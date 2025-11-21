Príklepy z NHL: Nemec a Dvorský nepatria medzi najväčšie talenty, Slafkovský áno

V zámorí je zostavovanie rôznych rebríčkov takpovediac jeden zo športov. Každá väčšia redakcia, ktorá sa venuje NHL, pravidelne zostavuje vlastné poradie mladíkov, prospektov či najväčších hviezd budúcnosti.
Fanúšikovia to sledujú s veľkým záujmom, doslova to milujú. Rebríčky vždy otvoria nové debaty o tom, kto má najväčší potenciál a koho odborníci vnímajú vyššie, než sa možno čakalo.
Jedna z najznámejších kanadských televízii TSN robí rebríček mladých talentov každoročne už niekoľko sezón za sebou.
Craig Button a dátový analytik z FloHockey Chris Peters zostavili pred pár dňami najnovšiu verziu poradia.
Experti zoradili top 50 hráčov v rámci každoročného projektu TSN U-24, ktorý hodnotí hokejistov vo veku 23 rokov a menej, k začiatku sezóny (7. októbra) z tímového aj individuálneho pohľadu.
V rebríčku sa tak nenachádzajú len nádeje z nedávneho draftu, ale aj etablovaní hráči, ktorí majú za sebou stovky zápasov a na svojom konte desiatky bodov.
Hráčom v rebríčku prideľujú výkonnosté skupiny:
AAA - superstar,
AA - elitný hráč,
A - brankár číslo jeden, obranca do prvej dvojice a útočník prvej formácie,
B - brankárska dvojka, top 4 obranca a útočník v top 6,
C - náhradný brankár, obranca do hĺbky, útočník do bottom 6.
V tohtoročnej edícii ani jeden hokejista nespadá do horšej kategórie ako A.
Na prvých troch miestach sa objavili tri posledné jednotky draftu - Macklin Celebrini (2024), Connor Bedard (2023) a Matthew Schaefer (2025).
V rebríčku sa objavila aj jednotka draftu 2022 - Juraj Slafkovský, no nie na štvrtom mieste, ale podstatne nižšie.
Útočník Montrealu je jediným Slovákom v poradí. Aj napriek tomu, že v NHL aktuálne korčuľujú až štyria hráči spadajúci do kategórie menej ako 24 rokov.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad najzaujímavejších správ, príbehov a zákulisných informácií z NHL.
Každý týždeň prináša rýchly a trefný súhrn diania v najlepšej hokejovej lige sveta – presne ako dobre mierený príklep.
1. „Je to taký menší Crosby – podľa hry aj podľa toho, ako dokáže ovplyvniť mužstvo.“ Tak opísal Button, riaditeľ skautingu televízie TSN, jednotku rebríčka Macklina Celebriniho.
Podľa zámorského experta sa 19-ročný útočník San Jose už vo svojej druhej sezóne vypracoval na „prakticky istého člena kanadského tímu pre ZOH 2026".
2. O olympijskej miestenke s určitosťou sníva aj druhý v poradí Connor Bedard. Spolu s Celebrinim sú momentálne dve najjagavejšie hviezdy celej NHL a o ich prípadnej nominácii na olympiádu sa začína intenzívne špekulovať.
VIDEO: Prvý hetrik Connora Bedarda v NHL
3. Celebrini je aktuálne s 31 bodmi tretí najproduktívnejší hráč celej ligy, Bedard má 29 bodov a je štvrtý. Pred dvojicou je iba Nathan MacKinnon (36 bodov) a Connor McDavid (32), podľa mnohých najlepší hokejisti súčasnosti.
4. Tretie miesto v rebríčku patrí poslednej draftovej jednotke Matthewovi Schaeferovi. Len 18-ročný obranca nastrieľal v 21 zápasoch sedem gólov, je druhý najproduktívnejší bek súťaže.
„Keď niekoho vyberieš ako jednotku, dúfaš, že zmení tvár tvojej organizácie,“ myslí si Button. „Schaefer to dokázal za 20 zápasov.“
5. Prvú šestku - všetci s rankingom AAA - dopĺňajú: útočník Anaheimu Leo Carlsson (4. miesto) a dvojica z Montrealu, obranca Lane Hutson (5.) a útočník Ivan Demidov (6.). Prvá šestka je podľa autorov zmesou superhviezd „s dlhodobým dopadom na ligu“.
