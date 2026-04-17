Trenčín potvrdil rolu favorita a zvládol baráž. Definitívu si zaistil triumfom na ľade Skalice

Tipsport liga - 9. kolo baráže
HK Skalica - HK Dukla Trenčín 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Góly: 47. A. Barcík (Jurák, Novajovský) – 6. Švec (Bezúch, Krajčovič), 22. Krajčovič (Krajč), 37. Mikuš (Šiška), 45. Hudec (Švec), 60. Descheneau (Varone, Ullman).
Rozhodcovia: Konc ml., Goga – Vystavil, Bezák, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 1187
Skalica: Beržinec – S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Darcy, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sačkov, Špirko, Kalousek – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, A. Barcík
Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, Hain, Hlaváč, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Šiška, Bukarts – Krajčovič, Krajč, Bezúch – Kalis, Švec, Hudec
Hokejisti HK Dukla Trenčín budú účinkovať v Tipsport lige aj v nasledujúcej sezóne. Definitívu zotrvania v najvyššej súťaži získali víťazstvom 5:1 na ľade Skalice v piatkovom dueli 9. kola baráže.
Tri kolá pred koncom majú na čele tabuľky pred tretím Humenným nedostihnuteľný náskok.
Účasť v Tipsport lige 2026/2027 si zabezpečia prvé dva tímy tabuľky štvorčlennej baráže. Skalica figuruje na poslednom mieste a už pred súbojom s Trenčínom bolo isté, že nemôže obsadiť postupové priečky.
Dukla proti domácim potvrdila úlohu favorita, po dvoch tretinách viedla už o tri góly a bez problémov si zabezpečila ďalšie tri body.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
9
6
1
1
1
35:21
21
2.
Prešov
9
6
1
1
1
31:22
21
3.
Humenné
9
2
0
1
6
22:33
7
4.
Skalica
9
1
1
0
7
26:38
5