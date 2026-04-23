Výmena v slovenskej lige. Žilina obetovala dvoch hráčov a priviedla známe meno

Kluby HKM Zvolen a Vlci Žilina sa dohodli na výmene hráčov. Do kádra „rytierov“ prichádza útočná dvojica Daniel Vladimír Tkáč a odchovanec Jakub Kolenič.
Opačným smerom, do žilinského tímu, putuje skúsený krídelník Marek Hecl.
Zvolenský klub potvrdil, že k výmene došlo po tom, čo sa s Heclom nepodarilo nájsť zhodu na ďalšej spolupráci.
Podľa Športovej rady HKM cítili obe strany potrebu zmeny. Zvolenčania sa pri hľadaní náhrady zamerali na omladenie kádra a zvýšenie hernej dynamiky.
Vlci zo Žiliny výmenou získali hráča, o ktorého usilovali dlhodobejšie. Hecl má pod Dubňom naplniť rolu produktívneho slovenského útočníka.
„Jedným z kritérií budovania tímu je vystužiť káder kreatívnymi slovenskými hráčmi s gólovým potenciálom,“ vysvetlil František Skladaný, výkonný riaditeľ žilinského klubu.
Zároveň dodal, že uvoľnenie Tkáča a Koleniča bolo pragmatickým rozhodnutím, keďže v budúcej sezóne by v Žiline nedostali požadovaný priestor na ľade.
Pre Jakuba Koleniča ide o návrat do materského klubu, s ktorým v roku 2021 oslavoval majstrovský titul. V uplynulej sezóne v Žiline dosiahol svoje extraligové maximum v počte gólov (11) aj bodov (28).
„Veľmi sa teším domov. Rozhodujúci bol pre mňa úprimný záujem klubu a vízia hrať rýchly, aktívny hokej, ktorý bude baviť fanúšikov. Chcem tímu pomôcť svojimi výkonmi a zároveň do toho vložiť aj zvolenské srdce,“ povedal. uviedol 24-ročný útočník.
Druhou novou tvárou pod Pustým hradom je Daniel Vladimír Tkáč, ktorý hokejovo vyrastal v zámorí. Počas tohto obdobia sa prebojoval aj do mládežníckych reprezentačných výberov Slovenska a predstavil sa na MS do 18 aj 20 rokov.
Výraznejší prelom v jeho kariére nastal v sezóne 2024/2025, keď v drese Liptovského Mikuláša zaznamenal 26 bodov (13+13).
„Som veľmi rád, že budem pôsobiť vo Zvolene. O klube som počul veľa pozitívnych referencií. Teším sa na novú výzvu a na to, že budem súčasťou tímu, ktorý chce hrať moderný, rýchly a energický hokej,“ uviedol.
Posily privítal aj hlavný tréner Marek Zadina: „Kolenič patrí ku generácii mladých odchovancov, na ktorých môže klub stavať svoju budúcnosť. Aj napriek silnej konkurencii v útoku prináša do tímu zdravú dravosť a ochotu bojovať o svoje šance v každom striedaní.
Ako miestny rodák má k tímu vzťah a myslím si, že sa posunie na ďalší stupeň svojej výkonnosti. Do hokeja, ktorým sa chceme prezentovať, je to presne typ hráča, akého potrebujeme.
Tkáč je zodpovedný v obrane, ale zároveň nebezpečný v útoku. Vie byť platný v oslabeniach aj presilovkách. Je to agresívny korčuliar, ktorý využíva svoju postavu v osobných súbojoch a vďaka zámorskej školy hrá priamočiary hokej s rýchlym prechodom do útočného pásma,“ uzavrel Zadina.