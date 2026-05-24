Slafkovský: Keď zavriem oči, vidím stále to isté. Montreal vo finále Stanleyho pohára

Montreal prehral v druhom zápase konferenčného finále na ľade Caroliny 2:3 po predĺžení.
Hurricanes boli celý zápas lepším tímom, na strely prevalcovali Canadiens v pomere 26:12. Montreal držal v hre o druhý bod brankár Jakub Dobeš a dvojgólový Josh Anderson.
O výhre Caroliny rozhodol tiež strelec dvoch gólov Dán Nikolaj Ehlers.
Juraj Slafkovský, ktorý v prvom stretnutí zaznamenal dva góly a jednu asistenciu, tentokrát nebodoval. Rovnako ako celý prvý útok Montrealu.
Na ľade strávil 18:51 minúty, raz vystrelil na bránku a zaznamenal aj mínusový bod.
Jeho najvýraznejším momentom zo zápasu bol bolestivý blok ešte v prvej tretine, po ktorom odkríval na striedačku Montrealu.
Ešte predtým, ako Slafkovský nastúpil na druhý zápas série, pre francúzsku verziu nhl.com napísal ďalšiu časť už známeho blogu.
V pravidelnej rubrike hodnotí uplynulé dni, cestu Montrealu v play-off, spoluhráčov aj svoju hru.
Jeden z najkrajších gólov
Slafkovský sa v úvode blogu podrobnejšie vrátil k úvodnému zápasu finále konferencie, v ktorom Montreal zvíťazil nad Carolinou 6:2.
Slafkovský zaznamenal dva góly a asistenciu, no viac než osobné štatistiky ho tešilo, že elitná formácia s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom opäť našla svoju tvár v hre piatich proti piatim.
Podľa neho prvý útok konečne pripomínal formáciu zo základnej časti.
„Počas sérií proti Tampe a Buffalu sa veľa hovorilo o tom, že pri hre v rovnovážnom počte hráčov neprinášame dostatok bodov. Netvárim sa, že to nebola téma. Chcel som priniesť viac, rovnako ako Suzy a Cole.
Zároveň sme sa tým však nenechali zneistiť. Pokiaľ tím vyhráva, nie je dôvod na paniku. Navyše sme stále boli produktívni v presilových hrách a vedeli sme, že otázkou času bude aj to, kedy sa strelecky presadíme pri hre päť na päť,“ napísal Slafkovský.
Oba góly v úvodnom zápase proti Caroline boli jeho prvými zásahmi v tohtoročnom play-off pri hre piatich proti piatim.
Mimoriadne si cenil najmä presný zásah z tretej tretiny, ktorým zvýšil na 5:2.
VIDEO: Tri body Slafkovského, gól v čase 0:45
„Veril som svojim schopnostiam. Zachytil som prihrávku od Nicka a obišiel hráča predo mnou. Ak mám byť úprimný, ani som nevedel, kto to bol.
Všetko sa odohráva strašne rýchlo. Myslel som si, že je to Andrej Svečnikov alebo Jaccob Slavin. Majú rovnakú farbu pásky na hokejke, podobné korčule a obaja sú ľaváci,“ opísal situáciu.
Až počas samotnej kľučky zistil, že proti nemu stojí ruský útočník.
„Keď som začal blafák, spoznal som ho. V tej chvíli mi napadlo, že obranca by sa na taký pohyb zrejme nenachytal. Úprimne, trochu som prekvapil aj sám seba.
Bol to jeden z najkrajších gólov, aké sa mi tento rok podarilo streliť,“ dodal Slafkovský, ktorý neskôr v zápase skóroval aj do prázdnej bránky.
„Aj z toho som mal radosť, pretože príliš často zahadzujem šance, keď predo mnou nestojí brankár.“
Napriek presvedčivému vstupu do série proti Hurricanes zostáva opatrný.
Pripomenul, že Carolina nastúpila do prvého zápasu po 12-dňovej prestávke a podľa neho sa na jej výkone prejavila herná nečinnosť.
„Poznám sa a môžem potvrdiť, že po takej dlhej prestávke by som mal problém znova nakopnúť stroj. Intenzitu zápasu na tréningu jednoducho nenapodobníte.
Očakávam, že v druhom zápase ukážu svoju najlepšiu tvár. Na druhej strane aj my vieme hrať lepšie,“ skonštatoval.
Dobeš robí malé zázraky
V kabíne Canadiens podľa Slafkovského momentálne vládne veľká dôvera vo vlastné schopnosti.
Montreal sa do konferenčného finále prebojoval po dvoch náročných sedemzápasových sériách proti Tampe Bay a Buffalu, ktoré tím výrazne posilnili.
Slafkovský v nich strelil hetrik, pobil sa, dostal tvrdý hit, špekulovalo sa o jeho zranení a v 14 zápasoch zaznamenal deväť bodov za štyri góly a päť prihrávok.
„Máme dôveru v náš systém, ale aj jeden v druhého. Dokázali sme, že máme viac než 20 kvalitných hráčov. Vždy sa nájde niekto, kto prevezme pochodeň. Vyhrávame ako tím, nie vďaka jednému hráčovi,“ zdôraznil.
Veľkú pochvalu adresoval Slafkovský brankárovi Jakubovi Dobešovi, ktorý podľa neho predvádza „malé zázraky".
„Stále je to ten istý brankár a ten istý vtipkár. Chytá vynikajúco. Obdivujem, aký je bojovný,“ napísal o Čechovi.
Dobeš vychytal v 16 zápasoch deväť výhier a úspešnosť zákrokov si drží nad hranicou 90 percent.
Slafkovský vyzdvihol aj skúseného centra Phillipa Danaulta, ktorého považuje za jedného z hlavných faktorov úspechu Montrealu v play-off.
„Phil je naozaj inteligentný center. Skóroval v siedmom zápase proti Buffalu a skóroval aj v prvom zápase proti Caroline. Okrem ofenzívy robí na ľade úplne všetko. Vyhráva vhadzovania, hrá oslabenia a vždy je pripravený pomôcť pri bránení náskoku,“ ocenil.
Dodal, že dúfa, že po skončení série si Danault opäť dopraje svoju tradičnú víťaznú pizzu.
Slafkovský nezabudol ani na kapitána Nicka Suzukiho, ktorý je najproduktívnejším hráčom Montrealu v play-off (16 bodov).
Až 14 bodov nazbieral počas deviatich zápasov na klziskách súperov. Na jeho produktivitu ponúkol odľahčené vysvetlenie.
„Mám jednu teóriu. V hoteli sa jednoducho lepšie vyspí. So svojou dcérkou je to ten najšťastnejší otec na svete, ale viem si predstaviť, že s bábätkom doma to s odpočinkom nie je vždy jednoduché,“ zavtipkoval.
Canadiens odohrali od začiatku play-off už 16 stretnutí, a preto bude podľa Slafkovského v ďalšom priebehu série rozhodujúce správne hospodáriť so silami.
Keď však premýšľa o najväčšom cieli sezóny, únava ide bokom.
„Keď zavriem oči, vidím stále to isté. Predstavujem si náš tím vo finále Stanleyho pohára. Veríme tomu. Chceme to. Nechcem o tom len snívať, chcem to dosiahnuť,“ uzavrel Slafkovský.