Slafkovský nepredviedol ďalšiu bodovú šou. Montreal v predĺžení zarmútil Dán

Momentka zo zápasu Carolina - Montreal vo finále Východnej konferencie NHL. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. máj 2026 o 05:15
Carolina vyrovnala stav série na 1:1 na zápasy.

NHL - 2. zápas semifinále play-off

Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 3:2pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 3. Robinson (W. Carrier, Jankowski), 38. Ehlers (Jaccob Slavin, Chatfield), 64. Ehlers (Jankowski, Chatfield) – 12. Josh Anderson (Danault, Guhle), 53. Josh Anderson (Danault, A. Carrier)

Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v druhom zápase finálovej série Východnej konferencie NHL na ľade Caroliny Hurricanes 2:3 po predĺžení.

Domáci mali výraznú streleckú prevahu 26:12, no hostí držal nad vodou nielen český brankár Jakub Dobeš, ale aj dvojgólový Josh Anderson.

Zápas mal však napokon iného dvojgólového hrdinu. Bol ním dánsky útočník Nikolaj Ehlers, ktorý strelil rozhodujúci gól vo štvrtej minúte predlženia.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral 18:51 minúty, raz vystrelil na bránku, zblokoval jednu strelu a zaznamenal aj mínusový bod.