6. Vlani rebríček opanoval Jack Hughes (New Jersey), rok predtým Bedard a v sezóne 2022/23 Cale Makar z Colorada.
7. Ako sme už spomenuli, jediným Slovákov v rebríčku je Juraj Slafkovský. Experti ho zaradili na 28. miesto, čo oproti vlaňajšku predstavuje prepad o tri pozície.
Slafkovskému zadali rank A, čo znamená, že z neho nebude obrovská hviezda, ale stabilný člen prvej formácie, čo v podstate doteraz aj napĺňa, hoci sa v posledných zápasoch objavil aj v novozloženom druhom útoku Montrealu.
8. V rebríčku chýbajú zvyšní traja Slováci, ktorí majú menej ako 23 rokov. Do poradia sa nedostali Šimon Nemec, Dalibor Dvorský a ani Samuel Honzek.
Ich absencia, predovšetkým Nemca, ktorý má výborný vstup do sezóny a patrí medzi 25 najproduktívnejších obrancov celej ligy, vyvolala rozruch. Nie na Slovensku, ale v zámorí.
9. Nick Villano z portálu Pucks and Pitchforks, ktorý sa venuje dianiu v klube New Jersey, uviedol, že „Nemec bol neprávom prehliadnutý". „V rebíčku sú viacerí hráči, ktorí ani nehrajú v NHL, napríklad Caleb Desnoyers (32) a Brady Martin (35). No žiadny Nemec."
10. Slovenský obranca sa nedostal do rebríčka aj napriek tomu, že v uplynulom týždni dokázal streliť svoj prvý hetrik v NHL. Po Ľubomírovi Višňovskom (hetrik strelil dvakrát) a Zdenovi Chárovi sa stal iba tretím slovenským bekom, ktorému sa to podarilo.
VIDEO: Hetrik Šimona Nemca do siete Chicaga
11. Presne pred týždňom sa podarilo skórovať aj Honzekovi, keď pečatil triumf 2:0 nad San Jose do prázdnej bránky. Bol to jeho druhý presný zásah v NHL.
12. Medzičasom sa však veľmi neštastne zranil. V stretnutí proti Winnipegu (3:4 sn) sa zrazil so spoluhráčom Mikaelom Backlundom.
Rozsah zranenia a dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa, no jeho stav sa bude posudzovať na týždennej báze, čo značí, že mimo hru bude minimálne niekoľko týždňov.
VIDEO: Zrážka Samuela Honzeka s Mikaelom Backlundom
13. Aj keď sa Honzekovo zranenie môže javiť ako nezvyčajné, dvojici Jack Hughes a Eetu Luostarinen sa stalo ešte niečo bizarnejšie.
Prvý menovaný bude chýbať New Jersey približne dva mesiace, kvôli tomu, že sa poranil na tímovej večeri. Podľa reportérky Kristy Flanneryovej, ktorá pokrýva dianie okolo organizácie Devils, Hughes utrpel reznú ranu po tom, ako silnejšie stlačil sklenený pohár.
Útočník už stihol podstúpiť operáciu prsta a opätovné kontrolné vyšetrenie absolvuje o šesť týždňov.
14. Luostarinen prišiel k zraneniu tiež mimo ľadu. Dvadsaťsedemročný Fín utrpel ľahké poranenie, keď sa popálil na grilovačke. Floride bude chýbať niekoľko zápasov.
15. NHL po roku zavítala opäť do Európy. Vlaňajšia sezóna odštartovala v Prahe, tentokrát sa uprostred ročníka presunula karavána do Švédska.
V štokholmskej Avicii aréne sa predstavili Nashville a Pittsburgh. S väčšou spokojnosťou odišli do zámoria hráči Penguins, ktorí z dvojzápasu získali tri body. V piatok najskôr zvíťazili Predators 2:1 po predĺžení, v nedeľu sa z jasnej výhry 4:0 radovali Pens.
