VIDEO: Fehérváry gólovo prekvapil od modrej. Nemec po údere odišiel do šatne

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry z Washingtonu strelil v nočnom zápase proti Columbusu svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne NHL.
Prispel ním k víťazstvu 5:1 po tom, čo strelou od modrej čiary zvýšil na priebežných 5:0.
Jeho krajan obranca Šimon Nemec mal dva plusové body pri víťazstve New Jersey nad Detroitom 4:3.
Útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis nebodoval pri prehre na ľade New Yorku Rangers 2:3.
Fehérváry sa v 45. minúte dostal k strele bez prípravy, na ktorú brankár Elvis Merzlikins nedosiahol aj pre zakrytý výhľad.
Slovenský obranca bodoval v druhom zápase po sebe, na gól čakal od 12. októbra. Na ľade strávil celkovo 17:54 minút, počas ktorých sa prezentoval aj tromi plusovými bodmi a tromi zblokovanými strelami.
V prebiehajúcej sezóne má po 23 odohratých zápasoch bilanciu 2 góly, 6 asistencií a 10 plusových bodov.
VIDEO: Fehérváryho gól
Pre Washington to bolo štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov. „Dnes sme mali dobrý začiatok a vydržali sme v tom celý zápas.
Bol to naozaj dobrý výkon. Brankár (Thompson) predviedol dôležité zákroky, keď sme ich potrebovali. Myslím si, že sme odviedli výbornú prácu v ofenzíve a využili sme niekoľko šancí,“ povedal obranca Jacob Chychrun podľa nhl.com.
Columbus prehral tretí zápas z predošlých štyroch. „Nehrali sme dobre. Snažili sme sa, ale s naším výkonom nemôžeme byť spokojní.
Keď hráte zle a spravíte chybu, potom sa to všetko nabaľuje ako snehová guľa a je ťažké z toho vystúpiť,“ povedal tréner Columbusu Dean Evason.
Devils zvíťazili po troch prehrách
Nemec bol druhý najvyťaženejší hráč tímu po spoluhráčovi Jonasovi Siegenthalerovi. V druhej obrannej dvojici vedľa Lukea Hughesa odohral celkovo 22:50 min, počas ktorých si okrem dvoch plusových bodov pripísal aj jednu strelu na bránku.
V tretej tretine sa stal terčom nepríjemného ataku Bena Chiarota, ktorý ho pichol hokejkou. Nemec následne zamieril do šatne, no po chvíli sa vrátil a pokračoval v zápase.
Jeden z gólov hostí strelil útočník James Van Riemsdyk, ktorý odohral 1100. zápas v základnej časti NHL. Devils zvíťazili prvýkrát po troch prehrách.
Zároveň sú spoločne s Coloradom naďalej jeden z dvoch tímov, ktorý ešte neprehral na domácom ľade v riadnom hracom čase. „Je skvelé víťaziť na domácom ľade.
VIDEO: Odchod Nemca do šatne
V nedávnom období sme odohrali veľa zápasov u súperov a už sme sa potrebovali vrátiť sa domov a hrať pred svojimi fanúšikmi na našom štadióne „The Rock“ („skala,“ pozn.),“ skonštatoval brankár New Jersey Jacob Markström po tom, čo sa Devils vrátili z päťzápasového tripu.
Rangers ukončili sériu prehier
Hráči NY Rangers ukončili sériu štyroch prehier víťazstvom nad St. Louis 4:3. Bol to pre nich iba druhý triumf na domácom ľade, na ktorom odohrali už 10 zápasov.
V tejto bilancii sú jednoznačne najslabší tím Východnej konferencie. „Myslím si, že sme dnes hrali oveľa múdrejšie ako v predošlých dvoch zápasoch.
Lepšie sme si chránili puk. Vedeli sme, kedy je správny čas ísť do akcie jeden na jedného. Zároveň sme hrali rozumne aj v obrane. Musíme v tom pokračovať,“ povedal center NY Rangers Vincent Trocheck podľa nhl.com.
Dvorský nastúpil na pozícii centra druhej formácie hostí s krídelníkmi Braydenom Schennom a Pavlom Bučnevičom.
Prezentoval sa tromi hitmi, jednou zblokovanou strelou a zo siedmich buly vyhral iba jedno. Blues prehrali piaty zápas z uplynulých šiestich. „Bolo tam niekoľko nepremenených striel, zvlášť v presilovke, a zahodili sme skvelú šancu vyrovnať pri bránke počas hry bez brankára.
Celkovo sme nehrali s takou intenzitou, prepojenosťou a podporou puku, akú sme mali v predchádzajúcich troch zápasoch,“ povedal tréner Blues Jim Montgomery.
Černáka čaká dlhšia pauza
Obranca Erik Černák pre zranenie v dolnej časti tela vynechal duel proti Philadelphii. „Čaká ho dlhšia pauza, je to otázka niekoľkých týždňov,“ poznamenal tréner Tampy Bay Jon Cooper, ktorý sa posťažoval na výpadky viacerých hráčov, najmä obrancov.
K dispozícii nemal Victora Hedmana, Ryana McDonagha, chýbal aj útočník Brayden Point. Ofenzívny líder tímu Nikita Kučerov, ktorý nedohral predošlý zápas, sa napokon vrátil do zostavy a asistenciami sa podieľal na všetkých troch góloch svojho tímu.
