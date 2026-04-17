Trenčín potvrdil rolu favorita a zvládol baráž. Definitívu si zaistil triumfom na ľade Skalice

Hokejisti Trenčína. (Autor: HK Dukla Trenčín)
Sportnet, TASR|17. apr 2026 o 19:51
Tipsport liga - 9. kolo baráže

HK Skalica - HK Dukla Trenčín 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Góly: 47. A. Barcík (Jurák, Novajovský) – 6. Švec (Bezúch, Krajčovič), 22. Krajčovič (Krajč), 37. Mikuš (Šiška), 45. Hudec (Švec), 60. Descheneau (Varone, Ullman).

Rozhodcovia: Konc ml., Goga – Vystavil, Bezák, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 1187

Skalica: Beržinec – S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Darcy, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sačkov, Špirko, Kalousek – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, A. Barcík

Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, Hain, Hlaváč, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Šiška, Bukarts – Krajčovič, Krajč, Bezúch – Kalis, Švec, Hudec

Hokejisti HK Dukla Trenčín budú účinkovať v Tipsport lige aj v nasledujúcej sezóne. Definitívu zotrvania v najvyššej súťaži získali víťazstvom 5:1 na ľade Skalice v piatkovom dueli 9. kola baráže.

Tri kolá pred koncom majú na čele tabuľky pred tretím Humenným nedostihnuteľný náskok.

Účasť v Tipsport lige 2026/2027 si zabezpečia prvé dva tímy tabuľky štvorčlennej baráže. Skalica figuruje na poslednom mieste a už pred súbojom s Trenčínom bolo isté, že nemôže obsadiť postupové priečky.

Dukla proti domácim potvrdila úlohu favorita, po dvoch tretinách viedla už o tri góly a bez problémov si zabezpečila ďalšie tri body.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

9

6

1

1

1

35:21

21

2.

Prešov

9

6

1

1

1

31:22

21

3.

Humenné

9

2

0

1

6

22:33

7

4.

Skalica

9

1

1

0

7

26:38

5

Hokejisti Prešova sa tešia z gólu.
