Lepší zápas odohral iba keď strelil hetrik. Nemec je aktuálne jednotkou, ale musí sa zlepšiť

Štyri zápasy. Presne toľko čakal na ďalší gól Šimon Nemec. Zmestil sa do svojho sezónneho priemeru.
V 30 zápasoch zaznamenal už sedem presných zásahov, to znamená, že sa presadí zhruba každé štyri stretnutia.
Na konte má aj deväť asistencií, je najproduktívnejším obrancom tímu.
Ak by bodoval v rovnakom tempe do konca sezóny a odohral by všetkých 82 zápasov základnej časti, nastrieľal by 19 gólov. Získal by 25 asistencií a 44 bodov.
Zo Slovákov dokázali v jednej sezóne nazbierať viac kanadských bodov iba Zdeno Chára (5x), Ľubomír Višňovský (4x), Róbert Švehla (4x) a Andrej Sekera (1x).
V noci na stredu skóroval Nemec do siete Ottawy, gólom prispel k výhre New Jersey 4:3. Pre Devils znamená víťazstvo veľmi veľa, prišlo totiž po piatich prehrách za sebou.
Má elitné myslenie, myslí si expert
Gólovú situáciu naštartoval získaný puk v obrannom pásme. Nemec potom korčuľoval dopredu ako útočník.
Po prechode do pásma ale pribrzdil a našiel si ideálne miesto na strelu z prvej. Dostal ideálnu prihrávku a nemýlil sa.
„Nemec to poriadne napálil," kričal komentátor duelu.
VIDEO: Gól Šimona Nemca do siete Ottawy
Brankár Senators Linus Ullmark sa v momente strely už len spustil do rozkľaku. Na strelu Slováka nedokázal zareagovať.
Spomedzi obrancov majú viac gólov v tejto sezóne NHL len Jakob Chychrun (11), Cale Makar (10), Zach Werenski (9) a Matthew Schaefer (8).
Nemec sa so siedmimi zásahmi delí o piate miesto s Rasmusom Anderssonom.
Proti Ottawe zaznamenal aj dva plusové body, celkovo má v štatistike +/- kladnú hodnotu šesť.
Na ľade strávil 19 minút a 35 sekúnd. Až päťkrát vystrelil na bránku, čo bolo najviac zo všetkých hráčov New Jersey. Zaznamenal aj jeden blok.
„Šimon Nemec má elitné hokejové myslenie. V útočnom pásme mu prirodzene idú čítanie hry, reakcie, výpady na modrej aj nachádzanie voľného priestoru," opísal ho expert Sam Kasian.
„Keď sa jeho defenzívna hra dostane na rovnakú úroveň, bude z neho prvotriedny obojstranný obranca NHL."
Jeho dobrý výkon podčiarklo aj obľúbené hodnotenie Hockey Stat Card, ktoré určuje na základe dát ofenzívny a defenzívny prínos hráča pre tím.
Nemec zaznamenal plusové skóre 3,27. Viac mala v zápase len trojica útočníkov New Jersey: Arseny Gritsyuk strelil gól a na dva prihral, Connor Brown mal tri asistencie a Cody Glass zaznamenal gól a asistenciu.
Lepšie hodnotenie v aktuálnej sezóne mal Nemec iba raz. V zápase proti Chicagu, keď strelil hetrik s víťazným gólom v predĺžení.
Po 30 odohraných zápasoch je v hodnotení takmer na nule (+0,02), čo znamená, že podáva mierne pozitívne výkony.
Hoci by sa mohlo zdať, že Nemec v poslednom období dáva góly a hrá dobre, viackrát v tejto sezóne hral aj úplne opačne.
Napríklad v stretnutí proti Philadelphii, kedy síce skóroval, ale bol až pri štyroch inkasovaných góloch New Jersey, mal hodnotu -5,63.
Dôvera od trénera
V minulosti množstvo slovenských fanúšikov kritizovalo trénera Sheldona Keefea za to, že Nemcovi nedáva príležitosť, aj keď by si ju zaslúžil.
Lenže po vydarenom novembri má Nemec od trénera najväčšiu dôveru. V decembri odohral päť zápasov a je druhý najvyťažovanejší hráč tímu po Lukeovi Hughesovi.
Na ľade strávi priemerne 22 minút a 11 sekúnd.
Čo je dôležitejšie, v posledných stretnutiach nastupuje Slovák v prvej presilovke, ktorá často určuje to, kto je obrannou jednotkou v tíme. Hughes a Dougie Hamilton hrajú spolu v druhej presilovke.
Lenže Keefe obrancov v presilovke rotuje. Aj Nemec počas novembra, keď hral svoj najlepší hokej, často nastupoval iba ako člen druhej presilovky.
Určiť tak presnú „jednotku" v New Jersey nie je také zrejmé, ale dá sa povedať, že túto pozíciu teraz prebral práve Nemec. Myslí si to aj zámorský expert JP Gambatese.
„Pasovať do tejto roly Nemca by bolo predčasné, keďže takéto výkony predvádza až od novembra, no faktom je, že už týždne hrá ako prvý obranca,“ uviedol.
Z posledných desiatoch zápasov odohral Nemec v presilovke 19:06 min., zatiaľ čo Hamilton 18:33 a Hughes 11:28.
Nemec však v početnej výhode nezaznamenal v tomto ročníku ešte ani jeden bod. Hamilton má v presilovke 2+2, Hughes 0+4. Tento fakt tak môže pozíciu Slováka onedlho zmeniť.