Tri kanadské body za dva góly a asistenciu získal aj jeho spoluhráč z elitnej formácie Brandon Hagel. Brankár Andrej Vasilevskij dosiahol prvé čisté konto v sezóne a 41. v kariére. Pre Tampu Bay to bolo štvrté víťazstvo po sebe. „V nedávnych zápasoch sme hrali skvele v obrane.
Naši obrancovia sú zo Syracuse (farma Tampy Bay, pozn.) v AHL, ale vidíme, že sú to dobrí hráči a pokiaľ budeme plniť herný plán, bude všetko v poriadku,“ vyhlásil Vasilevskij.
Kapitán Philadelphie Sean Couturier nešetril kritikou na vlastnú formáciu s Matvejom Mičkovom a Bobbym Brinkom. „V zápase nebolo veľa striel. Rozdiel bol v tom, že naša formácia bola bez puku nekonzistentná.
Musíme byť lepší. Dnes nás to stálo dva góly, to bol rozdiel. Nezáleží, proti komu hráme. Vždy musíme byť pripravení na akýkoľvek typ zápasu a hľadať cestu k víťazstvu,“ poznamenal Couturier.
Nashville prestrieľal Floridu, ale prehral
Hokejisti Nashvillu síce prestrieľali Floridu 39:25, napokon však obhajcovi Stanleyho pohára podľahli vysoko 3:8.
Bola to pre nich tretia prehra po sebe, pričom z uplynulých trinástich zápasov zvíťazili len v dvoch. So 16 bodmi z 22 zápasov sú naďalej na poslednom mieste celej NHL.
Florida si napravila chuť po domácej prehre s Edmontonom 3:6 a dosiahla piate víťazstvo z predošlých siedmich zápasov.
VIDEO: Clarke strieľa víťazný gól
Hráči Los Angeles zvíťazili prvýkrát po troch prehrách, keď na domácom ľade zdolali Ottawu 2:1.
Všetky tri góly padli v tretej tretine, v ktorej víťazný gól v presilovke strelil bývalý hráč Nových Zámkov Brandt Clarke.
V zápase Utah - Vegas zažiaril útočník domácich Logan Cooley, ktorý sa na triumfe 5:1 podieľal štyrmi gólmi a piatimi bodmi.
Trojka draftu 2022 pritom strelila v uplynulých jedenástich zápasoch iba jeden gól. „Mamuti“ nadviazali na víťazstvo nad NY Rangers, ktoré prišlo po štyroch prehrách a vrátili Vegas domácu prehru 1:4 spred štyroch dní.
NHL - 25. november:
New Jersey Devils - Detroit Red Wings 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Góly: 13. Meier (Noesen, Hischier), 18. Hischier (Bratt, Meier), 20. Glass (L. Hughes, Brown), 29. Brown (Mercer) - 17. DeBrincat (Kane, Seider), 22. Van Riemsdyk (Copp, Finnie), 51. Larkin (Raymond, Seider).
Brankári: Markström - Talbot, strely na bránku: 19:35.
New York Rangers - St. Louis Blues 3:2 (0:1, 1:0, 2:0)
Góly: 31. Trocheck (Brodzinski, Fox), 41. Lafreniere (Gavrikov, Cuylle), 49. Edström (Gavrikov, Fox) - 18. Holloway (Broberg, Parayko), 59. Schenn (Bučnevič, Faulk).
Brankári: Šesťorkin - Hofer, strely na bránku: 20:22.
Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 16. Hagel (Lilleberg, Kučerov), 36. Cirelli (Hagel, Kučerov), 60. Hagel (Kučerov, Cirelli).
Brankári: Vasilevskij - Ersson, strely na bránku: 18:20.
Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Góly: 7. Chychrun (Leonard, Lapiere), 37. Wilson (Protas, Sourdif), 40. Chychrun (Wilson), 40. Carlson (Ovečkin, Sourdif), 45. Fehérváry (McMichael, Carlson) - 46. Mateychuk (Gaunce, Christiansen).
Brankári: Thompson - Merzlikinš, strely na bránku: 31:23.
Nashville Predators - Florida Panthers 3:8 (2:4, 0:1, 1:3)
Góly: 7. Forsberg (Evangelista, Josi), 11. Svečkov (Wiesblatt, Jost), 43. Blankenburg (Bunting, Haula) - 1. Greer (Verhaeghe, Jones), 6. Rodrigues (Balinskis, Reinhart), 12. Boqvist (Forsling, Reinhart), 16. Bennett, 22. Forsling (Samoskevich, Marchand), 45. Greer (Verhaeghe, Balinskis), 49. Reinhart (Rodrigues, Ekblad), 53. Verhaeghe (Greer).
Brankári: Saros (22. Annunen) - Tarasov, 39:25, strely na bránku: 39:25.
Los Angeles Kings - Ottawa Senators 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Góly: 46. Foegele (Armia, Edmundson), 54. Clarke (Edmundson, Perry) - 51. Zetterlund (Matinpalo, Jensen).
Brankári: Kuemper - Meriläinen, strely na bránku: 22:28.
Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Góly: 15. Guenther (Cooley, Schmidt), 17. Cooley (Guenther, Schmidt), 45. Cooley, 56. Cooley, 58. Cooley - 26. Barbašov (Eichel, Bowman).
Brankári: Vejmelka - Lindbom, strely na bránku: 25:34.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: