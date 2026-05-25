VIDEO: Vegas predviedlo famózny obrat v treťom zápase. Je krok od postupu do finále

NHL - 3. zápas semfinále play-off
Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)
Góly: 21. Stone (Marner, Hertl), 25. Karlsson (Marner), 33. Kolesar (Coghlan, Korczak), 49. Hertl (Stone, Korczak), 60. Howden (Karlsson, Theodore) - 4. Landeskog (Toews, MacKinnon), 8. Kadri (Nečas, Manson), 14. Drury (Kelly, Toews).
Brankári: Hart - Wedgewood, strely na bránku: 23:35.
/stav série: 3:0/
Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále Západnej konferencie play off NHL nad Coloradom Avalanche 5:3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár.
Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0:3, no v ďalšom priebehu skórovali už iba oni.
Finálová séria sa po úvodných dvoch stretnutiach v Denveri presunula do Las Vegas, kde „zlatí rytieri“ nadviazali na úspešné ťaženie na ľade súperov.
Prvý domáci duel však odštartovali zle a po góloch Gabriela Landeskoga a Nazema Kadriho prehrávali už v 8. minúte 0:2.
V 14. minúte pridal Jack Drury tretí gól a zdalo sa, že Colorado si ide po prvý triumf v sérii. Úvodnú tretinu vyhralo na strely vysoko 16:7.
VIDEO: Zostrih tretieho zápasu série Vegas - Colorado
Aj v druhej mali hostia streleckú prevahu, no efektívni boli domáci. Po 19 sekundách znížil v presilovke Mark Stone, v 25. minúte sa pridal William Karlsson a v 33. vyrovnal na 3:3 Keegan Kolesar.
„Rytieri“ momentum využili a v tretej časti dokonali obrat.
Víťazný gól strelil v 49. minúte Tomáš Hertl a v závere spečatil triumf do prázdnej bránky Brett Howden. Vegas tak môžu uzavrieť sériu v najkratšom možnom čase už v noci na stredu opäť na vlastnom ľade.
VIDEO: Víťazný gól Hertla
Do kádra domácich sa po zranení v dolnej časti tela a päťzápasovej absencii vrátil kapitán Mark Stone, ktorý zaznamenal gól a asistenciu.
Rovnakú bilanciu mali aj jeho spoluhráči Karlsson a Hertl. Mitch Marner zaznamenal dve asistencie a naďalej kraľuje produktivite celého play off (21 b).
V zostave Avalanche sa po dvoch zápasoch objavil elitný obranca Cale Makar, ktorý po menšom zranení odohral 26:34 minút a trikrát vystrelil na bránku.