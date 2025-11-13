Neskutočné, hovoril Nemec. Zapísal sa do histórie, k hetriku mu gratuloval aj Gretzky

CHICAGO. Niekoľko hodín pred večerným zápasom New Jersey - Chicago sa v zámorských médiách objavili správy, že Šimon Nemec mohol byť počas leta vymenený do New Yorku Islanders.
V epizóde podcastu Tri-State Hockey dlhoročný reportér Islanders Arthur Staple prezradil, že medzi generálnymi manažérmi oboch klubov prebehli rozhovory o výmene, hoci len v počiatočnej fáze.
„Viem od niekoľkých ľudí, že Islanders – konkrétne Mathieu Darche vo svojom prvom roku vo funkcii generálneho manažéra – v lete hovoril s Tomom Fitzgeraldom o Šimonovi Nemcovi,“ uviedol Staple.
Slovenský obranca mal na Long Islande zaplátať dieru v defenzíve, no klub nemal pre New Jersey zaujímavý balík na výmenu.
Staple zároveň dodal, že vzhľadom na zranenia Brettta Pesceho a Dougieho Hamiltona je v tejto chvíli veľmi nepravdepodobné, že by sa Islanders podarilo získať Simona Nemca.
Obzvlášť po životnom zápase. Nemec v noci na štvrtok strelil prvý hetrik v NHL. V predĺžení rozhodol o výhre New Jersey 4:3 po predĺžení nad Chicagom.
Takýmto výkonom si vo vedení Devils mimoriadne zvýšil svoju hodnotu, zrejme až do takej miery, že o jeho výmene už nebudú ani uvažovať.
Prvý hetrik v kariére
Streliť hetrik v NHL je skutočne náročná úloha, no z pozície obrancu ešte o to viac. Na podobné zápisy nie sú zvyknutí ani v New Jersey, Nemec je len tretím obrancom v histórii organizácie, ktorý skóroval trikrát v jednom zápase.
Každý z jeho gólov bol navyše mimoriadne dôležitý, lebo znamenal vyrovnanie, resp. ukončenie zápasu.
Devils prehrávali s Chicagom po prvej tretine 0:1. V tej druhej si Nemec prebral puk na modrej čiare, nakorčuľoval si k bránke a šikovným backhandom prekvapil brankára Spencera Knighta.
Blackhawks v úvode tretej tretiny opäť zvýšili vedenie, no vzápätí na 2:2 vyrovnal Dawson Mercer. Lenže skóre ostalo rovnaké iba tri minúty, Chicago opäť odskočilo zásluhou Sama Laffertyho.
Od tejto chvíle strieľal góly už iba Nemec. V 57. minúte vyrovnal po ukážkovej kombinácii na linke Jack Hughes - Stefan Noesen. Zápas tým poslal do predĺženia.
V extra čase predviedol inštinkty ako skúsenený útočník. Pri striedaní trojice hráčov Chicaga počkal na modrej čiare, brankár Markström ho videl a poslal mu ideálnu prihrávku takmer cez celé klzisko.
„Videl som, že tam je priestor a že čaká s pripravenou hokejkou, tak som mu to tam poslal," okomentoval situáciu švédsky gólman.
„Bolo to ako na futbale pred zápasom. Vždy prihráva mne," smial sa po zápase Nemec.
Prihrávku od brankára premenil na asistenciu. Rutinérsky zakončil do ľavého rohu a rozhodol zápas, v ktorom jeho tím trikrát prehrával.
„Je to neskutočné. Pravdepodobne som strelil svoj vôbec prvý hetrik v kariére. Nikdy som nebol nejakým vyhláseným strelcom, takže som veľmi rád.
Hlavné je, že sme predviedli tímový výkon. Trikrát sme prehrávali, ale aj tak sme dokázali zvíťaziť. To je skutočne dobré," uviedol Nemec.
Štatistiky Šimona Nemca podľa SofaScore
Gretzky: Gratulujem, bola zábava ťa sledovať
Nemca vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Stretnutie New Jersey vysielala aj televízia TNT, v štúdiu ktorej diskutuje aj najlepší hráč histórie Wayne Gretzky. Výkon slovenského obrancu si pozrel naživo.
Moderátori Nemcovi gratulovali a položili mu zopár otázok.
„Dougie Hamilton je zranený, takže niekto musí dávať góly,“ žartoval Nemec. Pri otázke, ako videl víťazný gól, tiež vtipkoval. „Dostal som neskutočnú prihrávku, ale zakončenie bolo tiež dosť dobré."
Keď strelil hetrik, podľa moderátora sa usmieval aj Gretzky, ktorý Nemcovi taktiež zagratuloval: „Bola zábava ťa sledovať."
Pochvalu si vyslúžil aj od kabíny Devils. Pamätný puk, ktorý si zrejme Nemec bude dlho vážiť, mu do rúk odovzdal tréner Sheldon Keefe.
„Ukázal útočníkom, ako sa to má robiť,“ zažartoval Keefe. „Pri všetkých troch góloch sa dostal do útočnej pozície a dokázal ich zakončiť. Klobúk dole pred ním, že si tie miesta našiel a premenil ich.“
Iba tretí slovenský obranca
To, že Nemcov hetrik je výnimočný zápis, deklarujú aj rôzne štatistiky. V klubovej histórii strelil obranca tri góly naposledy ešte v roku 1984 (Uli Hiemer).
Zapísal sa aj do histórie celej ligy. Za posledných tridsať rokov strelil 21-ročný alebo mladší obranca hetrik pred ním len dvakrát. V roku 2011 P. K. Subban a v roku 2015 Rasmus Ristolainen.
Streliť hetrik a víťazný gól v predĺžení sa doteraz podarilo iba deviatim hráčom, Nemec je z nich úplne najmladší.
Rovnako je najmladší aj spomedzi slovenských obrancov, ktorý dokázali skórovať trikrát v jednom zápase.
Pred Nemcom dokázali v NHL streliť hetrik iba Zdeno Chára (2011) a dvakrát Ľubomír Višňovský (2011 a 2005).
Nemec je po zápase s Chicagom aj najproduktívnejším Slovákom v tejto sezóne NHL. Pred Jurajom Slafkovským má trojbodový náskok.
