Slafkovský nepredviedol ďalšiu bodovú šou. Montreal v predĺžení zarmútil Dán

NHL - 2. zápas semifinále play-off
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 3:2pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 3. Robinson (W. Carrier, Jankowski), 38. Ehlers (Jaccob Slavin, Chatfield), 64. Ehlers (Jankowski, Chatfield) – 12. Josh Anderson (Danault, Guhle), 53. Josh Anderson (Danault, A. Carrier)
/Správu aktualizujeme/
Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v druhom zápase finálovej série Východnej konferencie NHL na ľade Caroliny Hurricanes 2:3 po predĺžení.
Domáci mali výraznú streleckú prevahu 26:12, no hostí držal nad vodou nielen český brankár Jakub Dobeš, ale aj dvojgólový Josh Anderson.
Zápas mal však napokon iného dvojgólového hrdinu. Bol ním dánsky útočník Nikolaj Ehlers, ktorý strelil rozhodujúci gól vo štvrtej minúte predlženia.
VIDEO: Zostrih z 2. zápasu série Carolina - Montreal
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral 18:51 minúty, raz vystrelil na bránku, zblokoval jednu strelu a zaznamenal aj mínusový bod.