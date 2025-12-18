Nemec upokojil fanúšikov, zranenie nie je vážne. Kedy ho uvidíme opäť na ľade?

Slovenský obranca Šimon Nemec bude istý čas chýbať v zostave New Jersey Devils, no podľa jeho vlastných slov nejde o nič vážne.
Dvadsaťjedenročný bek sa zranil minulý týždeň na tímovom tréningu a klub ho medzičasom zapísal na listinu zranených hráčov. Oficiálne ide o bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela.
Nemec pre poranenie vynechal už tri zápasy, proti Anaheimu (4:1), Vancouveru (1:2) a Vegas (2:1 sn). Hoci jeho návrat zatiaľ nemá presný dátum, samotný hráč však vysiela smerom k fanúšikom povzbudivé signály.
„Myslím si, že to nie je nič extra vážne, takže všetci môžu byť pokojní. Verím, že budem na ľade čo najskôr,“ povedal Nemec v rozhovore pre Hockey Slovakia.
Na otázku, či by sa mohol vrátiť ešte do konca kalendárneho roka, odpovedal opatrne optimisticky. „Ja verím, že ak pôjde všetko tak, ako má, tak áno.“
Mrzieť ho môže najmä to, že k zraneniu prišlo mimo zápasu. „Je to smola. Hlavne keď máme v tíme veľa zranení a ešte keď sa to stane na tréningu, tak to zamrzí ešte viac ako v zápase. Ale, bohužiaľ, taký je hokej,“ skonštatoval.
„Každé zranenie vyžaduje väčšiu disciplínu ako bežná regenerácia. Verím, že robím správne kroky na to, aby som sa dostal čo najskôr do poriadku,“ dodal.
Nemec pritom v posledných týždňoch patril medzi najlepších hráčov Devils. Od začiatku novembra dokázal nastrieľať až sedem gólov a pripísal si aj štyri asistencie.
S celkovými osemnástimi bodmi (7+11) v 31 zápasoch je šiesty najproduktívnejší hráč New Jersey, z obrancov v tíme je úplne na vrchole.
„Na ľade som sa cítil fajn a verím, že to bude pokračovať. Mal som silné leto, čo som nakoniec aj ukázal. Konečne som dostal poriadnu šancu v situáciách, v ktorých si myslím, že vynikám. Verím, že ani po zranení ma to nezabrzdí,“ uviedol pre Hockey Slovakia.
