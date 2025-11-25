Nemec: Ak hrám veľa, je mi jedno, čo vraví tréner. Situáciu považuje za nafúknutú

NEWARK. Začiatok sezóny NHL mal od ideálu ďaleko. Šimon Nemec mal neistý vstup, nastupoval ako člen tretej obrannej formácie New Jersey a častokrát robil chyby, po ktorých súper strieľal góly.
Z dvojky draftu bol opäť „len" priemerný obranca NHL, ktorý nemal potrebné sebavedomie a ani dôveru trénera a tímu.
Hoci mal v tíme nevďačnú pozíciu šiesteho obrancu - nehral presilovky a ani oslabenia - pravidelne zbieral body za asistencie. Jednoducho povedané, čakal na vhodnú príležitosť.
Tá prišla na začiatku novembra, keď sa Devils zranil kľúčový obranca Dougie Hamilton, rovnako pravák ako Nemec.
Slovák dostal jeho úlohu. Začal nastupovať v prvej obrannej dvojici a dostal priestor aj v presilových hrách. Kým v októbri odohral priemerne iba niečo vyše 16 minút na zápas, ďalší mesiac je to už 22 minút.
S dôverou sa mu akoby automaticky zdvihlo aj sebavedomie. Začal menej chybovať v defenzíve, je aktívny, na ľade si verí, vyhráva súboje a zlepšil korčuľovanie. Hrá presne tak, ako sa očakáva od dvojky draftu.
„Myslím si, že je to asi jedno z najlepších období v mojej kariére, ale stále sa snažím makať a nejako to neriešiť," hovorí v rozhovore pre Denník Šport.
Z hetriku si veľkú hlavu nerobí
Ideálne obdobie zavŕšil pred dvoma týždňami. Najskôr päť sekúnd do konca zápasu skóroval do siete New Yorku Islanders, čím pre tím vybojoval bod, 12. novembra strelil prvý hetrik v NHL, ktorý bol v mnohých ohľadoch historický, a o dva dni neskôr víťazným nájazdom rozhodol o výhre nad Washingtonom.
VIDEO: Hetrik Šimona Nemca v NHL
„Myslím si, že taká vec ako streliť hetrik sa nepodarí hocikomu, ale nejako extra sa nad tým nesnažím zamýšľať. Predsa len, o dva dni sme už mali ďalší zápas, takže prišli nové dni. Určite som si však užil tých zopár hodín. Bolo to vynikajúce a výnimočné, ale nerobím si z toho veľkú hlavu," uviedol s odstupom času Nemec.
V priebehu niekoľkých dní sa stal z kritizovaného obrancu hrdina. Z hráča, ktorý dostával minimum priestoru bola prvá voľba trénera.
Nemec využil príležitosť presne tak ako mal, a aj keď sa do zostavy vrátil 9-miliónový Hamilton, tréneri ho nepreradili späť do tretej formácie.
Obranné rady v poslednom zápase New Jersey proti Detroitu (4:3) vyzerali nasledovne:
Siegenthaler - Hamilton
Hughes - Nemec
Dillon - White
Slovenský obranca si za dva mesiace ročníka vyskúšal už troch obranných partnerov. Na začiatku sezóny hrával s Dillonom, pri zranení Hamiltona so Siegenthalerom a najnovšie ho tréneri spojili s rovnako ofenzívnym Hughesom.
„S každým sa mi hrá výborne," ozrejmil.
Proti Detroitu bol druhý najvyťaženejší hráč tímu. V novembri je s porciou 22:08 minút na zápas tretí najčastejšie využívaný hráč Devils.
„Asi je to jedno, či som prvý, druhý, alebo tretí pár, keď hrám veľa, aj presilovky a oslabenia. Pre mňa je podstatné hrať veľa a neriešiť, či som v prvej alebo tretej obrane," dodal v rozhovore pre Denník Šport Nemec.
Situácia s trénerom je nafúknutá
Ako ďalej priznáva, dôležité je pre neho cítiť dôveru trénera Sheldona Keefea. Čím viac času trávi na ľade, tým lepšie hrá.
„Keď hráte dvadsať a viac minút a chodíte na špeciálne formácie, čiže presilovky a oslabenia, máte dôležité úlohy, tak dôvera tam je. Cítim ju, som za to rád.
Keď som hral menej, nebol som možno až taký užitočný, ako som teraz. Je to pre mňa len lepšie a lepšie. Hrám veľa, cítim sa fajn, verím, že to bude pokračovať."
Z viacerých situácií je zrejmé, že vzťah Keefea s Nemcom nie je úplne ideálny. Tréner ho v minulosti, viackrát aj právom, kritizoval.
Po najlepšom zápase Nemca v kariére, keď strelil tri góly a rozhodol zápas presným zásahom v predĺžení, Keefe povedal, že odohral „celkom dobrý zápas". Vzápätí vyzdvihol výkon Lukea Hughesa.
Nemec to podľa svojich slov „nerieši".
„Sme profesionáli. Každý je iná osobnosť, niekto sa radšej baví s hráčmi, niekto nie, ja to absolútne rešpektujem. Myslím si, že je to celkom nafúknuté, lebo dostávam priestor na ľade. Ak by som momentálne nemal jeho dôveru, asi nehrávam 20 a viac minút na zápas."
Na stranu slovenského obranca sa postavili aj viacerí bývalí hráči - Marián Hossa, Marián Gáborík či Andrej Sekera, ktorý trénera Keefea nazval „hajzlom", no Nemec nechce žiť tým, čo povie niekto zvonku.
„Dostane sa to ku mne, ale snažím sa to nevnímať. Ak hrávam veľa, je mi jedno, čo tréner vraví v rozhovoroch. Samozrejme, poteší to, keď vás pochváli, ale nemyslím si, že ma nejako extra zhodil, alebo tak. Je to fajn," dodal Nemec pre Denník Šport.
Nezameriava sa ani na reakcie fanúšikov, ktoré sú často extrémne. Raz je podľa nich najhorší obranca ligy, inokedy budúca hviezda New Jersey.
„Je to daň za to, aké peniaze berieme a kde hráme. Samozrejme, nie je to pekné, keď niekedy čítate veci, ako by ste hrali tretiu ligu na Slovensku... Bohužiaľ, je to tak, ako to je. Keď sú však pozitívne správy, som za rád, že ľudia majú z toho radosť. Verím, že to bude pokračovať."
V lete mohol byť preč
Devils majú na súpiske štyroch obrancov hrajúcich na pravú stranu, traja z nich pravidelne nastupovali v prvom tíme, pokiaľ neboli zranení.
Po návrate Hamiltona sa dobre hrajúcemu Nemcovi pozícia veľmi nezmenila. Na začiatku roka sa ale má vrátiť aj pravák Jonathan Kovacevic a Brett Pesce, čo môže situáciu v tíme opäť zamotať.
Keď sa na budúcnosť Nemca opýtali trénera Keefea, odpovedal vyhýbavo: „Je to obranca s vysokým ofenzívnym potenciálom a bol dvojkou draftu, čo do veľkej miery súviselo s jeho útočnými schopnosťami."
Nemec už v lete nemusel byť členom mužstva Devils. Podľa medializovaných informácií sa o neho aktívne zaujímal New York Islanders.
V epizóde podcastu Tri-State Hockey dlhoročný reportér Arthur Staple prezradil, že medzi generálnymi manažérmi oboch klubov prebehli rozhovory o výmene, hoci len v počiatočnej fáze.
Slovenský obranca mal na Long Islande zaplátať dieru v defenzíve, no klub nemal pre New Jersey zaujímavý balík na výmenu.
Nemec by rád v New Jersey zostal, no zároveň si uvedomuje, že jeho pozícia je v tíme s pretlakom obrancov nejasná.
„Bohužiaľ, NHL je biznis, nikdy neviete, čo sa stane. Uvidíme, ako to celé dopadne. Momentálne sme traja obrancovia na presilovke, som rád, že dostávam šancu a myslím si, že ju splácam. Budem robiť všetko pre to, aby som hral čo najlepšie."
Po aktuálnej sezóne mu vyprší nováčikovský kontrakt, ktorý podpísal ešte v roku 2022, a stane sa obmedzeným voľným hráčom.
Na peniaze sa však teraz nepozerá, jeho jediným cieľom zostáva odohrať celú sezónu v NHL, čo sa mu ešte ani raz nepodarilo.
„Niekde v hlave mám aj zmluvu, ale pod tlakom asi nie som. Myslím si, že po tom minulom roku som si uvedomil nejaké veci a začal som hokej brať viac ako zábavu," dodal.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: