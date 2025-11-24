Skóruje v presilovke, vyhráva buly a asistuje. Dvorský je ako Stastny, hovorí tréner

BRATISLAVA. „Keď Dalibora Dvorského v októbri povolali do NHL, všetci sme sa pýtali, ako bude vyzerať. Teraz máme odpoveď - je vynikajúci. Dáva góly v presilovke, vyhráva buly.
Dokonca je taký spoľahlivý, že tréner Montgomery dokonca kvôli nemu presunul kapitána Braydena Schenna z pozície centra na krídlo. Také zmeny môžu nastať len vtedy, keď si mladý hráč dáva záležať na detailoch."
Takto opísal Dvorského výkony pred pár dňami zámorský expert Jeremy Rutherford. Uviedol, že v zlom tíme St. Louis je Slovák jedno z mála pozitív tejto sezóny.
Počas uplynulého týždňa (17.11. - 23.11.) strelil Dvorský tretí gól v NHL a pripísal si aj premiérovú asistenciu. Otvára sumár najlepších Slovákov v zahraničí.
V posledných dňoch sa darilo aj Mariánovi Studeničovi, Alexovi Tamášimu, Matejovi Tomekovi a Servácovi Petrovskému.
Dalibor Dvorský
Bežala úvodná minúta sobotného zápasu St. Louis proti New Yorku Islanders, nasledovalo vhadzovanie v obrannom pásme Blues.
Tréner Jim Montgomery poslal na ľad novozloženú druhú formáciu s centrom Daliborom Dvorským a krídelníkmi Braydenom Schennom a Pavlom Bučnevičom.
Dvorský vyhral vhadzovanie proti Kyleovi Palmierimu, čím odštartoval akciu: Broberg mu poslal puk do stredného pásma, on ho ihneď prehodil Bučnevičovi na útočnú modrú a ten našiel Schenna, ktorý skóroval už po 42 sekundách.
VIDEO: Premiérová asistencia Dalibora Dvorského v NHL
Pre Dvorského to bola prvá asistencia v NHL a zároveň prvý bod v hre piatich proti piatim.
„Bol som jednoducho rád, že som vôbec mohol byť na ľade. Snažil som sa najmä vyhrať to vhadzovanie,“ povedal po zápase.
V sobotu mal bilanciu na buly 6 z 12. Ako nováčik má po príchode do NHL na konte 55 vyhraných vhadzovaní zo 108 (50,9 %) v dvanástich dueloch. Spomedzi hráčov St. Louis, ktorí chodia pravidelne na vhadzovania, je tretí najlepší.
Okrem asistencie si v priebehu týždňa pripísal aj tretí gól, všetky strelil v presilovke. Jeho strela z ľavého kruhu je najväčšou zbraňou St. Louis v početnej výhode.
VIDEO: Dvorský a jeho povestná strela počas presilovky
„Je veľmi silný na vhadzovaniach, spoľahlivý v defenzíve, vie rozohrať, vystreliť. My sa mu na ľade snažíme pomáhať. Je to dobrý chlapec, ktorý počúva a chce sa zlepšovať. A to je skvelé znamenie,“ opisoval Dvorského spoluhráč Bučnevič.
„Je jednoducho inteligentný. Bude z neho výborný hráč na dlhé roky,“ doplnil Schenn.
Tréner Montgomery zašiel s pochvalou tak ďaleko, že Dvorského prirovnal k bývalému útočníkovi St. Louis Paulovi Stastnemu, synovi Petra Šťastného.
„Trochu mi ho pripomína v tom, ako prepája hru,“ povedal Montgomery. „Puk má na hokejke len chvíľu a hneď ho posúva na krídlo do dobrej pozície.“
Paul Stastny odohral v NHL za päť tímov 1145 zápasov a nazbieral 822 bodov. V drese Blues nastupoval štyri sezóny, bol asistentom kapitána. Kariéru ukončil pred dvoma rokmi.
„Uf, to je veľká pocta,“ reagoval Dvorský. „Paul je legenda a som rád, že to tréner povedal. Stastny bol úžasný hráč, takže je to pre mňa veľké ocenenie.“
Marián Studenič
Naberá reprezentačnú formu, no najcennejší dres si až do februára neoblečie.
Marián Studenič dostal po vlaňajšom odchode z kvalifikácie na ZOH 2026 trest a na olympiáde si nezahrá. Do reprezentácie sa bude môcť vrátiť až po nej.
Vo Švédsku sa mu bodovo darí menej ako v minulej sezóne. V 20 zápasoch nazbieral 11 bodov za dva góly a deväť asistencií.
Až tri body - gól a dve prihrávky - zaznamenal v sobotnom zápase. Färjestad na domácom ľade zvíťazil nad Djurgärdenom 5:3 a Studenič bol ústrednou postavou stretnutia.
VIDEO: Zostrih zápasu Färjestad - Djurgärden
Najskôr asistoval na úvodné dva presné zásahy svojho tímu, potom gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre.
Na presný zásah čakal od konca septembra, trojbodový večer zažil naposledy v marci.
Alex Tamáši
Ešte o bod viac si v jednom zápase dokázal pripísať Alex Tamáši. Hradec Králové minulý pondelok 17. novembra zavítal do Olomouca a bol z toho sviatočný debakel, hostia vyhrali jednoznačne 7:1.
Pod jasný triumf sa dvoma gólmi a dvoma asistenciami podieľal práve Tamáši. Ako sa zvykne hovoriť, zápas mu chutil, do štatistík sa zapísal v každej tretine.
VIDEO: Prvý gól Alexa Tamášiho do siete Olomouca
„Takýto zápas má človek raz za sezónu, možno za dve. Teší ma to a dúfam, že mi to takto pôjde aj ďalej," hovoril Tamáši pre iSport.
Štvorbodový zápas si zopakoval takmer po roku. Vlani v decembri hetrikom zostrelil Kometu Brno, teraz si to odniesol Olomouc.
Na skvelý výkon nemohol nadviazať. Tamáši dva víkendové zápasy Mountfieldu vynechal pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy.
Matej Tomek
Hokejový Litvínov prežíva mimoriadne zlú sezónu - na ľade aj v manažmente. Spoločnosť Orlen Unipetrol v júni avizovala, že po extraligovej sezóne 2025/26 opustí klub ako väčšinový majiteľ a generálny partner.
Kríza sa preniesla aj do hry, Verva je po 25 zápasoch beznádejne posledná. Na 13. miesto Kladna stráca po víkende už 12 bodov.
Iskru nádeje však vykresal nedeľný súboj proti Třincu. Litvínov zdolal päťnásobného majstra a dovtedajšie vedúce mužstvo tabuľky jednoznačne 5:2.
Pod jasný triumf sa podpísal hlavne slovenský brankár Matej Tomek. Hoci inkasoval dva góly, zaznamenal až 44 úspešných zákrokov.
Svoje mužstvo podržal hlavne v tretej tretine, keď na neho smerovalo až 20 striel hostí. Gól ale nedostal. Úspešnosť zákrokov mal viac ako 96 percent.
„Je to veľmi cenný triumf a ukazuje aj vyrovnanosť ligy. Každý môže poraziť každého. Sme radi, že v situácii, v ktorej sa nachádzame, sme získali tri body. Dúfam, že sme sa dokázali nasmerovať pozitívnym smerom. Ukázať si, ako by to mohlo fungovať," povedal podľa českých médií.
Litvínov sa po piatich zápasoch konečne dočkal plného bodového zisku a stiahol manko na predposledné Kladno, ktoré ho čaká už v utorok.
„Bude to veľmi dôležitý, prakticky šesťbodový duel. Ale v našej situácii by sme sa mali sústrediť najmä na seba a ísť do toho rovnako ako teraz,“ dodal Tomek.
Servác Petrovský
V septembri sa škaredo zranil. V druhom zápase sezóny dostal pukom do tváre a niekoľko dní musel stravu konzumovať iba cez hadičky.
Servác Petrovský má v ambicióznom Liberci čo robiť, aby sa presadil. Hráva vo štvrtej formácii, priemerne strávi na ľade iba niečo vyše sedem minút.
Aj v nedeľu odohral len o minútu navyše, no stačilo to na to, aby sa stal hrdinom zápasu. Víťazným gólom rozhodol o výhre „tigrov" 3:2 proti Hradcu Králové.
Reprezentačného kolegu Stanislava Škorváneka prekonal nezvyčajne - bekhendom z otočky.
VIDEO: Víťazný gól Serváca Petrovského
„Určite som to takto neplánoval. Len som sa otočil a chcel som puk poslať na bránku. Našťastie to tam padlo pomedzi nohy. Hlavné ale je, že som pomohol tímu k víťazstvu," hovoril Petrovský pre klubový web.
V českej extralige doteraz skóroval dvakrát, oba presné zásahy zaznamenal proti Kladnu.
„Už som si hovoril, že Kladno je zakliate, keď strieľam góly iba im. Som rád, že som to prelomil aj proti niekomu inému," dodal s úsmevom.