudec
Tréner: Todd Bjorkstrand

Rozhodca: Konc ml., Goga – Vystavil, Bezák.
Pekný piatkový večer všetkým! V baráži o účasť v Tipsport lige zostávajú odohrať posledné štyri kolá a všetko nasvedčuje tomu, že favoriti si svoje pozície udržia. Dukla Trenčín a Prešov majú zhodne po 18 bodov, pričom Trenčania vedú tabuľku vďaka lepšiemu skóre. Na treťom mieste je Humenné so siedmimi bodmi a tabuľku uzatvára Skalica s piatimi bodmi.

Skaličania už stratili šancu na postup do najvyššej súťaže, a tak si aj v budúcej sezóne zahrajú v TIPOS Slovenskej hokejovej lige. V baráži zatiaľ zaznamenali len dve víťazstvá – proti Humennému (5:4) a Trenčínu (6:5 po predĺžení). Najproduktívnejším hráčom tímu je Roman Jurák, ktorý nazbieral deväť bodov (5G, 4A).

Trenčania sa po dvoch výhrach po sebe vyšvihli na prvé miesto v tabuľke. Prešovčania majú rovnaký počet bodov, ale majú horšie skóre. Humenné a aj Prešov porazili rovnakým výsledkom 4:1. Na čele produktivity celej baráže je Jaedon Descheneau s dvanástimi bodmi (6G+6A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HK Dukla Trenčín 

8

5

1

1

1

30:20

18

2.

HC Prešov 

8

5

1

1

1

27:20

18

3.

HC 19 Humenné 

8

2

0

1

5

20:29

7

4.

HK Skalica

8

1

1

0

6

25:33

5

Tipsport liga

HC Prešov - HC 19 Humenné: ONLINE prenos z 9. kola baráže o Tipsport ligu.online
