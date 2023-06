Nemca ocenili v AHL. S Čechmi je medzi najlepšími prospektmi ligy

NEW YORK. Šimon Nemec sa zaradil do zostavy najlepších prospektov v AHL.

Šimon Nemec má za sebou prvú sezónu v AHL, kde pôsobil v tíme Utica Comets. V 65 zápasoch mal 34 bodov, mal historicky najproduktívnejšiu sezónu v podaní obrancu do 19 rokov.

Český bek David Jiříček takisto vstúpil do AHL a odvádzal skvelé výkony. V tíme Cleveland Monsters nazbieral 38 bodov v 55 dueloch. Šestka draftu 2022 si zahrala aj štyri zápasy v NHL.

Kulich nastupoval v drese tímu Rochester Americans. Bodovo bol veľmi aktívny, v 62 zápasoch zaknihoval 46 bodov, z ktorých 24 tvorili góly.

Darilo sa mu aj v play-off. Rochester to dotiahol až do semifinále. So siedmimi gólmi sa radí k najlepším strelcom súťaže vo vyraďovacích bojoch. Čecha si v roku 2022 na drafte vybralo Buffalo z 28. miesta.